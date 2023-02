D’où vient le conflit, et comment pourrait-il finir?

Il y a un an, le 24 février, un peu après 6 h du matin à l’heure de Moscou, commençait l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais est-ce bien le cas ? Cette guerre a-t-elle vraiment commencé à cette date précise ?

« Je pense qu’on peut dire que cette guerre a vraiment débuté en 2014 », répond Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques de l’UQAM, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Il rappelle que la révolution de Maïdan en février de cette année-là a abouti à la destitution du président prorusse Victor Ianoukovitch, à la conquête de la Crimée par la Russie et à l’appui aux groupes autonomistes du Donbass, conflit qui a fait à lui seul 14 000 morts. « Les provinces de l’est de l’Ukraine sont de fait déjà en guerre factuellement depuis 2014 », résume-t-il.

Olivier Schmitt, professeur de relations internationales au Centre sur les études de guerre de l’Université du Sud-Danemark, fait de l’invasion de la Crimée un tournant décisif. « C’est aussi un conflit de plus long terme qui se cristallise à partir de 2004, au moment de la révolution Orange en Ukraine, dit-il. À partir de ce moment, les Russes commencent à s’inquiéter et à se dire qu’il se passe quelque chose qu’ils ne contrôlent plus. Pour moi, le conflit débute donc en 2004 et bascule en guerre en 2014. »

Les professeurs Schmitt et David ont codirigé La guerre et la paix. Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie (Presses de Sciences Po), somme incontournable en français maintenant à sa quatrième édition revue et augmentée. Le premier conflit en Europe depuis des décennies permet de mettre les théories à l’épreuve et de juger la pratique.

« Comme beaucoup d’observateurs, j’ai été étonné : je pensais l’armée russe beaucoup plus compétente et l’armée ukrainienne moins efficace que ce qu’on a vu en réalité, dit M. Schmitt. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité d’adaptation russe. Il ne faut pas tomber dans l’excès inverse en pensant que la Russie va perdre et a perdu cette guerre. »

Une guerre néo-impériale

De quoi est-elle faite, au fait, cette « opération militaire spéciale » ? De quel type de guerre s’agit-il ?

Le professeur David cite trois grandes catégories de conflits en se basant sur les caractéristiques définies par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et par The International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres : les conflits internationaux opposant deux États ; les guerres à l’intérieur d’un État entre factions armées ; et puis les guerres hybrides, internes et internationalisées.

« La guerre en Ukraine se fait entre États, c’est clair : la Russie a envahi l’Ukraine, point, souligne le professeur québécois. On n’avait pas vu ça depuis longtemps, surtout pas en Europe. Il y a aussi un aspect international que je trouve intéressant. C’est une guerre interétatique avec une implication, un engagement international. »

L’idée de la « guerre par procuration » (proxy war) des États-Unis ou de l’OTAN, agitée surtout par la Russie et des analystes antiaméricains acharnés, ne tient pas selon Charles-Philippe David. « Cette perspective a tout faux, indique-t-il. L’Ukraine a appelé à l’aide internationale pour pouvoir se défendre. On ne parle donc pas d’une victime instrumentalisée. »

Olivier Schmitt propose plutôt d’examiner les enjeux politico-sécuritaires pour les pays occidentaux appuyant l’Ukraine. « On est très clairement dans un conflit de normes avec la Russie, mais on n’est pas en train de se battre avec la Russie », dit-il, en parlant d’une guerre « fondamentalement néo-impériale ».

Pour lui, la Russie cherche à « rétablir une sphère de domination dans son étranger proche », ajoute-t-il, en reprenant la vieille formule pour décrire les ex-républiques soviétiques (les Pays baltes, la Moldavie, la Biélorussie, etc.). « Voyant que l’Ukraine voulait sortir de cette sphère d’influence et était attirée de plus en plus par un modèle démocratique libéral, elle a décidé de contraindre ce pays. C’est une menace existentielle pour le modèle autocratique basée sur des valeurs conservatrices que veut représenter la Russie. »

Son collègue québécois propose des rapprochements avec les anciens rapports entre le centre et la périphérie de l’Empire soviétique. « Je pense que Poutine s’est réincarné en Leonid Brejnev en 1968 ou tel un Nikita Krouchtchev en 1956. Il s’est dit : comme l’URSS a envahi la Tchécoslovaquie et la Hongrie, je peux envahir l’Ukraine et faire tomber le régime pour des raisons de sécurité. C’est une copie carbone. Il était convaincu qu’il pouvait changer le régime de Kiev en un claquement de doigts, en quelques jours. »

Un enlisement

Cet objectif maximaliste a échoué… pour l’instant. Le professeur Schmitt pense que l’objectif russe visant un changement de régime en Ukraine n’est pas abandonné pour autant un an plus tard. Il note que si l’occasion se présente au printemps, l’armée russe pourrait reprendre sa marche sur la capitale ukrainienne. Et si les Ukrainiens résistent, Moscou cherchera peut-être à maintenir le front pour assurer le contrôle territorial sur le Donbass et prétendre y « protéger » les populations russes.

Moscou comme Kiev ont modifié leurs plans et la guerre continue de nourrir la guerre. M. David parle d’une situation d’enlisement en résumant ce que prévoient les scénarios classiques : soit la guerre est gagnée (et perdue) ; soit une entente est établie et une paix négociée ; soit une intervention extérieure ou un changement de régime modifient l’issue du conflit.

« La possibilité, c’est qu’on se parle encore de cette guerre dans cinq ans, avance l’expert québécois. Beaucoup de conflits ne vont pas comme prévu, y compris celui-là. L’armée russe saigne comme un amputé, perd des territoires conquis face à un ennemi appuyé résolument par les Occidentaux. »

La situation a tellement changé depuis un an que certains stratèges suggèrent même maintenant à l’Ukraine de batailler ferme pour repousser son agresseur et reprendre des territoires perdus depuis 2014, y compris la Crimée. M. David prédit qu’il y aura des mouvements militaires importants au printemps. Les nouvelles armes fournies à Kiev par les Occidentaux, y compris le Canada, pourraient l’aider dans ce sens, « au moins pour reprendre les quatre provinces annexées », dit M. David.

Les projections rationnelles ouvrent sur plusieurs possibilités stratégiques. La victoire ukrainienne dans les provinces de l’Est pourrait entraîner des négociations propices à un accord de paix permettant à Poutine de conserver la Crimée en respectant l’intégrité du reste du territoire ukrainien. Une victoire maximaliste ukrainienne pourrait au contraire provoquer la chute du président russe, et même déclencher une escalade du conflit.

Le danger nucléaire ne peut pas être balayé. The Bulletin of Atomic Scientist a avancé en janvier son horloge de l’apocalypse plus près de l’heure fatidique que jamais depuis l’entrée dans l’âge atomique à Hiroshima.

« Vladimir Poutine dirige un pays qui dispose de plus de 3500 ogives nucléaires, rappelle le professeur Charles-Philippe David. S’il prend une mauvaise décision, on en sera tous victimes, pas seulement les Ukrainiens. Depuis un an, on a appris que si Poutine a tout faux, il n’est pas fou : il reste un acteur rationnel. Il sait que s’il utilise une arme nucléaire, ce sera un changement de paradigme, aussi important que son utilisation en 1945. Je pense qu’il le sait. Je pense aussi qu’il faut aider l’Ukraine qui le demande sans prendre le risque de déclencher une Troisième Guerre mondiale. La ligne est fine. On l’a maintenue jusqu’à maintenant… »