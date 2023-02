La couleur de la guerre

Le bleu et le jaune flottent comme couleurs à la mode. En Ukraine, dessiner représente un véritable acte de résistance. Écussons de soldats, affiches de propagandes, fresques et tatouages : les iconographies en tout genre soutiennent et sous-tendent l’effort de guerre.

Olesya Drashkaba nous présente son studio avec son téléphone. Des peintures colorées, presque joyeuses, ornent les murs de son atelier du plancher au plafond.

« Tous les Ukrainiens ont commencé à être des artistes durant cette guerre, raconte la peintre. Il y a tant de créativité à y avoir, tant d’idées de mèmes, des cartes postales, des chansons. Il y a énormément de matière. »

Elle supervise, conserve et dirige la galerie d’art Sunseed (« graine de tournesol ») à Kiev. Son équipe d’une vingtaine de personnes passe ses journées à sublimer les horreurs de la guerre. « Je veux dessiner le plus possible durant cette guerre. C’est vraiment important d’avoir cette réflexion. Chaque jour, quelque chose de nouveau arrive », dit-elle.

Le premier symbole à jaillir du champ de bataille a été le « saint Javelin », la reprise d’une icône orthodoxe empoignant le populaire bazooka « Javelin ». Puis, les images du navire russe Moskva coulant au large de l’Ukraine devant un doigt d’honneur soldatesque a émergé partout, des timbres aux fresques de rue.

« C’est assurément un des gros symboles de la guerre. C’est un gars tout simple qui a répondu à un énorme navire russe. C’est un symbole fort. Chaque Ukrainien a un énorme pouvoir à l’intérieur de lui », illustre Olesya Drashkaba.

Photo: Photo fournie

Photo: Galerie Sunseed-Art

Ces jours-ci, les œuvres ukrainiennes s’inspirent du manque d’électricité — conséquence des attaques russes contre les infrastructures énergétiques. « On a beaucoup d’images avec la lumière, parce qu’on a des problèmes avec la lumière. On va reprendre l’adage “sans toi” [le Russe], dans le sens de “sans lumière, mais sans toi”, sans la Russie. Sans chaleur, mais sans toi. »

Cet acharnement s’inscrit dans un champ de bataille pour la sauvegarde de la culture locale, pointe Olesya Drashkaba. « Ils détruisent notre art, nos monuments, l’histoire des héros ukrainiens. Alors, on réécrit notre histoire, avec les noms de nos artistes et de nos écrivains. »

Tant s’en faut, une haine anime ses coups de pinceau. « Il y a une phrase que je me répète souvent : “Hais tes ennemis, mais pas tes amis.” C’est très important. Toute la haine que je peux avoir envers eux, j’essaie d’avoir de l’amour équivalent pour les Ukrainiens. »

La vente d’art ne fait pas que du bien à l’âme, affirme la conservatrice de galerie d’art. « On contribue à l’effort de guerre. Quand on achète une affiche, 50 % des revenus vont à l’artiste, et 10 % vont pour l’armée ukrainienne ou une autre organisation que l’on peut choisir, l’aide aux enfants par exemple. »

Une armée de designers

L’art ukrainien se fraye un chemin jusqu’au fin fond des tranchées. Youri et une dizaine d’employés confectionnent à Odessa des milliers de badges militaires qui finiront sur les épaules de soldats au front. « Les génératrices nous permettent de produire sans arrêt », explique-t-il au téléphone entre deux coupures de courant.

Sa compagnie « Chevron Patriot » état déjà sur le pied de guerre en février 2022. Elle fabriquait de grandes quantités d’insignes pour les « motards, les joueurs de paintball ». Au tournant de février 2022, les demandes ont explosé. Des centaines de nouvelles brigades ont été mises sur pied dans la hâte, chacune d’elles exigeant une iconographie militaire unique.

Cette demande pour de nouvelles images s’inspire de l’organisation de l’armée ukrainienne. Contrairement à l’armée canadienne, où le haut de la chaîne de commandement prend les décisions, y compris celles de la formation des régiments, l’armée ukrainienne relègue ces tâches au bas de la chaîne. Les soldats ukrainiens recrutent leurs membres, s’arment et se financent eux-mêmes. Ce réflexe d’autonomie hérité d’une méfiance soviétique envers le pouvoir central force les commandants à créer une véritable marque de commerce autour de leur brigade. Le nombre d’emblèmes ainsi créés a de quoi donner le tournis.

Photo: @shevron_patriot

Flèche, canon, épées, crânes : les symboles de mort ont une belle part dans cette broderie de guerre. Trident, tournesol, fleur d’aneth, coupe de cheveux tatare : les symboles historiques de l’Ukraine n’ont jamais aussi bien paru.

Cette liberté militaire octroie une créativité presque sans bornes. Seules limites : « Tout ce qui promeut le racisme, le nationalisme ou qui porte atteinte à notre gouvernement, énonce Youri. On ne les produit pas. On produit uniquement ce qui est contre nos ennemis. »

« En général, les gens décident eux-mêmes de l’esthétique [de leur écusson]. Quand ils nous contactent, ils ont une idée : “Je veux un tank, ou une arme en particulier, ou le symbole de l’Ukraine [le fameux trident], ou le drapeau.” Ensuite, nos designers créent le motif et le font approuver. » L’humour revient souvent comme premier choix. « Le bateau qui brûle est très, très populaire », confirme-t-il.

Ses bouts de tissu plaisent aussi aux collectionneurs du monde entier. « On reçoit quelques fois par mois des commandes d’ailleurs, comme récemment d’Espagne et d’Italie. Mais je suis surtout content de pouvoir aider mes compatriotes à avoir un emploi. C’est très dur ici pour les civils. Beaucoup de gens n’ont plus de maison. Et environ 80 % des compagnies ici ne fonctionnent plus. »

La guerre dans la chair

L’attrait des symboles ukrainiens a changé du tout au tout depuis un an. Le tatoueur Alexander Sheka, établi dans la capitale, peut en témoigner.

« Je me souviens qu’en 2020, j’ai offert à un gars un crâne avec des orbites jaune et vert. Il m’avait répondu : “Wouah, non, mec. Jaune et vert, c’est presque jaune et bleu, mais je ne veux pas porter le drapeau de l’Ukraine. C’est gênant [cringe].” Maintenant, les gens optent délibérément pour un tatouage patriotique. »

Photo: Alexandre Sheka

Vu jusqu’ici comme un luxe, le tatouage est devenu monnaie courante. Reporters, journalistes, bénévoles, médecins et, bien sûr, soldats, lèvent la main pour graver dans leur chair un souvenir de ce conflit. « De nombreux militaires et journalistes viennent se faire tatouer et disent que c’est la seule chose qui les aide à se distancier de leur expérience. Le tatouage est devenu une sorte de psychothérapie. Parmi les personnes qui ont pris part aux hostilités, la demande de tatouages agressifs a diminué. J’ai l’impression que les gens ont déversé toute leur colère, et maintenant ils ne veulent voir que quelque chose de positif sur eux-mêmes. En revanche, de nombreux migrants et personnes qui étaient tout le temps loin du front demandent des tatouages plus agressifs », relève Alexander Sheka.

Pas peu fier de soutenir ceux qui défendent son pays, il reste surpris de ce renversement historique. « Avant la guerre, le symbole le plus impopulaire, si on peut l’appeler ainsi, était la combinaison du jaune et du bleu. Maintenant, c’est le succès de la saison. »