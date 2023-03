Entre la Pologne et la Biélorussie, un «nouveau mur de Berlin» redouté

Entre Minsk et Varsovie, une passe d’armes géopolitique s’incruste dans le quotidien des frontaliers.

Le grondement lointain d’un convoi militaire fend soudain le silence. Là, dans la prairie vallonnée, broutent des vaches au milieu d’un décor inerte. Des bureaux de change cadenassés, des immeubles démodés à côté de bâtisses délabrées, une station-service sans âme qui vive. Et cette route principale, tout autant désertée. Bobrowniki, dans l’extrême est de la Pologne, a des allures de village fantôme.

Il faut rouler en contrebas de la chaussée, plus loin, pour comprendre la paralysie de la bourgade : le poste-frontière est bloqué par une barrière, condamné. La Biélorussie d’Alexandre Loukachenko se trouve là, de l’autre côté de la rivière Świsłacz, qui sert de limite territoriale.

C'est nous, chauffeurs, qui pâtissons de ces sanctions. Et de cette guerre, personne n'en a besoin.

Il paraît loin, l’âge d’or de cette localité d’à peine 100 habitants, un temps rythmée par le va-et-vient incessant des transporteurs routiers, ou encore des vacanciers biélorusses d’un jour. Il y a trois semaines à peine, les affaires y tournaient pourtant à plein régime. La fermeture du poste-frontière, le 10 février dernier, a sonnéle glas de cette plaque tournante. C’est en invoquant la « sécurité d’État » que, sans crier gare, Varsovie a verrouillé ce passage, l’un des derniers jusque-là accessibles au transport de marchandises à la frontière polono-biélorusse.

Une allure de rétorsion alors que, deux jours plus tôt, la justice biélorusse, inféodée au despote de Minsk, condamnait à huit ans de réclusion Andrzej Poczobut, journaliste et membre influent de la minorité polonaise en Biélorussie. Ripostant à la Pologne, qui interdit déjà depuis le printemps 2022 aux transporteurs routiers immatriculés en Russie ou Biélorussie de fouler le sol européen — sur fond de guerre en Ukraine —, Minsk a joué l’escalade. D’abord, en refusant aux camions polonais de passer par les frontières lituanienne et lettone, ensuite en chassant trois diplomates polonais de son territoire.

Débandade

Parmi les victimes de cette passe d’armes géopolitique, il y a la bazarette d’Agnieszka Losota, en bordure de la route de Bobrowniki, où le ronron des poids lourds n’est plus que souvenir. « Je dois jeter des produits périssables, jamais je n’ai eu de pertes en 21 ans », se lamente la propriétaire, tributaire du commerce transfrontalier. La rare clientèle se résume désormais aux quelques soldats patrouillant dans les environs. Assaillie par plus d’une crise déjà, Bobrowniki s’est retrouvée, en 2021, au coeur de l’afflux migratoire qu’a fomenté la « dernière dictature d’Europe » aux frontières de l’Union européenne, cherchant à se venger des sanctions à son encontre.

Pétition, coups de fil, rencontres avec des élus. Avec une poignée de riverains, Agnieszka Losota milite depuis pour des dédommagements de l’État, dont l’écho se montre pour l’heure favorable. Les contrecoups de cette sanction, met-elle en garde, risquent de s’épandre jusque dans la ville de Białystok, orientée sur la route du défunt poste-frontière, à quelque cinquante kilomètres à l’ouest.

Mais nul besoin d’aller aussi loin. À Gródek, à mi-chemin entre les deux localités, c’est le calme plat dans l’hôtel-restaurant de Barbara Kułakowska. La débandade, aussi : « 80 % de revenus en moins depuis le 10 février », se désole l’entrepreneuse. La salle à manger est vide, les chambres à l’étage, toutes inoccupées. « On ne sait pas ce qui va se passer si l’aide ne vient pas. Avant, les camionneurs s’arrêtaient ici tout le temps, et les relations étaient toujours amicales avec les touristes biélorusses. »

Photo: Patrice Sénécal Le Devoir

Et quid de la peur ? La Biélorussie, complice de Vladimir Poutine, sert après tout de base arrière aux forces de Moscou. « Loukachenko, il est vrai, n’est pas quelqu’un de très fiable », euphémise Mme Kułakowska qui, sans être paniquée comme une partie de la population locale, laisse poindre une certaine inquiétude, « car l’armée russe n’est pas très loin ».

