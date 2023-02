Les crimes de guerre en Ukraine, des tranchées à la cour

Même si les bombes tombent toujours sur l’Ukraine, la justice a commencé son oeuvre et des soldats russes ont déjà été jugés et condamnés pour crimes de guerre. Il s’agit d’un déploiement « sans précédent » de la justice criminelle internationale et locale, alors que la guerre sévit toujours, constate le président d’Avocats sans frontières (ASF), Me Pascal Paradis.

Une vingtaine de soldats russes ont déjà été reconnus coupables de crimes de guerre par des tribunaux ukrainiens.

Le premier a été Vadim Shishimarin, un chef de char d’assaut de 21 ans.

Il a été condamné en mai dernier à la prison à vie pour avoir abattu un civil de 62 ans non armé, quelques jours après le début de l’invasion. L’air poupon, le soldat a dit avoir suivi les ordres de ses supérieurs, une excuse qui n’en est pas une dans tous les cas aux yeux du droit international. Même la guerre a ses lois.

D’autres soldats sont accusés d’avoir bombardé des logements et d’avoir torturé des soldats ukrainiens — des actions qui figurent sur la triste liste des crimes de guerre.

Une tâche herculéenne

Cette tâche de juger tous les criminels de guerre sera titanesque. Selon le Bureau du procureur général de l’Ukraine, les autorités ont enregistré plus de 70 000 crimes de guerre depuis l’invasion de la Russie en février 2022, dont le bombardement et l’assassinat de civils, la torture (ongles arrachés, décharges électriques sur les organes génitaux, entre autres atrocités) et des viols à répétition.

Le compte augmente chaque jour, car les enquêteurs réussissent à atteindre des zones occupées jusqu’à tout récemment par les forces russes. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec des pincettes, puisque le tri n’a pas encore été fait et qu’il est possible que de multiples personnes aient rapporté le même crime présumé.

« Il n’y a aucune justification militaire pour de telles actions. Les Russes ont fait ces choses horribles parce qu’ils le pouvaient », a déclaré l’avocate ukrainienne des droits de la personne Oleksandra Matviichouk lors d’une session du Conseil de l’Europe le mois dernier.

La quantité de preuves est tout aussi monumentale. Les enquêteurs sont en mesure de recueillir des témoignages directs sur des atrocités commises dans les jours qui suivent. Les citoyens, munis de leurs téléphones cellulaires, documentent comme jamais auparavant les crimes avec précision — sans oublier les satellites qui enregistrent les mouvements des troupes et la destruction au sol.

Malgré cette charge de travail, le procureur général de l’Ukraine, Andriy Kostin, a fait cette promesse le 24 décembre dernier, après avoir vu les images de cadavres de civils jonchant le sol devant des boutiques où les gens faisaient leurs emplettes de Noël : « Aucun crime ne restera impuni. »

« C’est peu probable, constate Me Paradis. On doute qu’on puisse faire la lumière sur chaque cas et que justice soit rendue pour chacun d’eux. » Des soldats russes perdront la vie sur le champ de bataille avant d’être jugés, d’autres seront échangés contre des prisonniers ukrainiens et bien des auteurs de crimes ne seront jamais identifiés, explique l’avocat, dont l’organisation conseille notamment, en Ukraine, des procureurs et des ONG pour faciliter les enquêtes sur les crimes de violences sexuelles liées au conflit.

Il est attendu que la vaste majorité de ces crimes présumés seront jugés devant les tribunaux locaux ukrainiens, les cours internationales étant appelées à jouer un rôle complémentaire.

Mais celles-ci n’ont pas été oisives pour autant.

La Cour pénale internationale a déployé son plus grand nombre d’enquêteurs et d’experts sur le terrain. « Quarante-deux. Du jamais vu », dit Me Paradis.

Plusieurs ont dit craindre que la Cour ne soit étouffée par la grande quantité de dossiers qui lui sera soumise. C’est pour cela qu’elle va se concentrer sur les hauts gradés de l’armée et les dirigeants politiques, et sur les cas les plus graves, explique l’avocat.

Des mécanismes internationaux se déploient

Des avancées ont aussi été faites du côté de la Cour internationale de justice, qui a rapidement ouvert une enquête sur des allégations de génocide.

De plus, l’Ukraine fait pression pour qu’on crée un tribunal spécial, comme ceux qui avaient été établis pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, afin que la Russie soit jugée pour le « crime d’agression », soit l’acte de faire la guerre — car la Cour pénale internationale n’a pas juridiction dans son cas.

C’est la mère de tous les crimes, a dit Andriy Kostin. Sans lui, tous les autres n’auraient pas été commis.