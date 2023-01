Et si le RN sortait gagnant du mouvement d’opposition à la réforme des retraites?

Mardi, la France connaîtra sa deuxième journée de manifestations contre la réforme des retraites. Alors que la mobilisation s’annonce massive, le gouvernement campe sur ses positions. Le report de l’âge de départ de 62 à 64 ans « n’est plus négociable », a affirmé la première ministre, Élisabeth Borne. Du côté syndical, après une mobilisation nationale de plus d’un million de personnes le 19 janvier dernier, le mouvement entre dans une phase décisive. Soit il se radicalise par des actions de blocage, risquant alors de perdre le soutien de trois Français sur quatre, soit il s’élargit et conserve sa base populaire, mettant alors le gouvernement en difficulté. Nous en avons discuté avec le spécialiste du monde du travail Luc Rouban, directeur de recherches au CNRS et membre du Centre de recherches politiques de Sciences Po.

Qu’est-ce qui distingue la mobilisation contre l’actuelle réforme des retraites de celles de 1995 ou de 2010 ?

D’une certaine manière, elle leur ressemble beaucoup. Vous avez un front syndical uni, où des syndicats modérés, comme la CFDT, sont associés à des syndicats plus contestataires et plus à gauche, comme la CGT. Vous avez aussi une opinion publique très largement hostile à cette réforme.

La différence, c’est que le contexte a changé. Aujourd’hui, cette contestation ne s’inscrit plus dans une opposition globale entre le monde des travailleurs, qui serait de gauche, et un gouvernement qui serait de droite. On a en fait une opposition entre un gouvernement de centre droit avec ses alliés de droite, Les Républicains (LR), qui se trouvent face à une opposition qui réunit la gauche mais aussi le Rassemblement national (RN) puisque la majorité des électeurs de Marine Le Pen sont aussi opposés à cette réforme.

La situation sociopolitique a aussi changé. Les Français ont un sentiment de grande vulnérabilité avec le redémarrage de l’inflation à cause de la guerre en Ukraine qui touche les catégories les plus modestes. Vous avez aussi un gros problème d’affaiblissement des services publics, comme l’hôpital. Si bien que cette réforme des retraites est considérée un peu comme le dernier clou dans le cercueil de la protection sociale en France.

La retraite est un peu sacralisée. Elle est considérée comme le seul moment où l’on va pouvoir profiter un peu de sa vie.

Cette mobilisation dépasse donc largement la simple comptabilité des retraites ?

C’est tout le problème du gouvernement, qui tient un raisonnement de type économique. C’est vrai qu’il y a un problème d’équilibre financier avec l’évolution démographique et le vieillissement de la population. Mais le problème n’est pas économique, il est social et humain. On assiste à une révolte contre un travail qui est devenu trop envahissant dans la vie des Français.

Une majorité de Français, y compris les catégories supérieures, estiment que leur travail n’est pas suffisamment reconnu. Sans parler du télétravail, qui nous a été vendu comme une forme de liberté, mais qui est aussi une forme d’intrusion permanente dans notre vie personnelle.

Pourtant, les Français ne valorisent-ils pas le travail ?

On associe toujours les Allemands à la rigueur et à la discipline, alors que, pour les Français, ce serait la gaudriole et la rigolade. Les enquêtes européennes montrent pourtant le contraire. Les Allemands valorisent beaucoup plus la vie privée et les loisirs, alors que les Français mettent beaucoup plus le travail au centre de leur vie.

Il ne faut pas oublier que le régime républicain s’appuie sur l’idée de méritocratie et de réussite par l’effort, l’école et le travail. Chez les jeunes, le décalage est croissant entre des diplômes de plus en plus nombreux et des emplois souvent mal payés et peu valorisés. C’est tout le problème de la mobilité sociale.

Or, le gouvernement semble considérer que tout va bien. On a le sentiment, une fois de plus, que le macronisme est hors sol. Sur le fond, cette réforme est une réforme libérale qui colle bien à une société libérale. Mais la France n’est pas une société libérale. Elle ne se perçoit pas comme ça.

