Vers de premières accusations internationales contre la Russie

Après la collecte d’information, l’action.

La Cour pénale internationale (CPI) se prépare à ouvrir deux enquêtes pour crime de guerre contre la Russie et pourrait même lancer des mandats d’arrêt contre « près d’une quinzaine de ressortissants russes » pour leur implication directe dans la guerre d’invasion lancée il y a plus d’un an contre l’Ukraine, a confirmé mardi au Devoir une source proche des procédures en cours à La Haye, aux Pays-Bas.

La perspective de ces enquêtes et de la délivrance de ces mandats, révélées plus tôt cette semaine par le New York Times, a été reçue avec mépris par le Kremlin, qui, mardi, par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov, a indiqué que la Russie n’était pas assujettie aux règles de cet organisme international.

« Nous ne reconnaissons pas ce tribunal. Nous ne reconnaissons pas sa juridiction », a-t-il dit, cité par l’agence Interfax.

N’empêche, au terme de plusieurs mois d’enquêtes et de rencontres sur le terrain avec des dizaines de victimes ukrainiennes de ce conflit, le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, serait sur le point de porter les premières accusations internationales contre la Russie, depuis le début de la guerre, en ouvrant deux enquêtes officielles : l’une portant sur l’enlèvement d’enfants et d’adolescents ukrainiens et sur leur déportation dans des camps de rééducation en Russie, et l’autre, sur la destruction délibérée par le Kremlin d’infrastructures civiles, dont des réseaux de transport, des réseaux électriques, des écoles, des hôpitaux… Ce ciblage de composantes vitales et sociales vise à miner le moral de la population ukrainienne et forcer sa reddition. En vain, depuis plus d’un an.

Les accusations de crime de guerre doivent être présentées dans les prochains jours devant un panel de juges, qui va en évaluer le mérite et la solidité des preuves, mais également décider de lancer d’éventuels mandats d’arrêt pour traîner plusieurs des responsables de ces crimes devant la justice.

Les noms des personnes ciblées par ces mandats n’ont pas été dévoilés. Parmi elles pourrait toutefois se trouver la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, devenue, depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine, l’image publique du programme de déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie et la grande promotrice de leur adoption par des couples russes.

En février dernier, un rapport de l’Observatoire des conflits de la Yale University a révélé que la Russie gérait un programme d’enlèvement et de déportation de masse ciblant des enfants ukrainiens : 6000 d’entre eux auraient été ainsi envoyés de force en Russie dans 43 « camps de réadaptation », indique le groupe. Les autorités ukrainiennes prétendent pour leur part que plus de 16 000 enfants auraient été victimes de ce crime de guerre.

« Il ne faut pas trop avoir d’attente envers les procédures intentées par la CPI sur le cours de la guerre. Ces démarches sont généralement lentes et complexes. Mais il est essentiel que ce tribunal fasse la démonstration de sa pertinence », a commenté en entrevue au Devoir Wayne Jordash, avocat britannique en droit international pour la Global Rights Compliance Foundation. Depuis l’an dernier, l’homme dirige une équipe de juristes sur le terrain, en Ukraine, pour aider la justice de l’ex-république soviétique à mettre en lumière, documenter et analyser les preuves de crime de guerre dans ce pays.

Son groupe vient entre autres de porter au grand jour l’existence d’un réseau de 20 chambres de torture, utilisées de manière systémique par les forces du Kremlin, dans plusieurs villes assiégées d’Ukraine.

« La Russie de [Vladimir] Poutine est à l’origine, en Ukraine, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité relevant probablement d’une tactique génocidaire, ajoute-t-il. Il s’agit d’un plan criminel sans précédent dans l’époque moderne qui vise à assujettir les Ukrainiens et à les forcer à abandonner leur identité. Comme architecte de ce terrible plan, [le président russe] va devoir, en temps voulu, faire face lui aussi à un mandat d’arrêt et être traduit devant les tribunaux. Si l’accusation de la CPI n’avance pas vers des poursuites intentées contre les principaux responsables, cela sera alors un échec significatif de la justice internationale. »

Joint par Le Devoir, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale s’est refusé à tout commentaire mardi sur l’avancement de procédure, l’organisme refusant de discuter publiquement des « enquêtes en cours ». L’évaluation des charges pour des accusations de crime de guerre peut prendre des mois avant de déboucher sur des mandats d’arrêt.

Depuis l’automne dernier et le bombardement systématique du réseau électrique ukrainien, afin de faire de l’hiver et du froid une arme dans sa guerre d’invasion, la Russie nie régulièrement cibler des infrastructures civiles en Ukraine, affirmant plutôt que ses attaques cherchent uniquement à réduire la capacité de l’armée ukrainienne à se battre.

Par ailleurs, le Kremlin se vante bel et bien d’avoir encadré le transfert de millions de civils ukrainiens sur son territoire depuis février 2022, dont plus de 720 000 enfants, selon les chiffres portés par les médias russes sous contrôle de la dictature de Vladimir Poutine. Cette migration répondrait à des « motifs humanitaires », prétend Moscou, pour protéger les orphelins et les enfants abandonnés dans les zones de conflit.

La Russie fait partie des pays signataires du Statut de Rome, qui a participé en 2000 à la fondation de la Cour pénale internationale La Haye, mais Moscou n’a jamais ratifié l’accord pour en devenir membre.

Pis, en 2016, le Kremlin a même décidé de revenir sur sa première signature, et ce, au lendemain d’un rapport du tribunal international classant l’annexion de la Crimée, amorcée en 2014 par la Russie, comme une occupation illégale du territoire ukrainien.