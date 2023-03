En France, un accueil exemplaire

À l’étranger, l’accueil des migrants en France a souvent mauvaise presse. On y multiplie les reportages sur les illégaux et les mauvaises conditions d’accueil. Un récent rapport de la Cour des comptes sur l’accueil des réfugiés ukrainiens dans l’Hexagone tend cependant à ébranler ce mythe et à démontrer le contraire. Même si l’accueil de ceux qui ont dû fuir l’Ukraine à la suite de l’invasion russe s’est principalement concentré sur les pays proches (Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Moldavie), depuis le début de l’offensive russe, la France a accueilli 115 000 réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. Un an plus tard, tous s’accordent pour souligner la rapidité d’action de l’État et des administrations pour faire face à ce qui a représenté le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dès le 4 mars 2022, deux semaines à peine après l’entrée en Ukraine des troupes russes, le pays se mobilisait pour recevoir ceux qui se sont d’abord présentés dans les régions frontalières de l’Est, où plus de 80 000 personnes ont été accueillies. Dans ce que les rapporteurs qualifient de « mobilisation sans précédent des Français », plus de 87 000 places d’hébergement ont été créées en quelques semaines, dont 60 000 sont toujours actives. « L’État s’est vraiment mobilisé pour offrir un hébergement et toute l’aide possible », confirme Anar Lutfaliyev, président de l’association d’aide aux réfugiés ukrainiens France Ukraine News. « On a senti un vrai soutien dans la population. Certains Français allant même chercher des Ukrainiens en Pologne pour leur offrir de l’aide. »

Des initiatives originales

Plusieurs régions ont redoublé d’imagination pour accueillir les familles dans le besoin. À Paris, on a réquisitionné un hall du Parc des expositions où plus de 1000 personnes par jour ont été accueillies au plus fort de la crise. À Marseille, dès le début du mois de mai 2022, 900 réfugiés ont été logés sur un traversier de la compagnie française Corsica Linea reliant habituellement la cité phocéenne à Alger. Dans cette même ville, un numéro d’appel spécial permettait d’aller récupérer 24 heures sur 24 partout dans la ville les personnes déplacées afin de leur offrir un hébergement d’urgence.

En outre, 44 000 citoyens qui se sont portés volontaires pour offrir des ressources d’hébergement. Au total, 21 000 personnes ont ainsi pu être logées en urgence. Sans compter cette générosité spontanée des Français qui sont allés directement offrir leur aide aux abords des gares, par exemple. C’est pourquoi, en déplacement dans l’Essonne la semaine dernière, la première ministre Élisabeth Borne parlait d’un « engagement exceptionnel ».

La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois (renouvelable) offrait automatiquement aux réfugiés une allocation d’urgence, une aide au logement, le droit de travailler, de se faire soigner gratuitement partout en France et d’inscrire leurs enfants à l’école et même à la garderie gratuitement. Ainsi, 19 000 enfants ukrainiens ont pu être scolarisés dans les écoles françaises. Sans compter 1266 étudiants dans l’enseignement supérieur.

Mais le principal choc suscité par cette arrivée massive n’a été ni le nombre ni l’origine, mais le fait que 80 % d’entre eux étaient des femmes. « Le profil des Ukrainiens sous protection temporaire en France tranche avec les demandeurs d’asile habituels, écrit Rachel Binhas dans l’hebdomadaire Marianne. Quand le pays reçoit généralement des hommes plutôt jeunes, célibataires, les autorités ont dû prendre en charge des femmes avec enfants et parfois accompagnées d’une personne âgée. »

Certains observateurs en ont déduit que la France accueillait pour une fois de « vrais réfugiés » qui ne cherchaient pas un simple asile économique. En Grèce, un pays pourtant débordé par les demandeurs d’asile, le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, n’a pas hésité à plaider en faveur de l’accueil de ceux qu’il nommait les « vrais réfugiés ».

Traitement de faveur ?

Certaines associations d’aide aux migrants ont au contraire fustigé un accueil à deux vitesses et dénoncé la différence de traitement avec les migrants venus d’Afrique. Pour ces associations, tous les demandeurs d’asile devraient jouir des facilités offertes aux Ukrainiens. « L’APS est liée à une situation exceptionnelle. On ne peut évidemment pas l’offrir à tout le monde », dit au contraire Anar Lutfaliyev. C’est aussi l’opinion du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Didier Leschi. « Les Ukrainiens sont là temporairement, quand le conflit sera terminé, la plupart envisagent de retourner dans leur pays », a-t-il déclaré à Libération. Au point où, dit-il, cet accueil n’a même « pas été considéré comme une question migratoire ».

Cette différence avec la clientèle des demandeurs d’asile s’explique aussi par le fait que la France est connue pour être la direction de dernier recours des demandeurs d’asile qui ont souvent été rejetés dans un ou plusieurs autres pays européens. Contrairement aux Ukrainiens, ceux-ci viennent presque toujours pour s’y installer. Même ceux dont la demande est rejetée ne quittent généralement pas le pays, devenant ainsi pour la plupart des illégaux.

Signe de leur volonté de repartir, un grand nombre de réfugiés ukrainiens n’ont pas souhaité apprendre le français. Les enfants, même scolarisés en France, suivent souvent un enseignement en ligne donné par les écoles ukrainiennes. Mais avec la guerre qui s’éternise, la question de l’intégration pourrait se poser de manière plus importante. C’est pourquoi la première ministre parle dorénavant d’« accompagner [les réfugiés] vers un logement, un emploi et l’apprentissage de la langue ».

Même si le statut de « protection temporaire » décrété par l’Union européenne a été prolongé jusqu’en mars 2025, il semble évident que la France pourra difficilement maintenir cet effort financier exceptionnel qui lui a déjà coûté 634 millions d’euros. « Si le conflit perdure, il faudra régler des questions aussi concrètes comme de savoir dans quel pays ces réfugiés feront leur rapport d’impôt puisqu’ils sont toujours considérés par Kiev comme des résidents ukrainiens », dit Anar Lutfaliyev. En attendant, dit-il, la priorité, c’est évidemment que cette guerre se termine.