Les alliés de Moscou, parias du reste du monde

Un an de guerre en Ukraine a suffi à mettre la réputation internationale de la Russie en lambeaux. Les seuls alliés qui restent à Moscou se comptent sur les doigts d’une main et forment un club de dictateurs persiflés par le concert des nations et honnis, bien souvent, par leur propre peuple.

La Syrie. L’Iran. La Corée du Nord. L’Érythrée. La Biélorussie. C’est dans cette coterie d’États parias que Vladimir Poutine a trouvé, le 2 mars 2022 aux Nations unies, les seuls appuis fermes à sa guerre en Ukraine.

Ces régimes demeurent fidèles à Moscou pour différentes raisons. Par instinct de survie dans le cas de la Syrie, puisque le maintien au pouvoir du régime de Bachar al-Assad dépend en grande partie des bonnes grâces de Moscou. Par haine de l’Occident dans le cas de l’Iran, une théocratie islamique menée par des ayatollahs pour qui les États-Unis représentent « le grand Satan ».

La Corée du Nord, dernier régime totalitaire communiste au monde, mise au ban par la communauté internationale, n’a pas le luxe de choisir ses amis et trouve, dans le discours du Kremlin, un écho à sa propre propagande. Washington représente une menace vitale pour Moscou comme pour Pyongyang, selon la perspective des deux régimes, et il importe d’aider la Russie contre l’agression américaine.

« Le monde serait plus lumineux, plus sécuritaire et plus serein sans les États-Unis », martelait le mois dernier le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un. Washington accuse la Corée du Nord de fournir armes et munitions aux troupes russes, des allégations niées avec véhémence par Pyongyang.

L’appui de l’Érythrée, seul pays africain à appuyer ouvertement la guerre russe en Ukraine, repose sur les mêmes motivations. Ce petit État de non-droits, où le président, Isaias Afwerki, règne sans s’encombrer d’élections depuis 1993, a développé une haine des Américains, le dictateur au pouvoir répétant depuis deux décennies que Washington représente, là aussi, la plus sérieuse menace à la survie nationale.

« Aucun de ces pays n’appuie la Russie parce qu’il croit que la guerre en Ukraine est juste », assure Maria Popova, professeure de science politique à l’Université McGill. « Il y a même un débat sur la question de savoir si la Biélorussie est encore un État souverain, tellement le régime du dictateur Alexandra Loukachenko est inféodé à Vladimir Poutine. »

New Delhi et Pékin, tous deux membres des BRICS aux côtés de Moscou, exécutent un périlleux exercice de funambulisme depuis un an. « L’Inde a condamné l’invasion sur papier, mais ses actions sont plus utiles à la Russie qu’à l’Ukraine, analyse Mme Popova. Elle continue d’acheter le pétrole russe à un prix dérisoire, ce qui donne un peu d’air à Moscou au moment où les sanctions internationales tentent, au contraire, d’étouffer son économie. »

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la valeur des importations russes en Inde a en effet bondi de 500 %, passant de 6,5 milliards de dollars américains en 2021 à 33 milliards de dollars américains l’an dernier, selon les chiffres du ministère du Commerce indien.

Nous nous apercevons que les anciennes républiques soviétiques ne veulent pas faire partie de la sphère d’influence dont rêve la Russie

La Chine a une aversion fondamentale pour toute violation des frontières étatiques, ayant elle-même ses propres démêlés territoriaux avec le Tibet et le Xinjiang. Toutefois, Pékin a promis une amitié « sans réserve » à Moscou quelques jours avant le déclenchement de la guerre et n’a, depuis, jamais condamné l’invasion russe.

« Le soutien de la Chine à la Russie est beaucoup moins ambigu qu’il peut le sembler », observe Jacques Lévesque, professeur émérite de science politique à l’UQAM. « La Chine n’a jamais reconnu l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, sans que cela affecte ses relations avec Moscou. À plus forte raison, elle ne soutient pas du tout la guerre menée par la Russie en Ukraine, sans toutefois la dénoncer. Cela compte beaucoup pour Poutine. »

L’amitié de Pékin se révèle primordiale pour Moscou : par courriel, Jacques Lévesque rappelle que « les relations commerciales entre la Russie et la Chine ont connu une augmentation spectaculaire de 35 % en 2022, pour atteindre un sommet de 190 milliards de dollars ».

Le soutien tacite de la Chine à l’égard de l’incursion russe en Ukraine se comprend par les ambitions de Pékin envers Taïwan. « La Chine a une seule revendication territoriale, soit la restitution de Taïwan dans le giron chinois, écrit le professeur émérite de l’UQAM. L’accroissement constant des fournitures militaires américaines à Taïpei ne fait qu’aggraver les relations entre les deux parties et renforcer la coopération entre la Russie et la Chine. »

La guerre en Ukraine a aussi mis en lumière la perte d’influence de Moscou sur son voisinage immédiat. Les États qui gravitaient dans l’orbite de l’Empire soviétique regardent avec de plus en plus de méfiance l’attitude va-t-en guerre de Vladimir Poutine, craignant de devenir les prochaines cibles dans le collimateur russe.

Parmi les 15 anciennes républiques de l’Union soviétique, seules la Russie et la Biélorussie ont approuvé l’invasion de l’Ukraine aux Nations unies. Six ont condamné la guerre, quatre ont joué l’abstention et trois autres ont préféré figurer aux abonnés absents.

« Nous nous apercevons que les anciennes républiques soviétiques ne veulent pas faire partie de la sphère d’influence dont rêve la Russie », estime Maria Popova.

C’est particulièrement vrai du Kazakhstan, un pays qui prend ses distances de Moscou depuis le début de l’invasion russe. Astana refuse de reconnaître les territoires annexés par la Russie, une rebuffade qui irrite au plus haut point les apologistes de Vladimir Poutine, nombreux à suggérer la « dénazification » du Kazakhstan, accusé à son tour d’avoir des « politiques génocidaires » à l’encontre de sa population russophone.

Malgré la rhétorique guerrière de Vladimir Poutine et de ses porte-voix, la Russie, en un an de guerre, a surtout perdu la superbe qui lui restait aux yeux du monde, selon Maria Popova.

« Plus la guerre continue, conclut la professeure, et plus la Russie creuse une tombe de laquelle elle aura de la difficulté à sortir. »