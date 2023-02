Des chars d’assaut plutôt que des prêts

Le Canada figure au palmarès des partenaires les plus généreux de l’Ukraine. Avec une offre de plus de cinq milliards de dollars depuis le début de l’offensive russe, il y a tout près d’un an, l’aide canadienne se classe au quatrième rang des pays donateurs. Bien que la majorité de ces fonds aient d’abord été versés sous forme de prêts, cette contribution s’est rapidement militarisée au fil du conflit. L’envoi d’équipement létal, qui était pourtant d’abord tabou, fait maintenant partie de l’arsenal occidental déployé en Ukraine.

Le soutien versé au pays depuis le 24 janvier 2022 — date à laquelle l’OTAN a commencé à renforcer sa présence en Europe de l’Est — atteint 5,2 milliards $, selon la compilation du Devoir, qui rassemble des données des ministères des Affaires mondiales, des Finances et de la Défense, ainsi que du Ukraine Support Tracker du Kiel Institute.

« La moitié de cette aide est financière, ce qui démarque le Canada des autres pays », observe Dominique Arel, titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes de l’Université d’Ottawa. L’aide militaire représente pour sa part 43 % de l’enveloppe, et l’aide humanitaire, 7 %.





Les liens qui unissent le Canada à l’Ukraine remontent à des décennies, marquées par cinq vagues d’immigration. La diaspora ukrainienne du Canada est la deuxième en importance dans le monde (1,36 million de personnes), derrière celle de la Russie. Plus de 150 000 réfugiés sont arrivés au cours de la dernière année.

Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, et c’est ici que les premiers billets de banque avaient d’ailleurs été imprimés.

« C’est ce qui explique en partie notre volonté de donner naturellement tout ce que l’on a les moyens de leur donner », estime le lieutenant-colonel à la retraite Rémi Landry.

Un appui historique qui transcende en outre les frontières politiques, note le professeur Arel. « Même avant l’invasion, les partis fédéraux n’étaient pas divisés sur la question ukrainienne, comme de savoir si on devrait agir plus en médiateur auprès de la Russie. On ne trouvait pas de partis politiques prorusses, comme dans certains pays européens. »

Une aide militaire plus offensive

Pour renflouer l’armée ukrainienne et lui donner les moyens de repousser les forces russes, le Canada a pigé dans les réserves d’équipement des Forces armées canadiennes (FAC), mais a aussi passé de nouvelles commandes. Le Kiel Institute, un groupe de réflexion allemand qui a estimé la valeur de chacun de ces dons, évalue l’aide militaire canadienne à 2,26 milliards $. Selon l’analyse du Devoir, la moitié de ce montant constitue de nouveaux achats, soit 1,02 milliard $.

Il s’agit de « la plus importante contribution militaire du Canada à l’étranger », selon l’analyse du lieutenant-colonel Landry, aujourd’hui professeur associé de sciences politiques à l’Université de Sherbrooke.

Parmi les nouveaux achats, 500 millions $ ont été commandés auprès de fournisseurs canadiens, et 522 millions $ à l’étranger.

Bien qu’au départ le Canada, comme ses alliés, n’ait envoyé que de l’aide non létale en Ukraine (des articles d’hiver, des casques, de l’équipement d’imagerie et de communication satellites, des rations de repas), cette aide s’est rapidement transformée avec l’envoi d’armes lourdes dès le mois d’avril (notamment des armes antichars et des obusiers).

Image: Le Devoir

Ottawa et ses partenaires de l’OTAN ont même franchi une autre étape, le mois dernier, en acceptant d’envoyer des chars d’assaut à l’armée ukrainienne, qui se prépare à une nouvelle offensive russe. « Cette aide ne cesse d’augmenter parce qu’elle suit la courbe de performance de l’armée ukrainienne, qui a prouvé qu’elle était capable de se défendre et d’utiliser les armes qu’on lui achemine », affirme le professeur Arel.

« On a réagi promptement », salue quant à lui le lieutenant-colonel Landry. « Le Canada aurait de la difficulté à en faire plus que ce qu’il fait présentement sans limiter ses capacités », note-t-il cependant.

