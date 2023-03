Londres et Bruxelles adoptent l’accord post-Brexit sur l'Irlande du Nord

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont adopté formellement, vendredi, l’accord sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord, qui n’a pour l’heure pas suffi à mettre fin au blocage politique dans la province, à moins de trois semaines du 25e anniversaire de l’accord de paix.

Destiné à faciliter la circulation des marchandises au sein du Royaume-Uni tout en évitant toute frontière physique — comme prévu par l’accord du vendredi Saint, qui a mis fin à trois décennies de violences qui ont fait 3500 morts — le « cadre de Windsor » a été conclu début mars par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

Le nouvel accord modifie le protocole nord-irlandais sur les dispositions post-Brexit dans la province britannique, négocié dans le cadre du Brexit. Il supprime notamment les contrôles de routine sur les marchandises qui ne présentent aucun risque de rentrer dans le marché unique européen.

Après la signature, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a salué auprès de l’AFP l’ouverture d’un « nouveau chapitre » et « l’élan positif » dans la relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, après des années de rapports parfois tendus.

Les deux parties se sont engagées à « respecter fidèlement » les accords signés, a-t-il ajouté, saluant de nouvelles perspectives de coopérations économique et politique.

A quelques semaines du 25e anniversaire de l’accord du vendredi Saint, le responsable européen a dit son espoir que le cadre de Windsor se concentrera pendant les 25 années qui viennent « non seulement sur la paix, mais aussi sur une plus grande prospérité pour l’Irlande du Nord ».

Souveraineté

Les avancées du « cadre de Windsor » sont néanmoins jugées insuffisantes par les unionistes du Parti unioniste démocrate (DUP).

Viscéralement attachés à la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, ils ont voté mercredi à la Chambre des Communes à Londres contre une disposition-clé du texte, qui donne au Parlement nord-irlandais un droit de veto sur toute nouvelle législation européenne qui s’appliquerait dans la province.

Ce faisant, ils ont douché les espoirs d’un redémarrage rapide des institutions nord-irlandaises, qu’ils boycottent depuis un an.

La disposition soumise au vote du Parlement britannique a néanmoins été adoptée à une très large majorité, malgré l’opposition, outre celle du DUP, de certains membres de la majorité conservatrice, dont l’ex-Premier ministre Boris Johnson.

Vendredi, le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et le ministre britannique de Affaires étrangères James Cleverly devait coprésider deux réunions dans la capitale britannique pour adopter formellement le « cadre de Windsor » et discuter de la coopération entre Londres et Bruxelles sur le commerce, l’énergie et la sécurité.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, James Cleverly a vanté le « cadre de Windsor » comme « le meilleur accord pour l’Irlande du Nord, garantissant sa place dans l’Union et en protégeant » l’accord du Vendredi Saint.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a viré au casse-tête, car sur la même île et sans possibilité de frontière physique, se trouvent un territoire britannique et un État membre de l’UE : la République d’Irlande.

En Irlande du Nord, le protocole était fortement critiqué par le DUP, qui voyait dans ses dispositions une menace sur la place de la province au sein du Royaume-Uni. Mais le DUP a aussi dénoncé le nouvel accord entre Londres et Bruxelles réformant le protocole, estimant qu’il n’offrait pas de garanties suffisantes en matière de souveraineté de la province vis-à-vis des règles européennes.