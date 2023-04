L’OTAN a livré plus de 98% des véhicules de combat promis à l’Ukraine

Les pays de l’OTAN ont livré plus de 98 % des véhicules de combat promis à l’Ukraine dans le cadre de la guerre qui l’oppose à la Russie, a déclaré jeudi le chef de l’alliance militaire, donnant ainsi plus de poids à Kiev qui semble prête à lancer une contre-offensive.

Outre plus de 1550 véhicules blindés, 230 chars et d’autres équipements, les pays membres ont envoyé à l’Ukraine « d’énormes quantités de munitions » et ont également formé et équipé plus de neuf nouvelles brigades ukrainiennes, a précisé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

On estime à plus de 30 000 le nombre de soldats qui composeront ces nouvelles brigades.

« Cela permettra à l’Ukraine d’être en position de force pour continuer à reprendre les territoires occupés », a expliqué M. Stoltenberg à la presse à Bruxelles.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping et lui avaient eu un appel téléphonique « long et significatif » lors de leur premier contact connu depuis l’invasion par la Russie il y a plus d’un an.

Bien que M. Zelensky se soit déclaré encouragé par l’appel de mercredi et que les responsables occidentaux aient salué la démarche de M. Xi, ce développement ne semble pas avoir entraîné de changement immédiat dans les perspectives de paix.

La Russie et l’Ukraine sont très éloignées dans leurs conditions de paix, et Pékin, qui cherche à se positionner comme une puissance diplomatique mondiale, a refusé de critiquer l’invasion de Moscou. Le gouvernement chinois considère la Russie comme une alliée diplomatique qui s’oppose à l’influence des États-Unis dans les affaires mondiales, et M. Xi s’est rendu à Moscou le mois dernier.

M. Stoltenberg a déclaré que les 31 alliés de l’OTAN étaient déterminés à renforcer l’armée ukrainienne, ajoutant que la reprise des territoires occupés par les forces du Kremlin donnerait à Kiev une position de négociation plus forte en cas de pourparlers de paix.

Le Kremlin a réagi de manière mitigée à l’appel de M. Xi et de M. Zelensky.

Interrogé sur le fait que cet appel pourrait contribuer à mettre fin aux combats, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : « Nous sommes prêts à accueillir tout ce qui pourrait conduire à la fin du conflit en Ukraine et à la réalisation de tous les objectifs fixés par la Russie. »

M. Peskov a ajouté que la conversation entre les dirigeants chinois et ukrainiens relevait « des affaires souveraines de ces pays et de leur dialogue bilatéral ».

Les positions sur le champ de bataille en Ukraine étant largement statiques depuis que la guerre d’usure s’est installée ces derniers mois, les forces russes ont continué à bombarder les zones ukrainiennes, frappant souvent des immeubles d’habitation et d’autres infrastructures civiles.

Au moins sept civils ont été tués et 33 blessés entre mercredi et jeudi, a déclaré jeudi le bureau présidentiel ukrainien.

Parmi eux, une personne a été tuée et 23 autres blessées, dont un enfant, lorsque quatre missiles de croisière Kalibr ont frappé la ville de Mykolaiv, dans le sud du pays.

Le gouverneur de la province de Mykolaiv, Vitalii Kim, a révélé que 22 bâtiments à plusieurs étages, 12 maisons privées et d’autres bâtiments résidentiels avaient été endommagés lors de l’attaque.

Les missiles Kalibr sont lancés à partir de navires ou de sous-marins. Ceux qui ont frappé Mykolaiv ont été tirés depuis la mer Noire, selon le commandement opérationnel sud de l’Ukraine.