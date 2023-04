Macron promulgue la réforme des retraites en France

L’écueil du Conseil constitutionnel passé, Emmanuel Macron a immédiatement promulgué la réforme des retraites, « une victoire à la Pyrrhus » pour le président français tant la loi divise le pays et tant son adoption a contribué à fragiliser ses institutions.

Vendredi, les neuf « Sages », dont la décision était attendue depuis des semaines, n’ont finalement censuré que quelques dispositifs inscrits dans le texte, validant notamment le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans, qui a tant cristallisé les oppositions dans le pays.

Trois mois de contestation, douze journées de manifestations nationales, avec systématiquement des centaines de milliers de personnes dans les rues, et même à quatre reprises plus d’un million de protestataires, selon les autorités - deux à trois fois plus selon les syndicats -, des montagnes de poubelles dans Paris et parfois des violences… n’ont pas fait fléchir l’exécutif.

La décision du Conseil constitutionnel, à laquelle étaient suspendus de nombreux opposants, marque « la fin du cheminement institutionnel et démocratique » de la réforme, a tranché vendredi la première ministre Elisabeth Borne, sur Twitter.

Sans attendre, Emmanuel Macron a promulgué la loi, écartant les demandes des syndicats et de l’opposition qui l’appelaient à patienter et qui ne décolèrent pas samedi.

« Absurde affichage d’arrogance » pour le héraut de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, « mépris renvoyé aux travailleurs » selon le patron du syndicat CFDT Laurent Berger, « radicalisation très inquiétante du pouvoir », pour la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

« Provocation »

« Dans une logique d’apaisement », pour « faire le bilan » des trois mois de crise, et « regarder aussi ce qui a avancé à côté des retraites », le président français prononcera lundi à 18 h 00 une allocution télévisée, a répondu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

La première ministre Elisabeth Borne a d’ores et déjà donné le ton samedi en affirmant devant le congrès du parti du président, Renaissance, que son gouvernement était prêt à aller de l’avant. « Nous sommes déterminés à accélérer » les réformes après celle des retraites, a assuré Élisabeth Borne. « Nous voulons bâtir la France du plein-emploi », « garantir l’égalité des chances », « agir » pour la santé et encore l’éducation, a martelé la première ministre.

Les éditos samedi matin étaient néanmoins plutôt négatifs dans la presse française, qui voit en la décision du Conseil constitutionnel une « victoire juridique » mais « un désastre pour la nation ».

Parmi les quotidiens régionaux, La République des Pyrénées dénonce « une victoire à la Pyrrhus ». « Personne ne sort vainqueur de ce rendez-vous manqué entre le peuple et ceux qui le représentent au plus haut niveau. Sauf peut-être les extrêmes », assure la Voix du Nord.

Depuis des semaines, les commentateurs politiques se montrent résolument pessimistes quant à l’état de la démocratie en France, et très critiques envers son président, qui a tout juste confessé début avril regretter « n’avoir pas toujours réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme ».

Alors que la France est l’un des pays européens où l’âge de départ à la retraite est le plus bas (mais avec des systèmes très différents), l’exécutif a justifié son projet par la nécessité de répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

Sans réforme, le système de retraite aurait accusé un déficit de 13,5 milliards d’euros en 2030, contre un bénéfice de 18 milliards après celle-ci, a-t-il argumenté. Les opposants, soit environ deux tiers des Français selon les sondages, la jugent « injuste », notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

« Monarque présidentiel »

« Il y a chez Emmanuel Macron une arrogance nourrie d’ignorance sociale », estime l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon, pessimiste pour le futur. « Le temps des révolutions pourrait revenir, ou bien ça sera l’accumulation des rancoeurs toxiques qui ouvrira la voie au populisme d’extrême-droite », prédit-il dans le quotidien de gauche Libération.

Syndicats et opposition dénoncent depuis des semaines une « crise démocratique », notamment après l’utilisation par l’exécutif d’une disposition constitutionnelle permettant d’adopter la réforme sans vote, faute d’avoir su réunir une majorité à l’Assemblée nationale pour la voter.

La Constitution française « donne des instruments extrêmement brutaux » au pouvoir, qui « aujourd’hui se heurte à une société qui ne supporte plus des décisions trop verticales », analyse le constitutionnaliste Bastien Francois pour l’Agence France-Presse. « Ce qui était acceptable dans les années 60, voire les années 80, l’est moins aujourd’hui. »