Après la réforme des retraites, Macron se donne 100 jours pour apaiser la France

Après trois mois d’une profonde crise sociale, le président Emmanuel Macron, qui a réussi à faire passer son impopulaire réforme des retraites, a assuré lundi « entendre la colère » des Français et a promis de s’atteler à de nouveaux chantiers pour répondre à leurs préoccupations. Un discours immédiatement rejeté par l’opposition.

« Cette réforme était nécessaire », a réitéré M. Macron dans une allocution télévisée solennelle, deux jours après la promulgation de la loi et de sa mesure phare, le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, rejetée par la majorité des Français.

Le chef de l’État a cependant affirmé « entendre » la colère qui s’est manifestée dans le pays depuis janvier, lors de douze journées de grèves et de manifestation, et qui reste toujours très vive.

« À l’évidence, cette réforme n’est pas acceptée », et « personne ne peut rester sourd » à cette colère, a-t-il déclaré, usant d’un ton plus conciliant après des mois de tension avec les organisations syndicales, la rue et l’opposition politique.

Désireux de passer à autre chose et de sortir d’une crise qui a englué le début de son second quinquennat, le chef de l’État a promis l’ouverture de nouveaux chantiers et s’est donné lundi « cent jours » pour lancer un plan d’« apaisement » et « d’action » d’ici le 14 juillet.

« Pacte de la vie au travail »

« Nous avons devant nous cent jours d’apaisement, d’unité, d’ambition et d’action au service de la France, c’est notre devoir, et je nous fais confiance, je vous fais confiance pour y arriver », a-t-il dit.

Le chef de l’État a annoncé vouloir « bâtir un nouveau pacte de la vie au travail » et a répété qu’il était prêt à recevoir les syndicats qui voudraient en discuter avec lui.

Le président français a aussi annoncé vouloir s’attaquer à plusieurs autres dossiers pour améliorer la vie des Français — école, délinquance, engorgement des services d’urgence et fraude sociale — et a promis de « renforcer le contrôle de l’immigration illégale ».

La première ministre, Élisabeth Borne, détaillera une feuille de route « dès la semaine prochaine », a-t-il dit.

Mais cette volonté d’apaisement a immédiatement été rejetée par les principaux ténors de l’opposition.

La cheffe de l’extrême droite, MarineLe Pen, principale bénéficiaire dans les sondages de la crise, a dénoncé une « pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir », qui annonce selon elle « la poursuite d’un quinquennat de mépris, d’indifférence et de brutalité ».

« Irréel Macron. Complètement hors de la réalité, assume le vol de deux ans de liberté. Les casseroles sonnent plus juste », a estimé le chef de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, en référence à l’appel des certains opposants à frapper sur des casseroles dans la rue au moment de l’allocution.

Photo: Frederick Florin Agence France-Presse

Le chef de la droite traditionnelle, Éric Ciotti, dont la formation est incontournable pour le gouvernement, qui ne jouit que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale, a quant à lui regretté un « catalogue de voeux pieux ».

Depuis janvier, des centaines de milliers de Français ont défilé régulièrement contre le projet de réforme des retraites dans des manifestations parfois émaillées de violences, jusqu’à l’ultime épisode vendredi dernier avec la validation de l’essentiel de la réforme par le Conseil constitutionnel et sa promulgation au Journal officiel de samedi.