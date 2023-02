Un an après l’invasion, la vie en suspens des réfugiés ukrainiens en Pologne

L’appel téléphonique reçu par sa colocataire, cette nuit-là, laissait présager le pire. « Comme garde-frontière, elle a été sommée de prendre son sac et de rejoindre son unité sur-le-champ. Aujourd’hui, elle est encore en vie », raconte Ilona Litsenko, 19 ans. L’imminence de la guerre lui était révélée ainsi, avant même le premier assaut. C’était il y a tout juste un an, peu avant que Vladimir Poutine ne donne l’ordre d’envahir l’Ukraine, aux aurores du 24 février 2022, prétextant une « opération militaire spéciale ».

Marioupol, la ville natale d’Ilona, non loin de la frontière avec la Russie et attenante à la mer Noire, s’apprêtait à subir la puissance de feu de l’armée de Moscou. « Beaucoup pensaient que la guerre ne durerait que quelques jours, que son ampleur serait limitée », témoigne la jeune femme aux longs cheveux châtain clair, que Le Devoir a récemment rencontrée à Varsovie, sa nouvelle terre d’exil.

C’était la mort ou la vie. Les Russes détruisaient la ville avec leurs missiles ultra­puissants. La nourri­ture manquait, mais certaines personnes bravaient le danger et faisaient des allers-retours à l’extérieur pour récupérer des vivres, au risque de se faire tuer.

Fuyant les bombes d’abri en abri, Ilona se résout, le 2 mars, à se terrer dans un bunker, non loin de la gare de Marioupol. C’est le début d’un calvaire de deux mois sous terre et de privations. Là-haut, le vacarme de l’artillerie et l’aviation russes font résonner le béton fortifié. « C’était la mort ou la vie. Les Russes détruisaient la ville avec leurs missiles ultrapuissants. La nourriture manquait, mais certaines personnes bravaient le danger et faisaient des allers-retours à l’extérieur pour récupérer des vivres, au risque de se faire tuer. » D’une vingtaine de déplacés au départ, ils seront bientôt quelque 200 à s’y terrer, dont la mère et les soeurs d’Ilona. Leur refuge jouxtait l’aciérie d’Azovstal, dernier bastion de la résistance ukrainienne à Marioupol. « Des soldats nous apportaient alors à manger, tentaient de maintenir le moral des gens. »

« Un traumatisme »

Le 2 mai, llona voit enfin la lueur du jour. Désorientée, après huit semaines coupée du monde extérieur, elle découvre l’ampleur des destructions. Marioupol n’est que décombres, à la merci de l’occupant russe. Des blindés siglés « Z » fendent les rues. Partout, des maisons éventrées, des immeubles calcinés, des cimetières improvisés dans des jardins. Et cette odeur de mort, omniprésente… Ilona préfère marcher tête baissée. « Je m’estime chanceuse de ne pas avoir vu de cadavres humains. Mais voir ma ville natale ainsi décimée, c’était néanmoins un traumatisme. »

Vient la fuite. Une vingtaine de postes de contrôle russes franchis plus tard, Ilona quitte l’Ukraine fin juin, à regret. « L’Ukraine est ma maison, pourquoi la fuir ? me disais-je. Ma mère a insisté pour partir. Et une volontaire à Zaporijjia m’a convaincue : pour rendre la tâche plus évidente à nos soldats, les civils doivent quitter le plus possible le territoire. Comme destination d’exil, la Pologne est allée de soi, à la fois proche géographiquement et culturellement de l’Ukraine. C’est ma deuxième maison. » Depuis l’été, elle s’engage auprès de Fundacja Otwarty Dialog, une ONG venant en aide aux exilés à la gare de Warszawa Wschodnia, dans la capitale polonaise. Autour d’elle, en ce dimanche de février, une nuée d’exilés sortant d’un convoi d’évacuation pénètrent dans la tente aménagée. « Ayant traversé les épreuves de l’occupation, de la guerre, de l’exil, je sais comment aborder et aider ces gens qui fuient jusqu’ici. »

Tous les jours de la semaine, Ilona est sur le pont, sans connaître de répit. « C’est mon devoir d’aider. Quand je suis arrivée en Pologne, mon moral était au plus bas. Cela a été un choc de constater que la vie continuait ici, que les gens allaient au café ou dans les centres commerciaux… Alors que les sirènes en Ukraine continuent de hurler ! Mais il fallait que je me reconstruise, que je m’occupe. Surtout, éviter de regarder en arrière pour ne pas revivre les traumatismes. Le plus difficile, c’est de ne plus pouvoir me balader à Marioupol, ne plus visiter ma grand-mère. Mes rêves et ma vie, je voulais les réaliser à Marioupol. »

Avancer vers un avenir incertain

Nul ne sait lorsque la guerre se terminera. Comment, alors, entrevoir l’avenir pour ces réfugiés comme Ilona, qui ignorent tous de quoi demain sera fait ? Certains, comme Nadiia Mandrych, sont arrivés bien avant en Pologne, depuis un an déjà. Sa seule certitude, « c’est de rester ici tant que la guerre durera, sans aucun plan à long terme ». Cette enseignante de 49 ans originaire de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, parvient à joindre les deux bouts en travaillant dans une école ukrainienne à Varsovie. Le plus clair de son temps, elle le passe là-bas, « où l’on a l’impression d’être comme à la maison ».

Dans l’immeuble d’habitations où elle vit désormais à Varsovie, dans le quartier résidentiel d’Ursynów, elle a fait connaissance de Yuliia Mykhailova, sa voisine de palier. Elle aussi a gagné la Pologne voisine, en mars, après huit jours d’angoisse dans un abri anti-bombes de Vychhorod, au nord de Kiev. Les forces russes avaient alors l’ambition d’encercler la capitale. « Le 24 février fut le jour le plus terrifiant de ma vie », raconte Yuliia, qui ne regrette en rien son exil avec Vlad, son fils discret de 12 ans.

Rapidement, dans sa ville d’accueil, où sa nièce habitait déjà, elle a su retrouver des repères. « Nous avons trouvé un logement dix jours après notre arrivée », explique cette mère de famille divorcée, qui poursuit son travail à distance pour l’entreprise de recherche clinique qui l’employait en Ukraine. Quant à son fils, après un court passage peu concluant dans une école polonaise, il a préféré poursuivre ses cours en ligne offerts par son école en Ukraine, en dépit des coupures de courant qui y sévissent toujours. En touchant certaines allocations de l’État polonais, elle peut par ailleurs renouer avec certaines activités du quotidien, comme « aller à la piscine ou au musée avec Vlad, qui rêve de devenir artiste ». Une intégration facilitée, aussi, par la proximité de l’ukrainien et du polonais, deux langues slaves. Toutefois, le sentiment de déracinement persiste, un an après, et une profonde solitude l’habite. « Mes amis me manquent. Je continue d’avoir les yeux rivés sur l’Ukraine et je m’inquiète beaucoup pour mes proches qui y sont toujours. »

Le premier anniversaire de la guerre ravive, chez Ilona Litsenko, de douloureux souvenirs. « Ouvrir le calendrier et voir le mois de février, ça m’a fait un coup. » Les larmes lui montent soudain aux yeux. « Une fois, dans le bunker, un soldat ukrainien était venu nous donner du courage et quelques sucreries. Plus tard, j’ai su qu’il avait été tué au combat. Depuis, j’ai gardé la sucrerie avec moi. Et je ne la mangerai que le jour de la victoire. »