Des réfugiés ukrainiens dans des villages fantômes allemands

La rue Auf den Steinen, à Keyenberg, ressemble à celles d’autres quartiers résidentiels allemands, avec de cossues maisons unifamiliales brun et blanc entourées d’arbustes. L’ambiance est paisible. Trop, même. Sur une vingtaine de résidences, seulement trois entrées sont occupées par une voiture. À partir de la dernière maison au toit bleu, juste avant le champ, on peut observer une grosse excavatrice se frayer patiemment et incessamment un chemin. D’ici quelques années, la mine de charbon Garzweiler II se trouvera à 450 mètres.

Keyenberg est presque un village fantôme. Comme il devait être détruit pour faire place à la fosse, plus de 80 % des habitants ont déménagé après avoir accepté l’offre d’achat de la compagnie minière et énergétique. Le plan a changé, et le village a été sauvé, mais les habitants ne sont pas revenus dans leurs anciennes demeures, qui appartiennent désormais à l’entreprise.

Le village voisin, Kuckum, ainsi que trois autres endroits, subissait le même sort jusqu’au 24 février 2022. Ce qui a modifié son ambiance, c’est l’arrivée de centaines de réfugiés ukrainiens. Parmi eux se trouve Oksana Rusmanenko. Le Devoir la rencontre dans la maison de ses voisins allemands, alors qu’elle vient de faire couper ses longs cheveux bruns gratuitement par la mère de famille, Marita Dresen.

« Je suis vraiment contente de les avoir rencontrés. Ils sont très aimables et positifs », déclare Mme Rusmanenko, qui porte un coton ouaté blanc à capuche et un sourire discret.

Comme Mme Dresen ne comprend ni l’anglais ni l’ukrainien, elles communiquent par des gestes et des mots de base. Ses deux enfants, qui ont le même âge qu’Oksana, parlent bien anglais et jouent souvent les interprètes.

« L’allemand est difficile », lance l’Ukrainienne qui est en attente d’une place dans un cours de langue.

La femme de 30 ans était directrice des ventes pour une entreprise d’organisation d’événements d’affaires à Kiev. Son compte Instagram reflète son mode de vie actif de l’époque. Elle pose en ski, à vélo, en randonnée, en voyage, en parapente, à bord d’une montgolfière ou dans des événements mondains.

En quête de sécurité

Dans les jours qui ont suivi l’attaque russe, elle a fui l’Ukraine avec son copain et des membres de la famille de ce dernier. Après un bref passage en Roumanie, elle s’est rapidement retrouvée en Allemagne, où le programme d’accueil de réfugiés ukrainiens l’a redirigée vers cette région. Dès le mois de mars, elle et les cinq membres de la famille de son conjoint se sont vu attribuer une maison à Kuckum.

Cette demeure était autrefois occupée par une famille allemande, avant d’être abandonnée pendant deux ans. « Quand on est arrivés, c’était humide et sale. Mais nous avons tout nettoyé, raconte Mme Rusmanenko. Nous étions simplement soulagés d’avoir un lieu pour ralentir, nous calmer et nous sentir en sécurité. »

Photo: Roxane Léouzon Le Devoir

De mois en mois, d’autres personnes en provenance d’Ukraine ont trouvé refuge dans leur demeure, si bien que Mme Rusmanenko vit maintenant avec 14 autres personnes appartenant à sept familles différentes. Ils partagent une seule cuisine. Il y a parfois des conflits, admet la trentenaire.

Un manque criant de logement

Andrea Ludwigs-Spalink est présidente de l’association d’aide aux réfugiés d’Erkelenz, la commune à laquelle appartiennent Kuckum, Keyenberg et les autres villages à proximité de la mine. Depuis 2016, elle offre son assistance à des demandeurs d’asile originaires d’un peu partout dans le monde, notamment pour comprendre et gérer les exigences administratives liées à leur statut migratoire. Elle donne également des cours d’intégration, comme des cours d’histoire et de langue. Elle souligne que 800 réfugiés, dont 500 Ukrainiens, sont hébergés dans la municipalité d’environ 44 000 habitants.