Le 19 janvier dernier, la mobilisation a été très forte en région, alors qu’il n’y avait que 80 000 personnes à Paris. Ça aussi, c’est nouveau ?

On sent que les Gilets jaunes sont passés par là. La différence aujourd’hui, c’est aussi que le mouvement syndical n’est pas très fort et qu’il n’encadre pas fortement ce mouvement. Il y a donc toujours un risque de débordement par des actions spontanées. Le 19, il n’y a pas eu de violence. Mais le risque est là, car les syndicats sont beaucoup plus critiqués qu’avant. On le voit en région, où il y a souvent de gros problèmes d’emploi. On en veut d’ailleurs à ces syndicats, qui ont été incapables, depuis 20 ans, d’arrêter la libéralisation de l’économie. En 2019, lors d’une manifestation, les Gilets jaunes avaient même houspillé le président de la CGT, Philippe Martinez, qui avait dû être exfiltré par le service d’ordre.

Ces manifestations ne manifestent donc pas un retour de la gauche ?

Ce n’est pas parce que les Français sont très majoritairement opposés à cette réforme qu’ils sont majoritairement de gauche. Même si Jean-Luc Mélenchon essaie d’instrumentaliser le mouvement, la gauche se porte mal en France. Selon toutes les enquêtes, elle ne représente que 30 % de la population. Or, entre Macron et Éric Zemmour, on trouve 70 % des Français. En réalité, la gauche est très faible en France. C’est pourquoi les manifestations plus politiques ne marchent plus.

Quelle est la place du Rassemblement national dans ce contexte ?

Le RN en 2022 développe l’idée d’une droite sociale, ce qui n’était pas du tout sa philosophie du temps de Jean-Marie Le Pen, qui était très libéral et voulait moins d’impôts et de fonctionnaires. Au contraire, Marine Le Pen défend l’idée d’une droite sociale qui associe l’idée d’autorité, comme le contrôle de l’immigration, à la protection des salariés les plus modestes et des services publics.

Le RN suit une stratégie de notabilisation. On le voit très bien à l’Assemblée nationale. Le but est de montrer qu’il respecte les institutions et n’agit pas selon la rhétorique insurrectionnelle de LFI. Il appelle à la contestation, mais dans le calme. Si jamais ça tourne mal, ce sera la faute de LFI et, si jamais le gouvernement recule, ce sera l’échec de Macron. Comme tous les Français qui semblent résignés, le RN attend que cette réforme soit votée. Mais avec l’idée que les électeurs se vengeront dans les urnes.

Le RN serait donc devenu le parti du travail ?

Oui, comme on le voit au Danemark, ses dirigeants estiment qu’une grande partie de la population immigrée profite de l’État providence, alors que les Français qui travaillent et paient des cotisations ont de moins en moins de services publics. Si on veut légitimer l’État providence et la redistribution, disent-ils, il faut restreindre l’immigration. La fermeture des frontières va de pair avec le renforcement du travail et l’offre d’emploi pour les catégories les plus modestes. D’ailleurs, à l’époque où Georges Marchais dirigeait le Parti communiste, dans les années 1980, il n’était pas du tout favorable à l’immigration. Il fallait du travail pour les Français d’abord.

Le RN pourrait donc bénéficier de ce mouvement de grève ?

Il pourrait sortir gagnant de cet affrontement. Car, au fond, que reste-t-il à droite ? Macron s’est déporté de plus en plus vers la droite libérale. Il a donc perdu son ancrage à gauche. Quant aux Républicains, ils ont toujours défendu une position encore plus libérale et voulaient même la retraite à 65 ans. Le RN est aujourd’hui en position de force.

N’oubliez pas que la France est le champion en Europe de la défiance politique. Ce sentiment est le symptôme d’un malaise social plus profond, qui illustre un décalage croissant entre le monde politique et la réalité du monde social et professionnel. Une réalité qui semble ignorée au sommet de l’État.