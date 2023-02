Depuis un an, plus la destruction et la mort sont semées par un camp, plus la rage et la haine germent dans l’autre. En envahissant militairement le territoire ukrainien le 24 février dernier, le président russe, Vladimir Poutine, a voulu anéantir la nation ukrainienne. Mais l’identité de ce peuple dont l’histoire a été ciselée par sa lutte incessante contre l’impérialisme russe et soviétique n’a fait que rejaillir. Une identité — renforcée par chacune des bombes qui entaillent le territoire ukrainien — qui est avant tout définie contre la Russie. Au point où aujourd’hui, bien des Ukrainiens ne peuvent s’imaginer vivre en paix — même après la fin de cette guerre — aux côtés des Russes.

Depuis des siècles, l’existence du peuple ukrainien est menacée par son voisin, dénonce Vadym Blonsky, un graphiste de 22 ans, joint par Le Devoir à Kiev. « Quand c’était la Moscovie, ils voulaient nous détruire. Quand c’était l’Empire russe, ils voulaient nous détruire. Quand c’était l’Union soviétique, ils voulaient nous détruire. Et maintenant que c’est la Fédération de Russie, ils veulent aussi nous détruire », énumère le jeune homme en remontant l’histoire.

Et pourtant, l’Ukraine est là, fière et debout, malgré les entailles et les blessures, dit-il. « Ils ne sont jamais arrivés à détruire notre langue, notre culture, notre nation, notre territoire. » Mais cette résistance, ancrée dans le temps et la souffrance, a emporté dans son sillage tout espoir d’apaisement. « C’est impossible de vivre pacifiquement aux côtés de la Russie », poursuit Vadym Blonsky sans hésiter.

Une lecture que partage Anastasiia Verba, 29 ans, qui habite à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. « Cette guerre s’étire depuis plus de 400 ans », s’indigne la jeune femme, qui travaille dans le domaine du tourisme. « Je déteste tous les Russes maintenant, affirme-t-elle avec aplomb. Je ne pense pas que c’est juste Poutine qui nous fait ça, ce sont tous les Russes. Ils ne vont plus manifester. Ils ne se préoccupent pas de nous. »

Traumatisme

Le pardon, aujourd’hui comme demain, est impossible, estiment-ils. « Je ne crois pas que les Ukrainiens vont un jour pardonner aux Russes, mentionne Vadym Blonsky. Personnellement, je ne leur pardonnerai jamais après Boutcha, Dnipro, Irpin, Marioupol, etc. » Ce qu’il interprète comme le silence du peuple russe face aux crimes commis par le gouvernement Poutine et l’armée russe est inexcusable, poursuit-il. « Ils ont protesté pendant combien de temps... 10 minutes ? ironise-t-il. Il y a quatre-cinq ans, quand j’entendais quelqu’un dire qu’il détestait les Russes, je n’arrivais pas à comprendre comment c’est possible de haïr à ce point. Mais aujourd’hui, je comprends. »

La plaie est si vive et si profonde entre les deux peuples qu’aucun lendemain ne semble imaginable. « Est-ce qu’un violeur et sa victime peuvent vivre en paix dans un même quartier ? » illustre Olexandr Solonko, 31 ans, qui travaillait dans le domaine des communications avant de s’enrôler dans l’armée au deuxième jour de l’invasion russe. « La Russie est une menace pour le monde civilisé. C’est un pays basé sur l’expansion. Tant que la Russie existera dans sa forme actuelle, il n’y aura pas de paix », tonne-t-il.

Guérison sur plusieurs générations

Les cicatrices, soignées par la mémoire, pourraient prendre plusieurs générations à être pansées, croit Anastasiia Verba. « Juste avant cette guerre, notre peuple commençait à se remettre de l’Holodomor », la grande famine de 1932-1933 qui a causé la mort de millions d’Ukrainiens à l’époque de l’Union soviétique, indique-t-elle. Un traumatisme qui avait fait sa place dans le quotidien des Ukrainiens depuis des décennies. « Ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère me disaient toujours que j’étais trop mince, que je devais manger plus, se souvient la jeune femme. Pour montrer ton amour à quelqu’un en Ukraine, tu lui cuisines le plus de nourriture que tu peux. »

Cette fois aussi, la guérison, « après qu’on aura gagné cette guerre », sera très longue, prévoit-elle. « On va avoir une nation de gens malades pour plusieurs générations. »

Pour Oleksandra Romantsova, directrice générale du Centre pour les libertés civiles à Kiev, colauréate du prix Nobel de la paix en 2022, le traumatisme est sans contredit immense. « Tous les jours, dans les villes et les villages occupés, des crimes de guerre sont commis, dénonce-t-elle. Des gens sont tués, kidnappés, déplacés et subissent une pression psychologique énorme. »

Une fois la victoire ukrainienne acquise, la suite de l’histoire dépendra de la justice, estime Oleksandra Romantsova. « Il ne faut pas seulement que les Russes quittent notre territoire pour qu’on vive en paix, souligne-t-elle. Il faut qu’ils soient jugés pour ce qu’ils font depuis huit ans [depuis l’annexion de la Crimée et l’occupation d’une partie du Donbass]. » Parce que bien qu’on puisse reconstruire des édifices, on ne peut pas toujours reconstruire des gens, mentionne-t-elle. Mais à défaut de pouvoir leur rendre ce qui leur a été pris, la justice pourra tenter, à sa manière, de rapiécer des pièces d’âme.