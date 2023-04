Les alliés de Kiev préparent une nouvelle aide militaire, sous pression de Zelensky

Le Canada s’engage à verser 39 millions $ supplémentaires en armes et en aide militaire non létale à l’Ukraine. La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé cette nouvelle contribution lors de la réunion avec ses homologues des États-Unis et d’autres alliés en Allemagne.

Ce don comprend près de 35 millions $ en espèces pour aider l’Ukraine à acheter du carburant, des trousses de premiers secours et d’autres fournitures non létales par l’intermédiaire d’un fonds spécial de l’OTAN.

Le reste de l’argent servira à acheter 40 fusils de précision et des munitions à une entreprise de Winnipeg, ainsi que de nouveaux postes de radio pour les huit chars Leopard 2 que le Canada a donnés à l’Ukraine.

Le Canada s’est engagé à verser plus de 8 milliards $ en aide financière, militaire et humanitaire à l’Ukraine depuis que les forces russes ont envahi le pays en février 2022.