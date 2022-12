La reine et moi

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Peu après l'annonce du décès de la souveraine d'Angleterre, Jean-Louis Bordeleau est précipité dans un Royaume-Uni endeuillé.

Élisabeth Windsor fut la morte de l’année. La cravate noire du présentateur de la BBC présageait l’éclipse médiatique. Une fois le drapeau en berne, je suis plongé en moins de 12 heures de préparation et d’avion dans un océan de condoléances.

Or, me voilà en Angleterre comme une île de doutes. Le dédain pour la couronne britannique n’est pas un secret au Québec. Plus de 70 % des Québécois veulent en finir avec la monarchie, selon les derniers sondages. Tandis que Le Journal de Montréal a rapatrié son correspondant après quelques jours, faute de lectorat, Radio-Canada a déployé son bataillon des meilleurs journalistes internationaux pour raconter le deuil de notre vie sur 10 longs jours.

Vers 7 h, le lendemain de l’annonce funeste, le silence est mortuaire devant le palais de Buckingham. Des milliers de personnes pleurent et soupirent. L’émotion se voit. Une dame interrogée a carrément perdu la voix depuis 24 heures. La Corée du Nord devrait prendre des notes pour son prochain épisode de deuil collectif. Une nation qui pleure un souverain absolu n’explose pas en sanglots hystériques. Elle se morfond en murmurant des souvenirs.

« C’est aussi votre reine », me souligne-t-on rapidement sur place, fraternellement. « Elle a unifié le Commonwealth comme personne d’autre. » Certes, le Canada se distingue des États-Unis par le fait d’avoir été fondé par des loyaux envers la couronne britannique. Mais, aujourd’hui, que vaut une famille royale qui coûte 67,1 millions de dollars aux Canadiens chaque année ?

Jeff Reeves répondra avec acuité à la question. Marié à une Française, l’Anglais se moque et dénigre la monarchie avec tout son humour british en attendant l’entrée en scène du nouveau roi. Une fois sérieux, il se confesse : « Ça n’a pas de sens sur papier, la monarchie. Mais aujourd’hui, ça a un sens. Il y a des travailleurs, des cols blancs, des hommes d’affaires, toutes sortes d’origines et de classes réunies pour une cérémonie. C’est important pour notre pays si divisé. Au moins, on a ça. »

Le « pourquoi » du monumental de ce deuil s’explique aussi à Édimbourg, ville médiévale où le fameux cercueil fait halte. La foule de loyaux sujets et moi bordons l’allée centrale qui relie un château et une cathédrale gothiques. La compagnie des « archers royaux » précède la dépouille qui avance doucement. L’expression « le contexte est roi » prend tout son sens. Voilà un décor de roi et une scène qui se répète depuis des centaines d’années. « C’est l’histoire, on n’y peut rien », me glisse un Écossais, monarchiste en dépit de son état d’indépendantiste.

Pour une nation jeune comme la nôtre, ce fantôme du passé semble anachronique comme un serment que l’on peut reléguer aux oubliettes en une semaine. Pour une île aux traditions millénaires, c’est un passé vivant qui vient dire bonjour. Et au revoir.

Entre révérence et fanatisme

À la télévision, cette unité m’apparaît suspicieuse. Tous les jours de cette période de deuil national, 24 heures sur 24, les chaînes diffusent des émissions spéciales pour relater les bons côtés de la late queen. Élisabeth la seconde n’a jamais accordé d’entrevue en 70 ans de règne, mais on a sorti des voûtes la dizaine d’extraits vidéo hors protocole qui existe. On passe en boucle la scène où la célébrée défunte regarde une course de chevaux, conduit un véhicule (comble de la normalité) ou rigole avec ses mignons corgis. « Elle était si souriante », répète-t-on ad nauseam.

Dans le métro et dans la rue, cette révérence frôle le mauvais film dystopique. Partout, son portrait en noir et blanc fixe intensément les passants. Les abris de bus, les panneaux publicitaires et les centaines d’écrans des transports en commun diffusent en coeur le même message de condoléances.

Pourtant, la dame de 5 pieds 4 pouces devait cumuler les défauts, à en croire les frasques de sa famille immédiate. Cette même famille était « la plus dysfonctionnelle du Royaume-Uni », dixit un spécialiste de la monarchie sur un plateau de télévision français. Son rôle de coupeuse de ruban professionnelle et de « salutatrice » en chef l’avait cantonnée à un rôle facile.

Ces travers animaient, animent et animeront les conversations de la nation, me suis-je compte au bout de dix jours. Le chapitre Diana, le chapitre Harry, le chapitre Andrew ou le chapitre « la monarchie en Jamaïque » se comparent tous à des péripéties d’un bon feuilleton télévisé. La politique, finalement, c’est aussi ça, un divertissement. Et la reine en était le roi.