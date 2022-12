Une complaisance insoutenable face à l’autoritarisme

Le jeune politicien Vincent Chao, rencontré par Le Devoir dans son bureau de Taipei, la capitale de Taïwan, l’été dernier, avait finalement saisi un peu avant tout le monde l’esprit de l’année 2022 qui s’achève : « La guerre en Ukraine a éveillé les consciences […] sur le fait que les conflits entre les régimes autoritaires et les démocraties ne sont plus seulement idéologiques », a-t-il dit depuis ce territoire asiatique lui-même placé depuis plusieurs années sous la menace d’une invasion par la toute-puissante Chine voisine. « Ils peuvent aujourd’hui se transformer en guerres. »

Le 24 février dernier, ce n’est pas seulement un pays, l’Ukraine, qui s’est fait happer par la guerre déclenchée par la Russie par son invasion. C’est aussi le monde libre qui a basculé dans une nouvelle réalité où la complaisance envers les dictatures ne peut désormais plus être justifiable.

« Le déclenchement de cette guerre a remodelé l’attitude des démocraties envers l’autoritarisme, résume en entrevue Tomas Janeliūnas, professeur au Département des relations internationales de l’Université de Vilnius, joint par Le Devoir en Lituanie il y a quelques jours. Pendant trop longtemps, en acceptant de commercer et de profiter économiquement de relations avec ces régimes, les démocraties ont négligé qu’elles renforçaient l’estime des leaders autoritaires, qu’elles permettaient le financement de leur armée et qu’elles encourageaient la répression de leur population. La guerre russe en Ukraine a produit cette impulsion qui force désormais l’Occident à revoir les principes généraux du traitement qu’il faut réserver aux États autoritaires », ajoute ce spécialiste de la géopolitique européenne.

Tout dans cette agression de l’ex-république soviétique est là pour nourrir ce changement de paradigme. Avec, en tête, un Vladimir Poutine qui, dans la nuit du 23 au 24 février a laissé parler une confiance démesurée en déclenchant son « opération militaire spéciale » visant à libérer l’Ukraine d’un « nazisme » dont il s’était convaincu de l’existence. Deux jours plus tôt, l’homme fort du Kremlin avait, dans un geste de défiance de l’Occident laissant présager le pire, reconnu l’indépendance des séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine.

Moscou pensait alors qu’un monde encore et toujours pris à combattre la pandémie de COVID-19, que le climat politique divisé aux États-Unis, que la sortie chaotique des Américains d’Afghanistan ou encore que la fin de l’ère d’Angela Merkel en Allemagne et l’affaiblissement de l’Union européenne par un Brexit que la Russie a soutenu en coulisse et à dessein pouvaient lui offrir une occasion pour sortir de l’impasse de son occupation partielle de l’Ukraine amorcée sept ans plus tôt.

Sûr de lui, Poutine avait fait mettre les costumes d’apparat dans les besaces de ses soldats entrés sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février, croyant pouvoir les faire défiler fièrement dans les jours suivants dans les rues de Kiev. Moscou espérait faire tomber la capitale en moins de trois jours. La « libération » du pays devait aussi entraîner la chute de son président, Volodymyr Zelensky. Par la fuite ou l’assassinat.

Dix mois plus tard, rien de tout cela ne s’est produit, laissant plutôt les troupes du dictateur russe face à un bourbier et surtout une résistance de l’Ukraine que l’armée se disant la plus grande, la plus fière et la plus forte du monde n’avait pas très bien évaluée.

Des erreurs de calcul

« Vladimir Poutine a pris une décision monumentale en gardant son élite dans l’ignorance, et voilà le résultat, résume en entrevue, depuis Londres, Ben Noble, professeur de science politique, spécialiste des politiques russes à la University College London (UCL). Les systèmes autoritaires personnalistes, caractéristique de la Russie de Poutine, favorisent ce genre de contexte, avec des fonctionnaires qui se retiennent de transmettre l’information qu’ils estiment que la tête dirigeante ne veut pas entendre. Cela vient augmenter l’imprévisibilité et la dangerosité des décisions prises, et ce, dans un environnement où l’information est forcément faussée. »

Un proverbe chinois dit que ce qui est « difficile lorsqu’on a décidé de chevaucher un tigre, c’est d’en descendre », une métaphore qui résume assez bien l’attaque périlleuse menée par Moscou contre Kiev, et la suite des choses, la Russie risquant de se faire manger par l’animal indocile qu’elle a décidé de monter, à défaut de réussir à le dompter, comme elle l’espérait.

