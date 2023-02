La Chine appelle à un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine

La Chine, alliée ferme de la Russie, a appelé à un cessez-le-feu entre l’Ukraine et Moscou et à l’ouverture de pourparlers de paix dans le cadre d’une proposition en 12 points pour mettre fin au conflit.

Le plan publié vendredi matin par le ministère des Affaires étrangères demande également la fin des sanctions occidentales imposées à la Russie, des mesures pour assurer la sécurité des installations nucléaires, la mise en place de couloirs humanitaires pour l’évacuation de civils et des mesures pour assurer l’exportation de céréales après que des perturbations ont provoqué une flambée des prix alimentaires mondiaux.

La Chine a prétendu être neutre dans le conflit, mais elle entretient une relation « sans limites » avec la Russie et a refusé de critiquer son invasion de l’Ukraine, voire de la qualifier comme telle, tout en accusant l’Occident d’avoir provoqué le conflit et d’« attiser les flammes » en dotant l’Ukraine d’armes défensives.

La Chine et la Russie ont de plus en plus aligné leurs politiques étrangères pour s’opposer à l’ordre international libéral dirigé par les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a réaffirmé la force de ces liens lorsqu’il a rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d’une visite à Moscou cette semaine.

La Chine a également été accusée par les États-Unis de se préparer éventuellement à fournir une aide militaire à la Russie, ce qui, selon Pékin, constitue des affirmations sans fondement.

Compte tenu des positions de la Chine, cela jette un doute sur la question de savoir si sa proposition en 12 points a le moindre espoir d’aller de l’avant – ou si la Chine est considérée comme un intermédiaire honnête.

Avant la publication de la proposition, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a qualifiée de première étape importante.

« Je pense qu’en général, le fait que la Chine ait commencé à parler de paix en Ukraine, je pense que ce n’est pas mal. Il est important pour nous que tous les États soient de notre côté, du côté de la justice », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi avec le premier ministre espagnol.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré plus tôt jeudi que les États-Unis réserveraient leur jugement, mais que l’allégeance de la Chine à la Russie signifiait qu’elle n’était pas un pays médiateur neutre. « Nous ne voudrions voir rien de plus qu’une paix juste et durable, mais nous doutons que les informations sur une proposition comme celle-ci soient une voie constructive », a-t-il affirmé.