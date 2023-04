La petite foule de gens forme une demi-lune, la plupart des jonquilles à la main, sous des arbres bourgeonnants. En ce 18 avril, dans cette discrète cour d’immeuble du centre de la capitale polonaise, elle est là, au milieu de tous, les traits ridés qui trahissent ses 91 ans, la voix affirmée en dépit de son allure frêle. Krystyna Budnicka, écharpe pourpre autour du cou, tient l’un de ces bouquets de fleurs jaunes, symbole d’un fait d’armes mémorable en Pologne : il y a 80 ans, jour pour jour, le ghetto de Varsovie s’insurgeait contre l’occupant nazi.

Ainsi, c’est dans ce jardin public que vient d’être baptisé le « square de la famille Kuczer », le nom de naissance de Mme Budnicka. Un honneur pour cette Varsovienne de toujours, qui fait partie de la poignée de survivants du plus grand acte de rébellion juive de la Seconde Guerre mondiale. Ce square, au-delà du symbole, lui procure un soulagement, comme si, enfin, les siens pouvaient disposer d’un semblant de sépulture. Ses six frères, sa soeur, ses parents, ses quatre belles-soeurs, tous ont plongé dans les affres du ghetto ou des camps de la mort. « Jamais je n’ai eu d’endroit pour me recueillir et allumer une bougie, ma famille n’a pas eu de tombe digne de ce nom. Désormais, je pourrai mieux commémorer mes proches. J’avais une famille aimante et, du jour au lendemain, je suis devenue orpheline, sans toit. »

À quelques encablures du square se trouve l’ancienne place Muranowski où logeait, enfant, Krystyna Budnicka. Des tramways y circulent désormais. Les lieux, à l’image des 90 % de Juifs ayant péri rien qu’en Pologne, ont été supprimés. Une cache souterraine y avait été construite par ses frères, eux aussi insurgés du ghetto. C’est grâce aux égouts que Krystyna Budnicka a survécu, en se dissimulant dans la partie aryenne de la ville, à l’âge de 11 ans. « J’ai senti Varsovie brûler, jusque dans le bunker, où je suis restée neuf mois. Je ne suis en rien une héroïne, j’ai toujours eu des gens qui ont pris soin de moi, et je n’ai pas pris part aux combats. » Modeste, cette gardienne de la mémoire se fait un devoir de témoigner, notamment auprès de la jeunesse. « Car le pire qui puisse arriver, c’est de tomber dans l’indifférence. »

Le quartier qu’elle connaissait jadis n’est plus. « Il n’en reste rien, et heureusement, sinon ce serait trop difficile », avoue la rescapée. Le quartier de Muranów, où se situait l’ancien ghetto, est par endroits singulièrement vallonné : une anomalie dans cette capitale sans relief. Après la guerre, une nouvelle vie a été reconstruite sur les décombres du ghetto. La présence juive se trouve sous les ruines, tel un vaste cimetière. Parfois, elle sort de terre. Couverts. Restes de balcon. Céramiques. Ces derniers mois, des fouilles archéologiques, menées sous la conduite du professeur Jacek Konik, ont permis d’en faire émerger une parcelle. L’homme au ton posé désigne une chaussure noire de taille enfantine, usée par le temps passé sous terre. « Comme tout archéologue, une sorte de dialogue s’ouvre avec la personne à qui appartenait l’objet. À cause de l’idéologie, on a empêché cette fillette de vivre. »

L’enfer du ghetto

Peu après l’invasion allemande, le 1er septembre 1939, la garnison polonaise capitule, son gouvernement s’exilant à Londres. Les troupes du IIIe Reich établissent un ghetto juif varsovien, le plus grand d’Europe, qu’ils emmurèrent dès novembre 1940. Jusqu’à 450 000 Juifs seront parqués en ces lieux surpeuplés, où la contrebande comme le typhus, entre autres maladies, prolifèrent. Les mendiants se débattent pour survivre dans des rues jonchées de cadavres. La première année, la malnutrition fait plus de 40 000 victimes.

L’enfer du ghetto, c’est ainsi une mort à petit feu, où la misère guette au coin de la rue. C’est aussi, pour nombre de malheureux, les prémices de la « solution finale ». Les wagons se remplissent par milliers, chaque jour, sur l’Umschlagplatz, la « place de transbordement » aux portes du ghetto. Les déportations s’enchaînent à un rythme effréné à partir de juillet 1942 vers le camp d’extermination de Treblinka, à 80 kilomètres à l’est. Gagnés par la faim, certains se portaient volontaires, en retour d’un peu de pain, pour aller « travailler à l’Est », ne connaissant guère les visées génocidaires de l’envahisseur.

