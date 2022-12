Quel avenir pour Les Républicains?

C’est une élection qui n’intéresse personne ! Tel est le constat qui revient en boucle aussi bien au bistrot du coin que dans la presse nationale. Au moment où Les Républicains s’apprête à se choisir un chef, tout se passe comme si l’héritier de la famille politique qui a dirigé la France sous Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy allait rejoindre son adversaire historique, le Parti socialiste, au funérarium, ce lieu où l’on entrepose les corps avant de procéder à la mise en terre.

Pourtant, si le cadavre socialiste, dont la candidate (Anne Hidalgo) n’a pas fait 2 % à la présidentielle, ne bouge presque plus, il n’en va pas tout à fait de même des Républicains (LR). Malgré les 4,78 % de Valérie Pécresse, grâce à son implantation locale, le parti occupe toujours une place de choix à l’Assemblée nationale. Contrairement aux 25 élus socialistes largement noyés dans une alliance de gauche (NUPES) dominée par les radicaux de La France insoumise (LFI), les 62 Républicains sont l’objet d’une cour assidue aussi bien de la part de la majorité gouvernementale que du Rassemblement national (RN), qui est aujourd’hui la principale force à droite.

Après trois défaites consécutives à la présidentielle, LR joue néanmoins sa survie politique, estiment la plupart des analystes. Du choix qui sera fait dimanche pourrait dépendre la possibilité pour LR de redevenir une force qui compte ou de rejoindre son vieil ennemi socialiste dans les marges de la politique française. Il ne devrait pas y avoir de seconde chance.

Ciotti contre Retailleau

Dimanche dernier, un premier tour a désigné comme finaliste le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, arrivé en tête avec 42,73 % des voix, contre le sénateur de la Vendée Bruno Retailleau, qui a obtenu le soutien de 34,45 % des 91 000 adhérents du parti. Un troisième candidat, le député du Lot Aurélien Pradié, a été éliminé.

Si la victoire d’Éric Ciotti au second tour semblait généralement acquise, ce résultat plus serré que prévu de dimanche a relancé la course. Les candidats assument tous deux le repositionnement de leur parti à droite sur une ligne conservatrice radicalement opposée à l’immigration. C’est particulièrement évident pour Éric Ciotti, qui s’est fait depuis longtemps le chantre de la sécurité. Qualifié de « Charles Pasqua nouveau genre », en souvenir de l’ancien ministre de l’Intérieur à la poigne ferme, celui qui avait obtenu une victoire morale en arrivant bon second à la primaire qui avait désigné Valérie Pécresse, se revendique d’une droite décomplexée. Pendant la campagne présidentielle, il avait affirmé ouvertement qu’entre Emmanuel Macron et le candidat nationaliste et conservateur Éric Zemmour, il choisirait ce dernier. Éric Ciotti est convaincu que les membres de LR sympathiques à Emmanuel Macron ont depuis longtemps quitté le parti et qu’ils ne reviendront pas.

Ses chances sont d’autant plus grandes qu’il est un élu de terrain de la puissante fédération des Alpes-Maritimes, la plus grande du pays devant Paris. Il a longtemps été le bras droit du maire de Nice, Christian Estrosi, aujourd’hui rallié à Emmanuel Macron. D’où sa réputation d’homme de l’ombre. À gauche, Le Monde le qualifie de « porte-flingue » pendant que L’Obs y va d’un « Béria niçois », du nom de l’ancien chef de la police politique de Staline.

Cette réputation de représentant de la droite dure ne l’a pourtant pas empêché de voter récemment (comme Marine Le Pen) pour la constitutionnalisation du droit à l’avortement et de condamner les propos du député RN Grégoire de Fournas. En pleine Assemblée nationale, alors que le député Carlos Martens Bilongo (LFI) évoquait l’accueil du navire Ocean Viking chargé de migrants, de Fournas avait crié « qu’ils retournent en Afrique ! » Des propos qui, selon le principal intéressé, désignaient le bateau ou les migrants. Mais qui, selon LFI, pointait leur député, né de parents africains.

Interrogé par l’hebdomadaire Valeurs actuelles sur ce qui le distingue du RN, Éric Ciotti a déjà répondu que ce n’était pas tant le programme que la « capacité à gouverner ». L’homme se voit plutôt comme un super ministre de l’Intérieur que comme un président, d’où son soutien à Laurent Wauquiez, président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, comme candidat à la présidentielle de 2027. Du moins, pour l’instant.

La rupture avec Sarkozy

Face à lui, le sénateur Bruno Retailleau a l’air d’un esthète égaré en politique. À la droite sécuritaire d’Éric Ciotti, ce passionné de musique classique, de littérature et d’art moderne oppose une droite culturelle. « La droite a fait une double erreur, déclarait-il à l’hebdomadaire Le Point. Elle est tombée dans un pragmatisme gestionnaire et elle a laissé le champ culturel […] à la gauche, qui en a fait une transgression. Elle lui a cédé l’hégémonie sur les idées. »

Avantage pour certains, désavantage pour d’autres, Bruno Retailleau n’est pas un homme du sérail républicain. Il est né en politique avec le candidat souverainiste (un Vendéen comme lui) du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers. Il ne ralliera LR qu’en 2012 après avoir soutenu la candidature de ce dernier à la présidence (1995) et même présidé son parc d’attractions historique, le Puy du Fou.

Les fidèles de Nicolas Sarkozy — partisan d’une alliance avec Emmanuel Macron — ne cessent de lui reprocher ces origines à la fois trop nationalistes et trop conservatrices à leur goût. Des critiques que Retailleau n’a pas hésité à retourner à l’ancien président avec qui il se dit « radicalement en opposition et en désaccord ». Au point d’affirmer sur BFM-TV, en octobre dernier, que « si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu’il le fasse ». Sans prôner une alliance avec le RN, Retailleau estime qu’« on n’attend pas de la droite française qu’elle rétablisse je ne sais quel cordon sanitaire. On sait où ça nous a menés. »

Cette semaine, celui qui se dit le « candidat de la rupture » a reçu le soutien de 120 parlementaires. Avec une différence d’à peine 5 000 voix sur son adversaire, le sénateur vendéen veut croire son heure venue. Retailleau serait-il le candidat susceptible de participer un jour à cette alliance des droites qui vient de l’emporter en Suède et en Italie et qu’appelle de ses voeux le président de Reconquête Éric Zemmour ? Vice-présidente de Reconquête, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, n’a pas hésité à se montrer favorable à Bruno Retailleau, estimant qu’il y avait « des choses à faire ensemble ».

Autre différence avec Éric Ciotti ; Bruno Retailleau a toujours été opposé au traité de Lisbonne. « Promettre l’expulsion des délinquants étrangers ne servira à rien si la France ne se donne pas aussi les moyens d’affirmer sa souveraineté juridique », écrivent les 120 parlementaires dans leur lettre de soutien au sénateur vendéen. Comme Marine Le Pen, Retailleau est favorable à un référendum sur l’immigration.

Cernés par le Rassemblement national, le nouveau parti Reconquête et la majorité présidentielle, Les Républicains ont-ils toujours un avenir ? C’est l’éternelle question qui plane sur cette course à la présidence. Les Républicains n’ont plus guère de temps pour y répondre. Comme le disait Éric Ciotti : « Si nous ne gagnons pas [en 2027], nous disparaîtrons. »