Le déclenchement de cette guerre a remodelé l’attitude des démocraties envers l’autoritarisme

« Ce conflit peut prendre plusieurs chemins, dit Tomas Janeliūnas, mais je pense que la guerre est déjà perdue pour la Russie. L’ampleur de cette défaite va dépendre toutefois de l’avancement des forces ukrainiennes [dans les territoires annexés par Moscou], mais aussi du soutien des pays occidentaux », dont l’unité va rester cruciale jusqu’au dénouement de cette crise, selon lui.

Et il ajoute : « Certains chefs d’État occidentaux, comme Emmanuel Macron, le président français, ou Olaf Scholz, le chancelier allemand, croient toujours que la Russie est trop grande pour échouer. Or, cette pensée politique occidentale qui vise à concevoir la Russie comme un partenaire compliqué, mais toujours potentiel pour l’avenir, est tragique. Elle ne peut que conduire à la prolongation de la dictature en Russie. Le Kremlin va profiter des portes de sortie qu’on pourrait lui offrir uniquement pour reprendre des forces, regagner la confiance de la communauté internationale, et ce, uniquement en prévision de son prochain acte agressif. »

La constance des alliés

La semaine dernière, cette communauté internationale a surtout réitéré son appui à l’Ukraine en récoltant pas moins de 1,4 milliard de dollars canadiens en dons pour aider la population à passer l’hiver, lors d’une conférence internationale de soutien organisée à Paris. Le Canada y a pris part. Le Pentagone a également approuvé l’envoi rapide, dans l’ex-république soviétique, de systèmes de défense antimissile Patriot afin de permettre à Kiev de se défendre contre les bombardements incessants de la Russie visant ses infrastructures vitales. Washington a également doublé sa capacité d’aide à l’entraînement des troupes ukrainiennes dès le début de 2023.

Le président ukrainien, quant à lui, a appelé la Russie à « retirer ses troupes d’Ukraine » avant Noël lors d’un discours en visioconférence devant les leaders du G7, proposant au passage la tenue d’un « sommet de la paix mondiale » pour décider du « comment » et du « quand » la formule de paix pour son pays pourrait être mise en place, 10 mois après le début de l’agression. Une idée qui, paradoxalement, fait de plus en plus consensus au sein de la société… russe, selon un sondage du Federal Protective Service (FSO) au service du Kremlin, révélé par le site d’information de la dissidence russe Meduza, installé en Lettonie.

En novembre, 55 % de la population de Vladimir Poutine se disait en faveur de pourparlers de paix avec l’Ukraine, contre 32 % en juillet dernier. L’appui à la guerre a également chuté à 25 %, alors que 57 % des Russes étaient encore derrière le dictateur russe cinq mois après le début de l’invasion.

« Plusieurs observateurs ont évoqué que le revers militaire de la Russie puisse conduire à l’effondrement du régime de Poutine, dit Ben Noble. Mais ces prédictions relèvent plus du voeu pieux que d’une évaluation rigoureuse du contexte. Oui, il existe des preuves d’insatisfaction à l’égard de la guerre et de la manière dont elle est menée au sein de l’élite et de la population russes. Mais il est très difficile de déduire s’il y a suffisamment d’insatisfaction pour inspirer une tentative réelle de destitution de Vladimir Poutine. »

Dans ce contexte, le meilleur scénario possible pour Kiev réside encore et toujours dans la reprise complète du contrôle des territoires perdus, y compris la Crimée, annexée par Moscou en 2014, estime Tomas Janeliūnas. « Seule cette option signifierait une défaite totale de la Russie et pourrait conduire à une transformation radicale de la politique russe, dit l’universitaire letton. Ce n’est qu’en acceptant la défaite et la nécessité de changer de comportement politique que la Russie pourra aussi lentement se transformer de l’intérieur. C’est ce qui serait finalement la meilleure porte de sortie de ce conflit pour la Russie, le peuple russe » et, sans doute aussi, le reste du monde.