Le ghetto se vide jusqu’à l’automne. La plupart des quelque 50 000 survivants sont contraints de travailler dans des « shops » du ghetto, des usines allemandes. L’espoir d’échapper à la mort repose sur la servitude. « Les survivants fouillaient les appartements vacants pour trouver à manger. Après la grande déportation, le ghetto était plongé dans le désespoir », relate Zachary Mazur, historien à l’Académie polonaise des sciences. Mais le 18 janvier 1943, lorsqu’est décrétée l’ultime rafle de déportation, les forces allemandes, soudain attaquées par des combattants embusqués, battent en retraite : la résistance juive, ragaillardie, s’organise. Composée de jeunes hommes sans expérience militaire, militants communistes comme sionistes, elle érige bunkers et caches souterraines, collecte pistolets et cocktails Molotov.

Le 19 avril 1943, la veille de la Pessah juive, les Waffen SS et leurs auxiliaires, munis de leur artillerie lourde, reviennent dans le ghetto pour le liquider. Le soulèvement naît. Un millier, tout au plus, prend les armes face à la puissance de feu redoutable de l’ennemi. « Beaucoup n’avaient tout simplement pas la force de faire de même, ou bien manquaient simplement d’armes. Mais tenter de survivre en se cachant, c’était aussi une manière de résister », explique encore Zachary Mazur.

Marek Edelman, l’un des instigateurs de l’insurrection, décédé en 2009, résumait cette fièvre de révolte à l’écrivaine Hanna Krall, dans son livre Prendre le bon Dieu de vitesse : « Il s’agissait simplement de ne pas nous laisser égorger à notre tour. Au fond, c’était juste pour choisir notre façon de mourir. » La liquidation du ghetto ne devait durer que trois jours, elle s’étirera jusqu’au 16 mai. La pugnacité de la résistance courroucera les SS, qui transforment aussitôt le ghetto en gigantesque brasier. Ils font régner la terreur jusque sous terre, inondant ou asphyxiant les canalisations afin d’éradiquer ceux qui y étaient terrés.

Devoir de mémoire

Les Varsoviens porteront en nombre ces petites jonquilles de papier jaune, à l’instar des années précédentes. Alors que les derniers témoins s’éteignent, ce 80e anniversaire, haut en symboles, ne manque pas d’être souligné. Foisonnent pour l’occasion, conférences, promenades historiques, tables rondes, délégations étrangères. Un devoir de mémoire auquel se sont jointes par centaines écoles ou bibliothèques.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Longtemps, Muranów fut un quartier résidentiel presque fantomatique, encore figé dans l’austérité du réalisme socialiste. Le musée d’histoire juive Polin, inauguré en 2013, l’a fait renouer avec son passé. Dans l’ombre de l’insurrection de Varsovie, qui a éclaté en 1944, et mise en sourdine durant l’époque communiste, la mémoire du ghetto s’ancre enfin dans les esprits. Alors qu’en 2013, seuls 31 % des Polonais considéraient, selon un sondage, le soulèvement du ghetto comme important en premier lieu pour eux,ce nombre avait bondi de 18 points, cinq ans plus tard. Le signe d’une société qui « intègre de plus en plus l’histoire du ghetto comme celle de leur pays, et non pas seulement des Juifs », se réjouit Zofia Bojańczyk, coordinatrice de la campagne de commémoration de Polin.

Des plaques commémoratives figurant dans ce qui fut l’ancien ghetto, c’est peut-être ce tertre surmonté d’un roc, à l’angle de la discrète rue Miła, qui frappe le plus l’imaginaire. Là, sous le monticule de pelouse, se sont donné la mort Mordechaj Anielewicz et ses frères d’armes de l’Organisation juive de combat, le 8 mai 1943, leur bunker étant cerné de toutes parts. « Quand il fait beau, les mères y promènent leurs enfants, les amoureux viennent s’y abriter le soir, relatait encore Edelman. À vrai dire, c’est une fosse commune. On n’en a jamais déterré les ossements. » En cet après-midi de grisaille, un groupe de jeunes israéliens écoute attentivement leur guide, tandis qu’un chat se prélasse au milieu de l’herbe et de jonquilles. Les sirènes y rugiront, comme ailleurs dans la ville en ce 19 avril, pour rappeler l’héroïsme de ces combattants prompts à mourir pour la dignité humaine.