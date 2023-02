Aider son pays depuis le calme angoissant du Canada

La Russie venait à peine de s’attaquer à l’Ukraine, l’an dernier, que Yuliya Kovaliv était nommée diplomate et ambassadrice pour la toute première fois. Depuis, la cheffe de mission ukrainienne au Canada s’efforce tous les jours de décrocher de l’aide pour son pays, tout en gérant aussi l’inquiétude au quotidien pour sa famille restée derrière. À l’approche de 12 mois de conflit, et alors que la Russie entame une nouvelle offensive, le soutien militaire à l’Ukraine demeure plus urgent que jamais, insiste l’ambassadrice en entretien avec Le Devoir. Pour protéger l’Europe, mais aussi la démocratie à travers le monde.

« Nous approchons un an. Un an de résistance ukrainienne », déclare Yuliya Kovaliv dans les bureaux de l’ambassade d’Ukraine à Ottawa. Tout, ici, est soigneusement choisi pour faire vibrer la fibre patriotique et pour condamner l’agression russe. Le drapeau ukrainien, posé sur la table de conférence aux côtés de l’unifolié. La broche dorée épinglée au veston de l’ambassadrice et reprenant cette image du coq en céramique retrouvé intact au milieu des décombres, devenu le symbole de la résistance justement.

Yuliya Kovaliv a commencé sa carrière dans la société civile, puis au sein de la fonction publique, à la suite de la révolution de 2014, avant de se joindre au cabinet du président Volodymyr Zelensky. Le 9 mars 2022, deux semaines après les premiers bombardements, elle est nommée ambassadrice au Canada, à 37 ans.

Près d’un an plus tard, elle cherche les mots pour décrire ce premier poste de diplomate décroché en temps de guerre. « C’est l’un des emplois les plus importants que j’aieeus de ma vie. Parce que c’est une position — et je me suis fixé cet objectif — où vous pouvez aider votre pays au moment le plus important de son histoire moderne », raconte Mme Kovaliv, qui confie en avoir au passage « appris beaucoup plus sur les questions militaires » qu’elle ne l’aurait jamais imaginé.

Quel est le choix pour nos alliés ? Soutenir les Ukrainiens qui se battent pour les valeurs que nous partageons tous, ou sinon que deviendra le monde ?

Mais avant d’entamer ce travail, l’ambassadrice consulte au réveil tous les matins, comme ses collègues, l’application qui recense sur son téléphone les sirènes ayant retenti à travers l’Ukraine au cours de la nuit pour alerter de frappes potentielles. « On appelle les membres de notre famille parfois, pour s’assurer qu’ils vont bien. » Les parents, les grands-parents, les amis toujours au pays, ou encore le mari d’une employée forcé d’y rester comme des milliers d’autres hommes ukrainiens.

L’escalade, un faux débat

La nouvelle offensive russe, que plusieurs attendaient au printemps, semble déjà prendre forme. L’Ukraine a donc besoin d’encore plus de soutien militaire et rapidement, martèle Yuliya Kovaliv. « Nous devons non seulement être en mesure de résister à une potentielle offensive russe, mais également être capables de mener des opérations offensives nous aussi et de les repousser », soutient l’ambassadrice, devant sa feuille de notes rassemblant les messages de Kiev pour l’Occident.

«Nous avons besoin de ces armes pour libérer notre territoire, mais aussi les millions de personnes qui vivent sous une occupation », renchérit-elle. « Et plus cette aide militaire sera généreuse et rapide, plus vite nous pourrons libérer ces territoires et mettre fin à la guerre. »

Cet objectif de Kiev demeure lointain, au mieux. Les dirigeants et les experts militaires estiment que le conflit pourrait durer des années et nul n’ose prédire quelle en sera la conclusion.

Les pays de l’Union européenne et de l’OTAN ont longtemps hésité à fournir des armes létales aux Ukrainiens. L’ambassadrice voit cependant depuis un an une évolution. Ce qui était impensable il y a six mois — l’envoi de chars d’assaut — est devenu réalité le mois dernier. Elle remercie aussi le Canada pour tout son soutien. Les deux pays entretiennent une relation proche. Le Canada accueille la deuxième diaspora ukrainienne en importance, après la Russie.

