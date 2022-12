La guerre, moins une minute

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Magdaline Boutros était à la frontière de l’Ukraine au moment de l’avancée des troupes russes, avant l'éclatement de l'événement international qui allait marquer l'année.

Le 11 février 2022. Une heure avant que l’on monte à bord d’un avion à destination de Kiev, la Maison-Blanche lance un avertissement à faire frémir : la Russie pourrait attaquer l’Ukraine à tout moment, avant même la fin des Jeux olympiques de Pékin, en bombardant Kiev. Un scénario d’invasion à grande échelle — menée par les airs, la terre et la mer — détaillé avec une précision déconcertante alors que l’on survole l’espace aérien ukrainien pour aller documenter ces tensions qui semblaient atteindre leur paroxysme.

Et pourtant, en marchant à notre arrivée à travers les vieilles pierres de la capitale encore parée de ses lumières de Noël, la peur ne se lit nulle part. Des jeunes prennent un verre, manteau sur le dos, à la porte d’un bar d’où émanent des airs de rock tonitruants, des passants rentrent chez eux après avoir passé la soirée au restaurant. Et le lendemain matin, la ville s’anime comme à son habitude, avec ses écoliers qui se pressent pour aller à l’école et ses travailleurs qui s’arrêtent à la hâte dans l’un des nombreux cafés de la ville.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Aucune présence militaire n’est visible, aucune panique. « Je n’ai pas fait de réserves de nourriture, mais je devrais peut-être faire des réserves de gin-tonic », nous lance à la blague une jeune femme. « Si j’ai peur ? Mais non », enchaîne une autre. Un climat d’incrédulité pour le moins surprenant alors que le monde entier retient son souffle et que des dizaines de milliers de soldats russes sont massés le long de la frontière russo-ukrainienne.

Mais derrière cette apparente impassibilité, la résistance s’organise malgré tout. Un homme d’affaires nous montre son arsenal composé de quatre armes longues, de quatre armes de poing, de munitions et de gilets pare-balles qu’il garde chez lui, près de sa chambre à coucher. « Je suis prêt », lance-t-il alors que le gouvernement ukrainien vient d’annoncer que toute personne détenant une arme à feu pourra l’utiliser en cas d’invasion.

Plus les jours avancent, plus la tension monte. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, annonce solennellement « que le 16 février sera le jour de l’attaque ». On se couche ledit soir, avec nervosité, après avoir préparé un sac d’urgence et repéré la station de métro la plus proche pour se terrer en cas d’attaque. Mais ce ne sera finalement pas pour cette nuit-là…

Nervosité

Le lendemain, on part vers Kharkiv, située à une dizaine d’heures de route de Kiev, près de la frontière russe. On s’arrête en bord d’autoroute pour rencontrer Andriy Lesyk, un politicien municipal, figure de proue du mouvement prorusse en Ukraine. « Il n’y a pas de conflit entre la Russie et l’Ukraine, ce sont les pays occidentaux qui créent des problèmes en Ukraine », nous assure-t-il, à une semaine de l’invasion russe. Notre fixeur, Vitaly, un vétéran de la guerre du Donbass en 2014, traduit ses propos sans broncher. En Ukraine, les « vétérans » n’ont souvent que la trentaine et savent par moments garder la tête froide…

Pendant qu’on avale les kilomètres pour se rapprocher de la frontière russe, la nervosité des Ukrainiens devient plus palpable. À une vingtaine de kilomètres du pays de Poutine, on assiste, dans un champ brumeux, à un entraînement de tirs mené par le groupe Right Sector, associé à la droite nationaliste ukrainienne. Un géologue, qui manie une arme pour la première fois, nous explique qu’il entend de chez lui le vrombissement des tanks russes. « Je pense que l’armée russe va bientôt traverser la frontière », s’inquiète-t-il.

On roule jusqu’à un poste-frontière, mais, étonnamment, il n’y a pas de présence militaire ukrainienne plus importante qu’à l’habitude. À quelques kilomètres de là, dans un gymnase de Kharkiv, des femmes dans la vingtaine essaient, non sans difficulté, de charger des armes. « On doit apprendre le plus vite possible comment se défendre. On ne nous a pas appris ça à l’université et la guerre peut débuter n’importe quand », nous dit une participante. Ouf…

Sous les bombes

On reprend la route le 20 février pour se rendre dans le Donbass, territoire convoité et en partie occupé par la Russie. À la radio, on comprend que les négociations avec Poutine achoppent. Le pays tout entier est sur le qui-vive. On décide de se rendre dans un village situé sur la ligne de démarcation entre les territoires occupés par les forces prorusses et ceux sous contrôle ukrainien.

Après avoir passé un check-point, on s’enfonce sur une route, minée de chaque côté, puis notre chauffeur fonce à toute allure sur un chemin de campagne parsemé de trous. À notre droite, les forces russes. À notre gauche, les forces ukrainiennes. Et tout autour, rien : aucune maison ou barrière naturelle pour nous protéger. On est entièrement à découvert. Notre fixeur Max nous ordonne de nous détacher. « Si je vous dis de vous pencher, vous vous penchez. Si je vous dis de courir, vous courez », nous lance-t-il. On retient notre souffle.

Et on arrive enfin au village de Novotoshkivs’ke. Au moment même où l’on débarque de la voiture, encore un peu sonnés, un immense grondement retentit. Mon Dieu. Une bombe. Puis une deuxième et une troisième. « Elles tombent à environ un kilomètre d’ici », nous dit Max. On décide malgré tout de rester sur place et de faire notre reportage comme prévu, sous le vrombissement des bombes et avec le souffle un peu court.

« On a tous des traumas ici, adultes comme enfants », nous dit la directrice des études de l’école du village. Depuis 2014, les forces prorusses bombardent le secteur. Plus de la moitié des habitants du village ont fui. « Ma vie, c’est la peur et l’anxiété », nous résume une aînée. Mais tous s’entendent pour dire que les bombardements de cet après-midi sont plus intenses qu’à l’habitude. Ils n’augurent rien de bon…

« On quitte maintenant »

Dans le froid et l’humidité de février, des tirs de fusils à pompe (shot gun) retentissent. On rentre dans le petit deux-pièces d’une ex-enseignante d’anglais qui nous sert de guide pendant cette visite. Elle nous sert du thé et des biscuits, un petit chat miaule entre ses jambes. Un moment de tranquillité pendant que la guerre commence à prendre forme à l’extérieur.

Avant la tombée de la nuit, on quitte le village. Mais il faut absolument passer à nouveau sur le chemin de campagne entièrement à découvert. Les Russes nous voient, c’est sûr. On retient notre souffle une nouvelle fois… et on atteint la ville de Lyssytchansk, le coeur battant la chamade. Le soir, le président Poutine prend la parole pour annoncer qu’il reconnaît l’indépendance des républiques de Donetsk et de Louhansk. Max — qui est responsable de notre sécurité — entre en trombe dans nos chambres. « On quitte maintenant. »

À quelques heures du déclenchement de la guerre, dans la nuit du 21 au 22 février, on traverse les check-points un à un. Les militaires ukrainiens qui y patrouillent sont sur les dents, à la recherche de saboteurs russes. On traverse le pays à la hâte, en engloutissant la douzaine d’heures de route qui nous séparent de Kiev. Alarmés, nos patrons nous demandent de sortir du pays. On sera sur l’un des derniers avions qui quitteront le territoire ukrainien avant l’invasion russe.