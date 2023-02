«Je suis une dealer de droits de la personne»

Le 7 octobre dernier, Oleksandra Romantsova était à Varsovie, son chien et ses bagages à ses côtés, lorsque son téléphone a sonné. « Je vous informe que dans une heure nous allons annoncer que vous êtes les lauréats du prix Nobel de la paix », lui dit une voix au bout du fil. Abasourdie, la trentenaire en perd ses mots. « Mon anglais est sorti de ma tête », se rappelle la directrice exécutive du Centre pour les libertés civiles, sis à Kiev, en pouffant de rire. « OK… c’est génial », a-t-elle réussi à balbutier avant d’être emportée par l’émoi et d’éclater en sanglots.

Quelques mois plus tard, Oleksandra Romantsova se rappelle avec émotion cet instant où la lumière a jailli sur son travail. « En Ukraine, on ne fait que travailler, travailler, travailler, parce que le choix est simple : si aucune bombe ne te frappe, tu continues ce que tu fais et tu documentes, explique-t-elle en entrevue au Devoir. Mais ce moment où tu comprends que tu es dans la noirceur, mais que quelqu’un te voit et voit ton travail, c’est un moment important. »

Dans une critique claire du régime russe de Vladimir Poutine, le Nobel de la paix a récompensé en 2022 le travail d’acteurs de la société civile — tant en Ukraine qu’en Russie et en Biélorussie — qui se sont levés pour « critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens ». Le Centre pour les libertés civiles de Kiev a ainsi partagé le prestigieux prix avec l’organisation russe Memorial, qui a documenté les violations des droits de la personne en URSS, puis en Russie, avant d’être contrainte de cesser ses activités en 2021, et avec le militant prodémocratie biélorusse Alès Bialiatski, fondateur de l’organisation Viasna, présentement emprisonné en Biélorussie.

C’est plus particulièrement le projet d’observation mobile des violations des droits de la personne et des crimes de guerre dans l’est de l’Ukraine et de la répression politique en Crimée, mis sur pied par Oleksandra Romantsova, qui a retenu l’attention du jury. Sous l’impulsion de la jeune femme, le Centre pour les libertés civiles a été la première organisation à envoyer en 2014 des équipes sur le terrain pour documenter les exactions commises par les forces prorusses.

Documenter

La première caravane, « c’était moi avec des journalistes dans mes deux voitures », se souvient Oleksandra Romantsova à travers la caméra de son ordinateur. Une épopée qui les a d’abord menés à Sloviansk, dans le Donbass, quatre jours après que les troupes ukrainiennes ont repris la ville des mains des séparatistes prorusses. « On a filmé et on a fait des vidéos de ce qu’on a vu, explique-t-elle. On a essayé de trouver les endroits où des gens avaient été détenus. On en a trouvé quatre. » Puis, au fil des mois et grâce au travail acharné de nombreux bénévoles, une carte répertoriant 87 lieux de détention illégale dans le Donbass a été dressée.

Parallèlement, le Centre a mené une campagne pour documenter la répression politique en Crimée et réclamer la libération de prisonniers politiques, avec comme point focal le cas du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, arrêté puis envoyé dans une colonie pénitentiaire en Sibérie avant d’être libéré en 2019.

Je sens que les droits de la personne, c’est ce qui guide mes valeurs au quotidien. C’est pour ça que je veux les répandre partout.

Fort de cette expérience sur le terrain, le Centre pour les libertés civiles a lancé, après l’invasion russe à grande échelle lancée en février dernier, la coalition Un tribunal pour Poutine. « L’objectif principal est de documenter de possibles crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des épisodes de génocide », explique Oleksandra Romantsova. Une trentaine d’organisations, couvrant l’ensemble du territoire ukrainien, participent à l’initiative. « Chaque événement répertorié doit être confirmé par trois sources différentes », précise la jeune femme, et des preuves sous forme de témoignages, de photos ou de vidéos doivent être fournies.

Une habitude

Une tâche, difficile mais essentielle, réalisée sur le terrain par des centaines de bénévoles formés par l’organisation. « On essaye d’impliquer le plus de gens possible, pour que défendre les droits de la personne devienne une habitude », soutient l’Ukrainienne. Parce qu’au-delà de la compréhension de la notion, « il faut comprendre c’est quoi, défendre les droits de la personne avec ses propres mains », insiste-t-elle.

Une piqûre pour la défense des droits de la personne qu’Oleksandra Romantsova a elle-même eue en 2013, lorsque les manifestations du mouvement Euromaïdan ont été fortement réprimées. Le gouvernement ukrainien de Viktor Ianoukovytch venait alors de saborder un accord d’association avec l’Union européenne pour signer une entente avec la Russie, ce qui avait embrasé le pays.

«Je sentais que je devais trouver un moyen de contribuer à ce mouvement », explique celle qui travaillait à l’époque dans une banque. Soir après soir, elle a donc offert son temps à une ligne téléphonique (hotline), déployée par le Centre pour les libertés civiles, dont l’objectif était de mettre en relation des manifestants avec des avocats prêts à les aider dans leurs démêlés avec la justice.

Valeurs quotidiennes

Puis, rapidement, la jeune femme a décidé d’abandonner la carrière qui se dessinait devant elle dans le monde bancaire. « Je suis allée voir Oleksandra Matviïtchouk, qui dirige le Centre pour les libertés civiles, pour lui dire que je voulais travailler avec elle », se rappelle-t-elle. Mais aucun poste n’était disponible. Devant son insistance, la directrice du Centre lui a proposé de remplir des demandes de subvention pour obtenir un financement qui permettrait de l’embaucher.

Une proposition qu’Oleksandra Romantsova a saisie et qui a été couronnée de succès lorsqu’elle a obtenu des deniers du Programme des Nations unies pour le développement (UNDP) afin de lancer le projet d’observation mobile. « J’avais compris que les gens n’appelaient plus à la ligne téléphonique pour Euromaïdan, mais plutôt pour dénoncer ce qui se passait dans le Donbass et en Crimée », relate-t-elle. Avec la suite que l’on connaît.

Pour Oleksandra Romantsova, la piqûre est ainsi devenue une vocation. « Je sens que les droits de la personne, c’est ce qui guide mes valeurs au quotidien, dit-elle. C’est pour ça que je veux les répandre partout. Je suis une dealer de droits de la personne. »