Kiev réclame maintenant des avions de chasse à ses alliés. Une requête pour l’instant rejetée par les Américains et les Allemands. La Grande-Bretagne et la France se sont montrées moins fermées à l’idée, mais à plusieurs conditions.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ne s’est pas avancée à l’issue de son voyage à Kiev cette semaine. Le Canada est « toujours prêt à aider davantage » et estime qu’il faut « encore plus protéger l’espace aérien ukrainien », a-t-elle simplement commenté, en rapportant que le président Zelensky ne lui a pas fait de « demande directe ».

L’envoi d’avions de chasse, s’il s’avérait, ne serait cependant utile que dans plusieurs années, le temps d’entraîner les forces ukrainiennes à les piloter.

« Nous voulons gagner la guerre », argue néanmoins l’ambassadrice Kovaliv. « C’est important non seulement pour l’Ukraine, mais pour le monde entier. Là où les gens croient en la démocratie, la liberté, les droits de la personne, la liberté des peuples d’avoir leur propre culture, leur propre langue. »

Les pays occidentaux craignent cependant de franchir éventuellement un pas qui mènerait à une escalade du conflit entre l’Ouest et la Russie. « Il n’y a aucun lien concret », rétorque Mme Kovaliv, en faisant valoir que c’est la Russie qui tente de se servir de tout prétexte pour se justifier d’aggraver le conflit. « Quel est le choix pour nos alliés ? Soutenir les Ukrainiens qui se battent pour les valeurs que nous partageons tous, ou sinon que deviendra le monde ? »

Ce sentiment d’urgence, Kiev le brandit tout autant en ce qui a trait à son adhésion à l’OTAN. « Il est important de remporter la guerre. Mais, même après la victoire, l’Ukraine doit être membre de l’OTAN, argue Yuliya Kovaliv. Car nous devons tous comprendre que la Russie demeurera voisine de l’Ukraine. C’est le meilleur moyen de protéger l’Europe. »

L’ambassadeur de Russie à Ottawa lui donne raison, lorsqu’il affirme qu’il serait « naïf » pour l’Occident de croire que Moscou pourrait abdiquer. Oleg Stepanov refuse de craindre les renforts militaires dépêchés en Ukraine et il insiste pour dire qu’ils ne changeront rien sur le champ de bataille. « Lorsque l’Occident envoie davantage d’armes, cela prolonge non seulement le conflit, mais la souffrance des Ukrainiens également », prétend M. Stepanov, en entrevue avec Le Devoir.

Une nouvelle normalité,face à la peur

L’ambassadrice Kovaliv souligne que les Ukrainiens n’ont jamais cédé à la peur depuis un an. « La peur est disparue dans les minutes suivant les premières explosions et les premiers sons de l’invasion russe. »

Des millions d’Ukrainiens ont toutefois fui le pays, dans les semaines qui ont suivi le début du conflit le 24 fé­vrier. Nombre d’entre eux sont depuis revenus par milliers, rétorque l’ambassadrice. Les rues de Kiev ont retrouvé un semblant de normalité, bercées par le son des génératrices qui permettent aux cafés et aux restaurants de rouler.

« Je ne dirais pas que les gens s’ajustent. Mais ils résistent à la guerre, ils résistent à la peur », dit-elle. « Ils passent parfois des heures dans les sous-sols ou les abris, lorsque les sirènes retentissent, mais ils continuent de vivre et de se battre. »

Cette nouvelle normalité, Yuliya Kovaliv y est confrontée dans sa propre famille. Ses deux enfants lui ont demandé, à Noël, des billets d’avion pour retourner à Kiev. Le voyage viendra, lorsque l’ambassadrice pourra prendre un peu de vacances. « Ce n’est pas la vie normale, là-bas, mais les gens arrivent à trouver des éléments de la vie normale en temps de guerre. Il le faut. On ne peut pas arrêter de vivre. »