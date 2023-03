Huit morts dans la fusillade contre des Témoins de Jéhovah en Allemagne

L’auteur présumé de la fusillade dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg s’est donné la mort à l’arrivée de la police, après avoir abattu jeudi sept personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales.

« L’auteur s’est enfui au premier étage » du bâtiment où étaient rassemblés des membres de la communauté pour une séance de prière, « et s’est donné la mort « , a déclaré le ministre de l’Intérieur de la ville État de Hambourg Andy Grote lors d’une conférence de presse. »

Armé d’un pistolet, il a tué quatre hommes et deux femmes âgés de 33 à 60, dont l’une était enceinte de sept mois et dont le bébé à naître est compté parmi les victimes, ont précisé les autorités.

Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

L’arrivée rapide des forces de l’ordre, qui a interrompu son acte, a permis d’éviter un bilan encore plus lourd, ont dit les autorités.

Le suspect est un homme de 35 ans, désigné Philipp F. par les autorités, qui était lui-même un ancien membre de la communauté, avec laquelle il était en conflit, a indiqué la police.

Ses motifs restent à déterminer. « Il n’y a pas d’indices d’un contexte terroriste », a affirmé un représentant du parquet de Hambourg. Mais il pourrait avoir souffert de troubles psychiatriques.

L’homme, qui n’avait pas d’antécédents criminels, « nourrissait une rage contre les membres de congrégations religieuses, en particulier contre les Témoins de Jéhovah et son précédent employeur », a expliqué le représentant de la police lors de la conférence.

La police avait toutefois reçu en janvier une « lettre anonyme » affirmant que Philipp F. pourrait souffrir « d’une maladie psychiatrique sans que cela ait été attesté par un médecin comme Philipp F. refusait de consulter » un spécialiste.

Passage en force

« Notre fils a tout filmé, par hasard, il a pu bien voir depuis la fenêtre à l’étage de notre maison, à environ 50 mètres » du centre, indique à l’AFP Bernd Mibache.

« Sur la vidéo, on voit quelqu’un casser une vitre, on entend des coups de feu et on voit quelqu’un pénétrer » sur les lieux, décrit l’entrepreneur de 66 ans qui n’était pas chez lui au moment des faits.

Les Témoins de Jéhovah se sont dits dans un communiqué « bouleversés » par « l’attaque horrible » contre certains de leurs membres, survenue « après un service religieux ».

Les forces de l’ordre « ont été appelées vers 21 h 15 pour des coups de feu tirés » dans le bâtiment situé dans le quartier de Gross Borstel, a indiqué un porte-parole de la police.

Les forces d’intervention ont « pénétré très rapidement dans l’immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves », selon ce porte-parole.

À l’intérieur, les agents ont également entendu un coup de feu « provenant de la partie supérieure de l’immeuble » et ont trouvé une autre personne, a poursuivi le porte-parole. Il s’agissait manifestement du tireur.

« J’ai entendu des coups de feu, je les ai tout de suite reconnus car je viens d’un pays en guerre », a raconté à l’AFP une femme d’une quarantaine d’années souhaitant garder l’anonymat, résidant à proximité du centre.

« Cela a duré plusieurs minutes, des coups de feu puis une pause, et de nouveau des coups de feu, et de nouveau une pause », décrit-elle.

« La police est arrivée très vite, peut être 4 à 5 minutes après les coups de feu », raconte de son côté Anetta, une habitante du quartier rencontrée par l’AFP alors qu’elle promenait son chien.

« Terrible acte de violence »

Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé vendredi ses « pensées » aux victimes de la fusillade et à leurs proches, déplorant dans un tweet « un acte de violence brutal ».

La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser a également réagi sur Twitter se disant « bouleversée par le terrible acte de violence perpétré dans une communauté de Témoins de Jéhovah à Hambourg ».

Fondés au XIXe siècle aux États-Unis, les Témoins de Jéhovah se considèrent comme les héritiers du christianisme primitif et font constamment et uniquement référence à la Bible.

Le statut de l’organisation varie d’un pays à l’autre : ils sont considérés sur le plan juridique au même titre que les « grandes » religions en Autriche et en Allemagne, qui compte un peu plus de 170 000 membres de cette confession, dont 3800 à Hambourg, selon le site des Témoins.

En France, nombre de leurs branches locales ont le statut d’« association cultuelle », et ce mouvement rigoriste est régulièrement accusé de dérives sectaires.