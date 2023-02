13 millions d’Ukrainiens vivent loin de chez eux en raison de la guerre

Un an après le début de l’invasion russe, 77 % des Ukrainiens réfugiés en Europe et 79 % des Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays disent espérer retourner un jour chez eux, révèlent deux enquêtes menées par le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR). Mais seulement 12 % de ces Ukrainiens estiment qu’ils pourront retrouver leur chez-soi au cours des trois prochains mois.

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’enlise, le tiers des Ukrainiens sont encore aujourd’hui loin de l’endroit qu’ils appelaient leur maison à la veille du 24 février 2022. Selon les données du UNHCR, quelque 8 millions d’Ukrainiens sont actuellement réfugiés en Europe et 5 millions de leurs concitoyens sont déplacés dans d’autres régions de l’Ukraine.

« La souffrance humaine et les épreuves qui ont été causées par la guerre dépassent l’entendement », a déclaré jeudi Pascale Moreau, directrice régionale du Haut-Commissariat pour l’Europe, en marge du dépôt des deux rapports intitulés « Des vies en suspens » (Lives on Hold).

Ces rapports sont fondés sur une troisième ronde d’enquêtes menées auprès de milliers d’Ukrainiens déracinés par la guerre. Un des rapports est centré sur la réalité des personnes ayant trouvé refuge en Europe, tandis que l’autre s’attarde à la situation des Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays.

Les Ukrainiens plus âgés, originaires de l’Ouest du pays, dont un membre de la famille rapprochée est encore en Ukraine ou dont le logement n’a pas été endommagé sont les plus enclins à prévoir un retour dans le pays en guerre au cours des trois prochains mois.

Voyez notre section spéciale Un an de guerre en Ukraine

Parmi les barrières à un retour chez elles le plus souvent invoquées par les personnes déplacées à l’intérieur du pays se trouvent, sans surprise, des préoccupations quant à la sécurité. L’accès à un logement convenable, à l’eau et à l’électricité, aux soins de santé et à un travail sont également cités.

Les répondants originaires des régions qui sont en partie ou totalement contrôlées par l’armée russe — Lougansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson — sont moins portés à prévoir un retour chez eux au cours des trois prochains mois. Les familles avec enfants sont aussi moins susceptibles de rentrer chez elles prochainement que les familles sans enfants.

Parmi les Ukrainiens réfugiés en Europe, 5 % disent ne pas vouloir rentrer chez eux ou avoir perdu espoir de pouvoir rentrer. Cette proportion grimpe à 7 % parmi les répondants ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays.

Améliorations

De ce déracinement qui se prolonge ont tout de même émergé certaines améliorations. 45 % des répondants réfugiés en Europe ont déclaré être hébergés dans un logement loué, alors que cette proportion n’était que de 27 % lors de la précédente enquête publiée par l’UNHCR en septembre dernier. Et la proportion d’exilés ukrainiens recevant un salaire découlant d’un emploi est passée de 37 % à 46 % au cours de cette même période.

Parmi les recommandations que l’UNHCR émet dans les rapports se trouvent la nécessité d’informer adéquatement les Ukrainiens ayant fui le pays sur la situation qui prévaut en Ukraine et de continuer à leur fournir le soutien nécessaire pour qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits. Bien qu’il y a eu des améliorations dans les conditions de vie des réfugiés ukrainiens, le Haut-Commissariat souligne qu’« une portion significative est toujours sans emploi et plusieurs ayant trouvé un travail ont des emplois peu qualifiés et pour la majorité des réfugiés, leur salaire n’est pas suffisant pour couvrir la plupart de leurs besoins de base ».