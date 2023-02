L’armée russe affaiblie par la guerre, l’OTAN revigorée, selon un rapport

La Russie a essuyé une perte importante de sa puissance militaire, dont une bonne partie de ses équipements les plus modernes, l’Ukraine est en pleine modernisation et la Chine a engagé une hausse des dépenses inédite, selon le bilan annuel de l’institut spécialisé dans la défense IISS.

La publication de l’édition 2023 de l’Équilibre militaire de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) intervient près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022.

Pour l’armée russe, les pertes humaines des premières phases de l’invasion ont été compensées par la mobilisation, mais se traduisent par un afflux de soldats moins expérimentés, souligne l’IISS.

L’institut relève un changement dans la composition de la flotte des blindés russes. Environ la moitié de ses chars T-72B3 et T-72B3M et nombre de ses T-80 ont été perdus, si bien que l’armée russe a dû mettre en service du matériel plus ancien pour compenser ces pertes.

Selon l’IISS, la Russie a perdu 6 à 8 % de ses avions de combat tactique, mais les pertes atteignent 10 à 15 % sur certains types d’appareils.

Soulignant que l’Ukraine disposait de moins d’avions de combat et souffre de pertes proportionnellement plus importantes, l’organisme estime que Kiev a perdu environ la moitié de son inventaire d’avions de combat tactiques.

L’Ukraine ayant largement puisé dans ses stocks d’armement de l’époque soviétique, la fourniture d’armement terrestre par les pays occidentaux introduit une transformation de son armée et augmente ses capacités, tout en voyant son inventaire dopé par l’afflux de chars de l’époque soviétique fournis par les pays d’Europe de l’Est, lesquels se tournent vers des équipements plus modernes.

Une vingtaine de pays ont en outre annoncé des augmentations immédiates ou à plus long terme de leurs dépenses ou objectifs de dépenses en matière de défense, tandis que l’OTAN, que la Suède et la Finlande veulent intégrer, s’est trouvée revigorée.

Dans le même temps, la modernisation de l’armée chinoise représente pour les États-Unis la « principale zone de préoccupation », selon l’IISS, qui souligne que l’augmentation de 7 % du budget de la défense en 2022 par rapport à l’année précédente est la plus importante en valeur absolue.