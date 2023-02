L’Ukraine retrouve une production d’électricité suffisante pour éviter les coupures

L’Ukraine a annoncé vendredi avoir retrouvé une capacité de production d’électricité suffisante pour pallier les pénuries, après des mois de restrictions dues aux vagues de frappes russes sur les infrastructures énergétiques.

« Depuis près d’une semaine, il n’y a pas eu de coupures de courant à travers l’Ukraine », s’est félicité sur Telegram le premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, relevant toutefois que la « réparation des équipements endommagés prendra de nombreux mois ».

Il a averti que certaines régions pourraient encore connaître des coupures de courant du fait de ces réparations.

« Il n’y a pas eu de déficit de capacité dans le système électrique tout au long de la semaine. Et aucune pénurie n’est actuellement prévue. Les centrales électriques produisent suffisamment d’électricité pour couvrir la consommation courante », a confirmé l’opérateur Ukrenergo sur Telegram.

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l’été et à l’automne, le Kremlin a commencé en octobre à régulièrement frapper les transformateurs et les centrales électriques de l’Ukraine, plongeant à chaque fois des millions de civils dans le noir et le froid.

« Quatre mois de terreur, des milliers de missiles et de drones. La Russie a dépensé des milliards de dollars, mais perd à nouveau, incapable de briser l’Ukraine sur le front énergétique », a souligné M. Chmygal. « Cependant, les attaques ne s’arrêtent pas », a-t-il ajouté.

Vendredi et « pendant le week-end, la production d’électricité continuera à satisfaire la consommation », a déclaré de son côté le ministre de l’Énergie, Guerman Galouchtchenko, dans un communiqué.

Dans la capitale Kiev, les tramways et trolleybus circulent à nouveau « après avoir été arrêtés pendant 56 jours », a déclaré le chef de l’administration militaire de la ville, Serguiï Popko.

« Rétablir une vie stable dans la capitale de l’Ukraine est un autre pas, petit, mais important, vers notre future victoire », a-t-il commenté sur Telegram.

Des réparations sont effectuées après chaque frappe de missiles ou de drones ayant endommagé des infrastructures énergétiques, mais des coupures de courant programmées sont souvent imposées pour soulager le réseau électrique. La durée des coupures est généralement de deux heures et elles peuvent intervenir une à deux fois au cours d’une journée complète.

Ni eau, ni gaz près du front

La situation reste toutefois compliquée dans l’est de l’Ukraine, épicentre des combats. Dans la petite ville de Siversk, proche de la ligne de front, Valentina Novikova n’a pas de chauffage et dépend d’un poêle à bois pour cuisiner et chauffer sa maison, dont toutes les fenêtres ont été soufflées par des explosions.

« Nous n’avons plus d’électricité, ni de gaz depuis mai » en raison des combats, a dit cette veuve de 72 ans à l’Agence France-Presse vendredi.

Devant chez elle, Volodymyr, un ingénieur de 55 ans, doit aller jusqu’à un puits voisin pour s’approvisionner en eau grâce à un seau usé.

Il remplit un bidon de 40 litres, qu’il tire sur une luge jusqu’à la maison qu’il partage avec sa femme et sa belle-mère, à un kilomètre de là.

« Les autorités et les bénévoles apportent des bouteilles de gaz et j’ai un générateur et une batterie », détaille-t-il, expliquant ne pas savoir quand l’électricité sera rétablie dans la ville.