« Regarde, les enfants ukrainiens avaient amené des instruments de musique et ils chantaient, raconte la chaleureuse dame aux cheveux roux, en faisant défiler sur son téléphone des photos d’un événement social. Des réfugiés avaient cuisiné du bortsch, un plat traditionnel ukrainien. »

Il faut dire que l’Allemagne a accepté plus d’un million de résidents de l’Ukraine depuis le déclenchement de la guerre. Le pays de 83 millions d’habitants se positionne ainsi comme deuxième terre d’accueil en Europe, après la Pologne.

« L’Allemagne n’était pas préparée à recevoir autant d’Ukrainiens, juge Mme Ludwigs-Spalink. Le problème principal, c’est l’hébergement. Nous manquons cruellement de logements, même pour les Allemands. C’est une chance que nous ayons des maisons vides ici. »

Il a fallu remettre les maisons en état, rebrancher le chauffage et l’approvisionnement en eau, trouver du mobilier. Ce travail est encore en cours, et les Ukrainiens continuent d’affluer. Environ 250 d’entre eux sont installés pour le moment dans une trentaine de maisons de Kuckum et d’autres villages.

Un village qui renaît

Leur présence semble bien accueillie par la majorité des résidents allemands du village, qui y sont aujourd’hui en minorité.

« Je suis contente qu’il y ait de nouvelles personnes dans les maisons. C’est plus sécuritaire et ça les empêche de tomber en décrépitude », témoigne Marita Dresen, qui se réjouit de voir le quartier reprendre vie.

Des rires résonnent à nouveau dans le parc pour enfants. Des femmes se promènent avec leur poussette. Un jeune couple déambule main dans la main.

La famille Dresen est toujours là pour donner un coup de main aux voisins avec des travaux, leur rendre service ou leur prêter des outils. Elle a aussi organisé une fête à l’occasion du Jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Oksana Rusmanenko, de son côté, essaie de voir son passage dans le pays le plus peuplé de l’Union européenne comme une occasion de découvrir une nouvelle culture. Même si Kuckum a aujourd’hui le surnom de Petite Kiev, la jeune femme y a plus d’amis d’origine allemande qu’ukrainienne. Le jour de sa rencontre avec Le Devoir, elle avait passé une partie de la journée au carnaval d’Erkelenz, une importante fête donnant notamment lieu à un défilé de chars allégoriques.

Avenir incertain

L’ancienne gestionnaire vit au jour le jour, ne sachant pas quand elle pourra rentrer dans sa patrie. « Au départ, nous ne pensions rester ici que quelques mois. Mais nous voyons bien que la guerre ne sera pas terminée à court terme », constate-t-elle à regret. Ses parents, restés à Tchernihiv, se portent bien et n’ont pas l’intention de quitter leur maison, malgré les longues coupures d’électricité quotidiennes. L’ancien employeur de Mme Rusmanenko a cessé ses activités, mais elle n’exclut pas de retourner à Kiev si elle trouve un poste intéressant.

En attendant, son quotidien est fait de recherche d’emploi à l’international, de cours d’anglais en ligne, de jobines occasionnelles et de tâches ménagères. Elle espère que personne d’autre ne viendra s’ajouter à sa maisonnée, déjà saturée.

Le soutien d’amis de l’Ukraine, comme les Européens et les Canadiens, l’aide à demeurer optimiste. « Les gens savent que les Ukrainiens se battent pour la vérité, pour leurs maisons, pour leur terre. J’ai espoir que l’Ukraine connaîtra encore plus de succès après la guerre. Je suis vraiment fière d’être Ukrainienne. »

Qu’arrivera-t-il de ces villages après le départ éventuel de ses occupants temporaires ? Rien n’est encore défini, mais la ville d’Erkelenz a de l’ambition. Une consultation publique se termine cette semaine, lors de laquelle plusieurs visions sont présentées aux citoyens. Les scénarios proposent de préserver la majorité des bâtiments historiques, d’effectuer une démolition ciblée des lieux délabrés et de leur donner des vocations diversifiées : espaces verts, terrains agricoles, centres culturels, industries créatives, nouvelles résidences. Des élus et des résidents rêvent de voir la fosse être transformée en lac et de respirer de l’air pur sur ses berges verdoyantes.