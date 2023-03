Un mardi de «mise à l’arrêt» s’annonce en France contre la réforme des retraites

La France se préparait lundi à une journée d’action décisive mardi contre une réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron, mais impopulaire, les syndicats prédisant à l’unisson la « mise à l’arrêt » du pays par les grèves et les manifestations.

« J’appelle les salariés de ce pays, les citoyens, les retraités à venir manifester massivement » mardi, a déclaré lundi le secrétaire général du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger. « Le président de la République ne peut pas rester sourd », a-t-il estimé.

Il s’agit, depuis le 19 janvier, de la sixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites et son report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans — c’est ce point qui cristallise toutes les oppositions —, à laquelle les Français sont majoritairement hostiles, la jugeant « injuste », notamment pour les salariés aux métiers pénibles.

Depuis des semaines, les syndicats ont fait monter la pression et martelé aux Français qu’ils devaient se préparer à vivre 24 heures dans un pays « à l’arrêt », annonçant des manifestations monstres et des grèves reconductibles dans des secteurs stratégiques pour tenter de faire plier le gouvernement.

Les syndicats veulent faire mieux que le 31 janvier, quand la police avait recensé 1,27 million de participants et l’intersyndicale plus de 2,5 millions dans les rues de France.

L’intersyndicale compte sur un démarrage progressif des grèves lundi soir afin d’obtenir un mouvement massif mardi à l’aube.

Blocages plus inhabituels

Les routiers ont déployé des barrages filtrants dès lundi matin, ajoutant aux perturbations attendues dans les transports. Les enseignants seront à nouveau en grève.

La compagnie nationale ferroviaire SNCF et la RATP (qui gère le métro parisien) ont averti que le trafic serait très affecté mardi. Les baisses de production se poursuivent dans le secteur électrique, dont le mouvement a commencé vendredi.

Le gouvernement a encouragé ceux qui le peuvent au télétravail.

Les syndicats s’attendent en outre à des initiatives plus inhabituelles : chantiers à l’arrêt, rideaux de magasins fermés, péages ouverts, routes bloquées, etc.

Le projet de loi portant cette réforme, en discussion devant le Sénat, a déjà fait descendre dans les rues des millions de Français et donné lieu à des débats houleux à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de revenir sur son projet, en dépit des cinq dernières journées d’action.

Emmanuel Macron joue une part importante de son crédit politique sur cette mesure phare de son second quinquennat, symbole de sa volonté affichée de réformer, mais qui cristallise aujourd’hui la grogne d’une partie des Français à son encontre.

Cette réforme a été « mal préparée », estime dans un édito le journal Libération, qui critique une « cacophonie ministérielle et les multiples ratés de communication qui ont accompagné sa présentation devant les Français puis devant les députés ».

« Ça ne fait plaisir à personne »

La France est l’un des pays européens où l’âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient complètement comparables. Le gouvernement a fait le choix de le relever pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

Le Sénat — dominé par la droite — a voté lundi, contre l’avis du gouvernement et malgré l’opposition de la gauche, la création d’un nouveau type de contrat à durée indéterminée de « fin de carrière » pour favoriser le recrutement de salariés âgés d’au moins 60 ans.

Les débats au Sénat s’achèveront quoi qu’il arrive vendredi. Le texte sera ensuite transmis en commission mixte réunissant les deux chambres qui, en cas d’accord, devront l’adopter définitivement.

La première ministre Élisabeth Borne a prévu de s’exprimer lundi soir à la télévision.

Après plusieurs mois de prudent silence, Emmanuel Macron a été interpellé la semaine dernière au sujet de cette réforme lors de sorties au contact des Français.

« On sait tous que, vivant plus âgés, il n’y a pas de miracle : si on veut préserver un système par répartition, il faut qu’on travaille plus longtemps. Je ne dis pas que ça nous fait plaisir, ça ne fait plaisir à personne », a-t-il déclaré, invoquant une conclusion de « bon sens ».