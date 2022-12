Volodymyr Zelensky, premier rôle de 2022

C’était au lendemain de l’entrée des forces russes sur le territoire ukrainien, en février dernier.

À la proposition que venait de lui faire le gouvernement des États-Unis d’assurer son évacuation en toute sécurité de la capitale, Kiev, Volodymyr Zelensky aurait alors répondu : « Le combat, c’est ici : j’ai besoin de munitions, pas d’un tour en voiture. »

La déclaration avait tout pour marquer les esprits, ce qu’elle a fait d’ailleurs, en commençant par s’infiltrer dans la culture populaire dans les premiers jours de la guerre d’invasion déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, pour finir l’année au sommet des 10 citations les plus remarquables de 2022 établies par leNew Yale Book of Quotations.

Une consécration de plus pour le président ukrainien, nommé personnalité de l’année par le magazine Time, début décembre, pour avoir imposé sa marque et son esprit, malgré lui, sur l’année qui s’achève.

« Le 24 février, un nouveau Zelensky est né, résume en entrevue au Devoir son biographe, Sergii Rudenko. Il est devenu la figure centrale de la résistance ukrainienne, du courage du peuple ukrainien luttant pour sa liberté et son indépendance », poursuit le journaliste ukrainien, auteur de Zelensky: A Biography (Polity Press — non traduit en français), joint à Kiev, il y a quelques jours.

Le rôle était loin d’avoir été écrit d’avance pour cet improbable chef d’État arrivé au sommet de l’ex-république soviétique en 2019 en passant par le chemin atypique de l’humour et du petit écran. C’est par là qu’il s’est fait connaître des Ukrainiens, puis du monde entier, particulièrement par la série télévisée populaire intitulée Sluha Narodu (Serviteur du peuple), reprise sur Netflix. Il y incarnait un professeur d’histoire offusqué par la corruption dans son pays et qui, par une succession d’événements, finit par devenir président de l’Ukraine. Ça ne s’invente pas.

Or, en sortant de la fiction, son personnage a surtout été rattrapé par la réalité, qui a d’abord forcé le comédien à affronter les tentatives d’intimidation de Donald Trump. Le populiste espérait obtenir de Zelensky des informations nuisibles sur son rival politique Joe Biden, en échange de financement pour l’armée ukrainienne. Le drame passé, le nouveau président s’est retrouvé face à une crise sanitaire, puis à l’agression de Vladimir Poutine, qui l’a placé devant le rôle de sa vie : celui de chef de guerre, dont très peu croyaient qu’il serait à la hauteur.

« Volodymyr Zelensky n’a pas été bien préparé pour le poste qu’il occupe, disait alors en entrevue au Devoir l’historien québécois d’origine ukrainienne Roman Serbyn, à la veille de la guerre. Bien sûr, il n’est pas tout seul à gouverner. Mais dans les circonstances, une autre personne aurait été préférable pour faire face à cette crise. »

L’histoire a placé le scénario sur une autre trame narrative…

« Zelensky n’a pas changé d’image en 2022, il a simplement gagné la confiance des Ukrainiens en tant que président, dit Sergii Rudenko. Dans les moments les plus durs, lorsque Kiev était menacé de tomber et que des dizaines d’unités d’élite à la solde du Kremlin tentaient de s’introduire dans le bureau du président pour mettre fin à ses jours, il est resté dans sa résidence au centre de la capitale ukrainienne et les gens ont apprécié. » Le nouvel homme fort de Kiev a survécu à plus d’une douzaine de tentatives de meurtre dans les trois premières semaines du conflit.

« Il n’avait jamais servi dans l’armée, ne savait pas se battre, mais il l’a appris assez rapidement, poursuit son biographe. Il a aussi appris à parler franchement à l’Occident, parfois de manière très peu diplomatique. En racontant et en comprenant le quotidien de millions d’Ukrainiens, il s’est imposé, par ses discours et ses actes, comme le leader de son peuple, mais plus largement comme le leader du monde libre, représentant le courage face au mal pur », incarné par la Russie.

Depuis le début de la guerre, le président ukrainien a été partout, autant en Ukraine qu’ailleurs dans le monde, par l’entremise de la vidéoconférence, format de prédilection pour cet ex-producteur de séries télévisées qui a su ainsi porter sa parole autant devant l’ONU et l’OTAN que devant l’assistance des Grammy Awards. Cette semaine, il est sorti pour la première fois de son pays pour prendre la parole en personne devant le Congrès américain, comme l’avait fait Churchill en 1941, alors que le monde libre était aussi à l’époque menacé par le totalitarisme et l’horreur.

À chaque fois, il a prouvé que « le courage peut être aussi contagieux que la peur » et a « rappelé au monde la fragilité de la démocratie — et de la paix », a écrit le rédacteur en chef du Time, Edward Felsenthal, pour parler d’un personnage que 2022 a rendu plus grand que nature. Et qui attend désormais sa victoire sur l’ours russe pour faire non pas son entrée dans l’histoire, mais pour confirmer surtout que, contre toute attente, il y a déjà bel et bien trouvé sa place.