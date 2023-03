La Banque mondiale estime le coût de la reconstruction de l’Ukraine à 411 milliards $US

Un rapport de la Banque mondiale publié mercredi évalue le coût de la reprise et de la reconstruction de l’Ukraine après l’invasion russe à 411 milliards de dollars américains au cours de la prochaine décennie, le coût du nettoyage des décombres de la guerre s’élevant à lui seul à 5 milliards de dollars américains.

Le rapport détaille une partie du bilan de la guerre de la Russie en Ukraine : au moins 9655 civils confirmés morts, dont 461 enfants ; près de deux millions de maisons endommagées ; plus d’un établissement de santé publique sur cinq endommagé ; et 650 ambulances endommagées ou volées.

Au total, la Banque mondiale a calculé jusqu’à présent 135 milliards de dollars américains de dommages directs aux bâtiments et aux infrastructures, sans compter les dommages économiques plus larges.

Les dégâts seraient encore pires sans la solide défense montée par les forces ukrainiennes, a souligné Anna Bjerde, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Europe et l’Asie centrale, lors d’une conférence de presse. Elle a déclaré que les pires dégâts se sont limités aux régions de première ligne de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Kherson.

Dans l’état actuel des choses, selon la Banque mondiale, l’invasion russe a anéanti 15 années de progrès économique en Ukraine, réduisant le produit intérieur brut de l’Ukraine de 29 % et plongeant 1,7 million d’Ukrainiens dans la pauvreté.

Cette évaluation a été réalisée par le gouvernement ukrainien, le Groupe de la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies. Les conclusions sont destinées à orienter la planification du financement et de la mise en oeuvre de ce qui est un effort de redressement continu en Ukraine.

Le rapport indique qu’il est essentiel que le gouvernement ukrainien, les entreprises privées et les efforts de redressement se poursuivent même si les bombes tombent et que les combats persistent. Le report de la reconstruction et du soutien « risque de conduire à une situation de croissance faible ou nulle et à d’énormes défis sociaux une fois la guerre terminée », indique le rapport.

Le secteur de l’énergie ukrainien a récemment connu la plus forte augmentation des dommages, à la suite des frappes ciblées de la Russie sur le réseau électrique et d’autres centres énergétiques pendant l’hiver. Le total des dégâts subis par le secteur de l’énergie est aujourd’hui cinq fois plus important qu’ils ne l’étaient l’été dernier, a déclaré la Banque mondiale.

À plus long terme, les responsables ont estimé un coût de plusieurs milliards de dollars pour l’économie ukrainienne rien qu’à cause des nombreuses façons dont la guerre a interrompu l’éducation. Cela comprend les plus de deux millions d’enfants qui auraient fui le pays.