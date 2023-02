Que retenir du conflit en Ukraine en date du 16 février 2023?

Wagner frustré à Bakhmout

Bakhmout, épicentre de la guerre dans l’est de l’Ukraine, ne tombera pas avant plusieurs semaines, selon les Russes eux-mêmes.

Cette ville est au coeur des combats les plus acharnés menés par le groupe Wagner depuis des mois. « Je pense que c’est en mars ou avril [que la ville sera conquise]. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d’approvisionnement », a dit le fondateur du groupe paramilitaire, Evguéni Prigojine, dans une vidéo mise en ligne.

Dans cette adresse publique, il a, du même souffle, critiqué l’armée régulière russe. « Je pense qu’on aurait pris Bakhmout s’il n’y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours », a-t-il poursuivi.

La Norvège engage 10 milliards de dollars en Ukraine

La Norvège dénoue les cordons de sa bourse. L’État nordique versera un montant équivalent à 10 milliards de dollars canadiens à l’Ukraine sur un horizon de 5 ans. Le programme prévoit ainsi des aides civiles et militaires de 15 milliards de couronnes par an entre 2023 et 2027.

Toutes les formations représentées au Parlement norvégien, à l’exception de Rødt, un petit parti d’extrême gauche, se sont rassemblées autour du projet. Cette quasi-unanimité assure donc la continuité du soutien.

Cet argent provient « purement » des profits tirés de l’industrie des hydrocarbures du pays, s’est défendu le ministre norvégien des Finances, alors que le pays est devenu en un an le principal fournisseur de gaz naturel de l’Europe, en remplacement de la Russie.

La Biélorussie n’entrera en guerre que « si » elle est attaquée

« Je suis prêt à combattre avec les Russes à partir du territoire de la Biélorussie dans un seul cas : si un soldat [ukrainien] vient sur notre territoire avec une arme à feu pour tuer mon peuple. »

Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a lancé cet avertissement jeudi, en conférence de presse, alors que grandissent les craintes d’une attaque russe de grande ampleur pour le premier anniversaire de la guerre. « Je n’envisage pas d’envoyer mon peuple, mes soldats [en Ukraine] », a-t-il insisté devant les journalistes.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, juge « extrêmement » faible le risque que ce pays allié à Moscou, dont l’armée compte de 60 000 à 70 000 soldats, intervienne directement dans le conflit.

Avec l’Agence France-Presse