Le torchon brûle

La Pologne barricade ainsi un peu plus sa frontière orientale. Le 23 février, le ministre de la Défense, Mariusz Błaszczak, a annoncé une « extension de mesures de sécurité » le long de la Biélorussie et de l’enclave russe de Kaliningrad, au nord-est, à grand renfort de hérissons antichars et de blocs de béton, sans en préciser le nombre. Menace réelle, ou surenchère ? « Nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité sans ce genre d’infrastructure, face à un régime imprévisible », justifie au Devoir Lukasz Jasina, porte-parole du ministère des Affaires étrangères polonais. C’est sans oublier le mur anti-migrants inauguré aux portes de la Biélorussie à l’été 2022, et l’autre en voie d’être érigé en bordure de Kaliningrad.

Les relations entre Varsovie et Minsk, à couteaux tirés, n’ont jamais vraiment été au beau fixe depuis 1989. Mais le torchon brûle plus que jamais. Terre d’exil et fervent soutien de la dissidence biélorusse, la Pologne prend volontiers le contre-pied de son voisin en pleine dérive totalitaire. Les autorités polonaises, à force de sévir contre la répression — entre autres — de l’inamovible autocrate, « semblent à court de sanctions, mais souhaitaient tout de même réagir à la condamnation de Poczobut », estime Kacper Wanczyk, analyste pour le groupe de réflexion Polityka Insight. D’où la suspension du poste-frontière de Bobrowniki, « une option que Varsovie envisageait depuis un moment », selon l’ancien diplomate.

La Pologne se croit au-dessus de tout, qu'elle ferme sa frontière au complet si elle le veut, mais les Polonais vont en pâtir, pas les Biélorusses.

Une mesure dont l’objectif consiste en tout cas à « fermer l’une des fenêtres de la Biélorussie vers l’ouest », assure Lukasz Jasina, des Affaires étrangères. « L’économie biélorusse est complètement contrôlée parLoukachenko. Nous voulons montrer qu’on ne peut pas faire comme si de rien n’était et laisser les officiels faire leurs emplettes en Pologne », illustre-t-il. Tout en mettant en garde que Varsovie « n’exclut pas de fermer le passage de Terespol ».

« Nouveau mur de Berlin »

Terespol, un peu plus au sud, c’est l’ultime point de passage ouvert à la frontière biélorusse, pour les particuliers comme pour les routiers. La scène au pied du terminal douanier incarne, s’il en est, l’état exécrable des relations Minsk-Varsovie : une enfilade de poids lourds qui s’étire à perte de vue dans la pénombre, des détritus s’accumulant sur le bas-côté. L’attente y était déjà longue avant la guerre, mais la fermeture de Bobrowniki en a fait un goulot d’étranglement d’autant plus imposant.

« Ces routiers qui font le pied de grue ont aussi leurs besoins physiologiques, rappelle Krzystof Iwaniuk, maire de Terespol. Le problème, c’est entre Minsk et Varsovie, pas entre les gens ordinaires. Nous sommes dans l’une des régions les plus pauvres du pays, et Terespol se trouve sur la route de la soie chinoise. Ce qui nous intéresse, c’est de gagner de l’argent. » L’édile, qui appelle à une pacification des relations, redoute même « un nouveau mur de Berlin, si le passage de Terespol venait à fermer à son tour ».

Derrière son volant, Aleksander, un routier de Grodno de 45 ans, perd patience. « La Pologne se croit au-dessus de tout, qu’elle ferme sa frontière au complet, si elle le veut, mais les Polonais vont en pâtir, pas les Biélorusses ! » Quelques pare-chocs plus loin, Sergei, 46 ans, est Biélorusse lui aussi. Quatre jours qu’il patiente dans l’habitacle, il s’apprête enfin à traverser. « C’est nous, chauffeurs, qui pâtissons de ces sanctions. Et de cette guerre, personne n’en a besoin. »