Une escalade un peu plus rapide de l’aide de l’Occident aurait en outre pu prévenir l’ampleur des atrocités commises contre la population ukrainienne, selon lui. « Si on avait fait ça dès le début, le niveau de destruction ne serait probablement pas le même qu’il l’est actuellement. »

Des milliards en prêts

Le Canada fait également bonne figure au chapitre de l’aide financière, selon les experts. Les prêts se sont échelonnés de février à décembre 2022. L’Ukraine aurait perdu jusqu’à 30 % de son produit national brut en un an, selon Dominique Arel. Ses entreprises étant détruites, cette aide permet à l’Ukraine de « boucler son budget à la fin du moins en situation d’extrême urgence », résume le professeur.

Des prêts financiers consentis à l’Ukraine dans la foulée de l’annexion de la Crimée, en 2014, avaient été récupérés par Ottawa. Cette fois, le gouvernement pourrait décider de renoncer aux intérêts ou à une part des prêts, selon Rémi Landry.

Le Canada a par ailleurs imposé des sanctions économiques à plus de 1600 personnes et entités proches du régime de Vladimir Poutine depuis un an. Des sanctions qui ont eu, selon le gouvernement, un réel effet en Russie, mais qui a mis du temps à se faire sentir, nuance le lieutenant-colonel Landry.

Sans surprise, les États-Unis trônent bien en tête des partenaires les plus importants de l’Ukraine — en considérant à la fois le matériel militaire, l’aide financière et humanitaire —, avec des dons frôlant les 68 milliards $. Le Royaume-Uni et l’Allemagne suivent, tout de même loin devant le Canada, avec une aide de 10 milliards chacun.





Même en comparant l’aide en proportion du produit intérieur brut (PIB), le Canada arrive en tête de peloton, au huitième rang cette fois-ci, tout juste devant les États-Unis, selon le Ukraine Support Tracker. Ce sont toutefois les voisins d’Europe de l’Est qui trônent au sommet de ce tableau. « La menace est très directe. Ils ont un sens très aigu du danger russe, car beaucoup d’entre eux ont vécu son agression », rappelle le professeur Arel.

Le militaire pour éviter l’humanitaire

À l’aide humanitaire de 369 millions $ s’ajoute l’accueil de milliers de réfugiés, ainsi que la création d’un visa spécial d’immigration qui permet aux ressortissants ukrainiens de venir étudier ou travailler au Canada pendant trois ans.

Or, même si cette aide humanitaire est importante, elle n’empêche pas l’invasion et la destruction des villes, souligne Dominique Arel, au contraire de l’aide militaire.

Du côté du Canada, les envois d’armes pourraient avoir bientôt atteint leurs limites, rappelle le lieutenant-colonel Landry, qui estime que la dernière année a « mis en évidence certaines carences au niveau des stocks canadiens ». Si l’armée canadienne était appelée à être déployée dans un autre conflit international, elle connaîtrait des défis après des années de sous-investissements en approvisionnement et des « économies de bouts de chandelles », craint l’ancien militaire.

Méthodologie Le Devoir a obtenu les sommes présentées dans cet article grâce à une liste des annonces d’aide à l’Ukraine fournies par Affaires mondiales Canada, par le ministère des Finances et le ministère de la Défense. Ces nombres ont ensuite été corroborés grâce au Ukraine Support Tracker, mis sur pied par le Kiel Institute, qui a par ailleurs chiffré la valeur des dons tirés de l’équipement des FAC. Aide financière : 2,57 B$ Cette somme comprend sept annonces du 14 février au 13 décembre 2022, dont le prêt d’un milliard de dollars annoncé dans le budget de 2022. La garantie de 36,5 M€ pour la reconstruction de la société gazière Naftogaz n’est pas incluse dans ce calcul. Aide militaire : 2,26 B$ Cette somme comprend 17 annonces du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2023. Selon les données fournies par le ministère de la Défense, le gouvernement canadien a passé commande pour 1,02 milliard de dollars en nouveau matériel (500 M$ à des entreprises canadiennes et 522 M$ à l’international). Les deux achats les plus importants sont le système de missiles antiaériens, à 406 millions de dollars, et les 39 véhicules blindés de soutien au combat (VBSC), à 245 millions. Aide humanitaire : 369 M$ Cette somme comprend neuf annonces du 26 janvier au 28 juin 2022.