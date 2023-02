En Ukraine, la peur prend d’assaut les environs de Bakhmout

Les migraines dont souffre Vassyl Slaboun, 62 ans, depuis qu’il a aidé à lutter contre la catastrophe de Tchernobyl, en 1986, redoublent aujourd’hui au son des constants tirs d’artillerie à Tchassiv Iar, sa ville, dans l’est de l’Ukraine.

Il est 7 h 30 mercredi et cet ancien appelé de l’armée soviétique attend un minibus d’une association de bénévoles qui évacue les habitants de cette cité. Retentissent soudain de nouveaux tirs d’obus en direction de Bakhmout, toute proche, tenue par les Ukrainiens et que les Russes tentent de conquérir depuis mai. « C’est assourdissant. Mes nerfs sont à vif ! » dit Vassyl.

« C’est une habitude », lance-t-il dans un sourire édenté, apparu au travers d’une épaisse barbe poivre et sel, en portant une cigarette à ses lèvres. Bientôt, un minibus blanc arrive. L’homme salue d’une poignée de mains ferme le chauffeur et un bénévole qui l’accompagne. Ses deux petits sacs à dos sont chargés à l’arrière du véhicule. C’est tout ce que Vassyl Slaboun emporte. « Je reviendrai quand l’armée ukrainienne aura gagné, assure-t-il. Je suis né ici et toute ma famille est enterrée ici. »

Le minibus affrété par l’ONG Save Ukraine se faufile dans les rues enneigées en direction du prochain point de ramassage, profitant d’une relative accalmie dans les tirs d’artillerie. Depuis le tout début du conflit en Ukraine, en 2014, l’organisation caritative évacue les personnes vulnérables des zones de guerre. Début février, elle a déclaré avoir mis en sécurité plus de 83 000 enfants, adultes et personnes handicapées depuis le début de l’invasion.

Ces dernières semaines, de plus en plus de personnes ont demandé de l’aide pour quitter Tchassiv Iar, 12 000 habitants avant la guerre. C’est que les combats se sont rapprochés de l’autoroute au sud de la ville, qui rejoint Bakhmout quelques kilomètres plus à l’est.

Le premier arrêt de bus pour déposer les passagers est Pokrovsk, à une heure et demie vers le sud-ouest, où se trouve un centre d’assistance d’urgence. Là-bas, les déplacés seront aidés dans leur recherche d’un logement à plus long terme afin de commencer une nouvelle vie loin de la ligne de front.

Craintes et deuils

Lioubov, 65 ans, quitte Tchassiv Iar pour aller à Lviv, la grande ville de l’ouest de l’Ukraine. Elle est accompagnée de sa fille Olena, 45 ans, et de Liolik et Richard, leurs deux petits chiens installés sur leurs genoux. « C’est un peu effrayant quand les bombardements se produisent, et nous ne voulons pas les entendre », explique celle qui n’a pas souhaité donner son nom de famille. « Je veux voir ma petite-fille, qui vit là où nous allons. Nous espérons que l’armée ukrainienne se battra pour nous et vaincra les Russes. Ensuite, nous reviendrons. »

Le minibus avance doucement dans une petite rue glissante et s’arrête devant Mykola Iakimovitch, 71 ans, debout en pantoufles. Lui a décidé de rester à Tchassiv Iar, mais sa femme, leur fils, deux chats et deux chiens vont chez sa belle-soeur à Dopropillia, au nord de Pokrovsk. « Je ne veux pas partir. J’ai vécu ma vie, alors mon fils doit vivre la sienne. […] Depuis 2014, il s’est passé beaucoup de mauvaises choses. C’est mieux de les éloigner d’ici », affirme-t-il avant d’embrasser sa famille et que le véhicule ne s’éloigne.

Pour quitter sa maison, Lydia Ivanovna, 62 ans, marche avec une canne et le soutien du bras d’Andriï, un bénévole de Save Ukraine. Des chiens errants tournent autour d’elle, intrigués par cette soudaine agitation, tandis qu’une amie et un autre bénévole l’aident à porter ses sacs. « Je quitte ma maison et tous mes biens parce que je n’ai pas le choix. Je suis vieille, je suis malade, alors que vais-je faire ? Je pleure tous les jours », se désole-t-elle.

Ailleurs sur le front L’Ukraine a annoncé mercredi avoir abattu plusieurs « ballons » envoyés par la Russie pour tester ses systèmes de défense antiaérienne à Kiev, en pleine prise de conscience internationale de l’utilisation de ces objets-espions. L’armée de l’air ukrainienne estime que Moscou cherche à pousser Kiev à « gaspiller [ses] ressources, y compris des missiles antiaériens, sur ces objets qui ne coûtent presque rien ». « Il s’agit d’un ballon ordinaire rempli de gaz [avec] un réflecteur et un radar attachés à une ficelle, a expliqué l’armée de l’air. Mais cela reste une cible aérienne et les systèmes de défense antiaérienne sont obligés de réagir. » Par ailleurs, l’Allemagne a indiqué mercredi qu’elle enverrait fin mars en Ukraine « un demi-bataillon » de chars de combat Leopard 2, soit une quinzaine de blindés. Selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, son homologue ukrainien, Oleksii Resnikov, s’est déclaré « satisfait » de la fourniture de ce demi-bataillon et a parlé d’une « étape intermédiaire ». D’autres discussions sont prévues en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui s’amorce vendredi. Agence France-Presse