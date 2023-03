Grève massive alors que Londres dévoile son budget

Des centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, médecins, fonctionnaires, étaient en grève au Royaume-Uni mercredi afin de réclamer des augmentations de salaire, le jour même où le gouvernement conservateur a dévoilé son budget.

Il s’agit, selon les médias britanniques, de la plus importante journée d’action depuis plusieurs années. Le pays fait face à une vague de mouvements sociaux depuis des mois alors que l’inflation reste au-dessus de 10 %. Les Britanniques sont aux prises avec une flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie.

À Londres, le métro était à l’arrêt, les conducteurs du « Tube » ayant cessé le travail. Les stations sont restées fermées.

Les enseignants, en grève en Angleterre, poursuivront leur mouvement jeudi. Des milliers d’entre eux ont manifesté à Londres en milieu de journée.

Face à l’insuffisance des propositions du gouvernement, bien inférieures à l’inflation, qui dépasse les 10 %, beaucoup quittent la profession, et à un rythme « alarmant », a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) Kim Allen, une enseignante de Londres. « On a l’impression que le message n’est pas passé. »

« On en a littéralement ras le bol de la manière dont on est traités », « on se rassemble pour dire au gouvernement qu’on est sérieux », a-t-elle ajouté, dans une marée de drapeaux de syndicats à Trafalgar Square, à quelques pas de la Tamise.

Les médecins hospitaliers, qui ont démarré leur action lundi, n’ont pas repris leurs postes et se sont joints à la manifestation.

« Insulte »

Pendant que le ministre des Finances Jeremy Hunt présentait son budget au Parlement, des fonctionnaires ont manifesté devant Downing Street, avec tambours et sifflets. « Qu’est-ce qu’on veut ? 10 % ! Quand est-ce qu’on le veut ? Maintenant ! » ont scandé les manifestants.

Jil Gant, une femme de 59 ans qui travaille pour le service pénitentiaire, a qualifié d’« insulte » les 2 % d’augmentation proposés par le gouvernement. « Il est temps que le gouvernement écoute ce que nous avons à dire », a-t-elle déclaré à l’AFP.

« Nous voyons en ce moment la plus importante vague de grèves au Royaume-Uni depuis des années. Les gens ordinaires disent : “Nous en avons assez” », a déclaré Mark Serwotka, le secrétaire général de PCS, le premier syndicat du secteur public.

« Au Royaume-Uni, nous avons la législation antisyndicale la plus sévère qui soit, il est très difficile d’organiser une grève, a-t-il dit à l’AFP. Le fait que tant de gens soient en grève me rend optimiste sur le fait que nous puissions gagner. »

Photo: Justin Tallis Agence France-Presse

Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont contraints d’aller dans les banques alimentaires, alors que d’autres doivent « sauter des repas », avait-il dit plus tôt sur Sky News.

« C’est un véritable scandale […] C’est la honte pour le gouvernement d’avoir un tel niveau de pauvreté dans le service public », avait critiqué le syndicaliste, en soulignant que des fonctionnaires « doivent désormais demander des aides sociales ».

Lors de la présentation du budget, mercredi, Jeremy Hunt a évalué à 94 milliards de livres (156 milliards de dollars canadiens) sur deux ans les mesures gouvernementales mises en place pour le pouvoir d’achat.

Le gouvernement a notamment annoncé le prolongement pour trois mois du plafonnement des prix de l’énergie pour les ménages, qui auraient dû augmenter au 1er avril.

Jeremy Hunt a également annoncé une prolongation pour 12 mois du gel de la taxe sur le carburant.

Dans un entretien à la BBC, le ministre s’est dit ouvert à « proposer plus [d’argent] » aux agents publics, « mais nous ne ferons rien qui contribue à maintenir l’inflation à un haut niveau », a-t-il ajouté.

Une 8e journée de mobilisation en France contre la réforme Pour la huitième fois depuis janvier, les opposants à une réforme des retraites très impopulaire ont manifesté mercredi en France pour maintenir la pression. Les parlementaires s’emploient à trouver un compromis sur ce texte que le gouvernement apparaît déterminé à faire adopter, avec ou sans vote. « Je dis aux parlementaires : ne votez pas cette loi, elle est déconnectée de la réalité concrète du travail », a lancé le secrétaire général du syndicat CFDT, Laurent Berger. La mesure phare du gouvernement d’Emmanuel Macron, le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cristallise la colère. Les opposants à cette réforme la jugent « injuste », notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles. La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables. La majorité n’est toutefois pas acquise au gouvernement, qui a besoin du soutien de la droite. Sept députés et sept sénateurs se sont réunis à huis clos en commission mixte paritaire pour chercher un accord sur la réforme, indispensable avant un éventuel vote final à l’Assemblée nationale jeudi. La commission mixte paritaire s’est par ailleurs mise d’accord sur un texte commun, ce qui ouvre la voie à un vote définitif au Parlement jeudi, sauf si le gouvernement décide d’adopter la réforme sans vote. Sans surprise, les parlementaires ont adopté le fameux article 7 du projet, qui prévoit le report de l’âge légal de 62 à 64 ans. Les partisans de ce recul de l’âge légal sont nettement majoritaires dans la composition de cette commission. Agence France-Presse