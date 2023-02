Fort d’un accord «historique», Rishi Sunak doit encore convaincre en Irlande du Nord

En vertu du « cadre de Windsor », les camions transportant des marchandises en provenance de Grande-Bretagne choisiront entre une voie verte et une voie rouge.

Mais que cela signifie-t-il en pratique pour les entreprises britanniques qui expédient des marchandises à Larne et Belfast sur des traversiers au départ de Cairnryan, en Écosse, ou de Liverpool, en Angleterre ?

Selon Bruxelles, le nouveau cadre élargit le « système des opérateurs de confiance » prévu dans le protocole initial. Downing Street se vante d’avoir « ouvert une nouvelle voie verte ». Cela signifie qu’un plus grand nombre d’entreprises expédiant des marchandises de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord seront autorisées à s’enregistrer pour passer sans contrôles douaniers onéreux.

En vertu de l’accord initial post-Brexit, qui n’a jamais été pleinement mis en oeuvre, les marchandises expédiées vers l’Irlande du Nord étaient soumises aux mêmes contrôles que celles destinées à l’Irlande ou à toute autre partie du marché unique de l’UE.

Ainsi, les entreprises agréées qui choisissent la voie dite verte peuvent acheminer des marchandises destinées à la vente ou à la transformation en Irlande du Nord, si elles ne doivent pas être exportées en Irlande, membre de l’UE. Et au lieu de contrôles réguliers à l’arrivée pour prouver que c’est le cas, des contrôles aléatoires seront pratiqués pour rassurer Bruxelles sur le fait que les envois n’arriveront pas sur le marché de l’UE.

Les règles britanniques en matière de santé et de sécurité s’appliqueront aux marchandises, ce qui permet aux magasins nord-irlandais de stocker les produits britanniques aussi facilement que dans le reste du Royaume-Uni.

« Les marchandises restant au Royaume-Uni seront libérées de la paperasserie, des contrôles et des droits inutiles, avec seulement des informations commerciales ordinaires requises », précise la fiche d’information britannique.

La version bruxelloise, quant à elle, souligne que le marché de l’UE sera protégé par un accès en temps réel aux systèmes informatiques et aux bases de données des douanes britanniques pour suivre les expéditions. Et il y aura « une autorisation et une surveillance robustes des systèmes d’opérateurs et de transporteurs agréés », insiste la Commission européenne.

Les marchandises destinées à l’Irlande devront, elles, emprunter la voie rouge à leur arrivée de Grande-Bretagne en Irlande du Nord et faire l’objet de contrôles sanitaires douaniers et vétérinaires complets de l’UE.