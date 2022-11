Des missiles russes franchissent la frontière ukrainienne et frappent la Pologne

Un barrage de tirs de missiles russes visant le réseau électrique ukrainien a fait déborder la guerre dans le pays voisin, mardi, alors que des obus ont atteint la Pologne, membre de l’OTAN, et privé d’électricité une grande partie de la Moldavie.

Il s’agissait de la plus importante pluie de missiles russes depuis le début de l’invasion et certaines des pièces d’artillerie ont échoué en Pologne, où au moins deux personnes ont été tuées d’après les autorités américaines.

C’est la première fois depuis le début de l’invasion de l’Ukraine que des armes russes frappent un pays membre de l’OTAN.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, n’a pas immédiatement confirmé la nouvelle rapportée sous couvert de l’anonymat par un haut responsable du service de renseignement américain. Mais M. Mueller a admis que les dirigeants du pays étaient rassemblés pour une réunion d’urgence portant sur « une situation de crise ».

Les médias polonais ont rapporté que deux personnes sont mortes, mardi après-midi, après qu’un obus est tombé dans un endroit où l’on faisait sécher le grain dans le village de Przewodów, près de la frontière ukrainienne.

Un autre État voisin de l’Ukraine, la Moldavie, a aussi subi les contrecoups de l’invasion russe. Une panne électrique généralisée a été signalée après qu’une frappe russe a touché une ligne électrique principale qui alimente le petit pays, a indiqué un responsable.

Devant la tourmente provoquée par la possibilité qu’un État membre de l’OTAN puisse avoir été attaqué, la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a dit être en communication avec les autorités polonaises.

Au moment où elle entrait en chambre pour la période des questions, la ministre a refusé de se prononcer davantage sur les événements en martelant que le Canada surveille de près la situation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu’au moins 85 missiles ont été lancés par la Russie, la majorité d’entre eux visant les installations électriques de son pays, plongeant de nombreuses villes dans le noir.

« Nous travaillons très fort, nous allons tout rétablir. Nous survivrons à tout », a insisté le président. Son ministre de l’Énergie a déclaré que l’attaque était « le plus lourd » bombardement d’infrastructures électriques en près de neuf mois depuis le début de l’invasion russe. L’opération visait à la fois le système de production et de distribution d’électricité.

Le ministre Herman Haluschenko a décrit l’opération russe d’« autre tentative de vengeance terroriste » à la suite des revers militaires et diplomatiques subis par le Kremlin. Il a accusé la Russie de « chercher à causer le plus de dommages possible au système énergétique avant l’arrivée de l’hiver ».

L’attaque aérienne qui a fait au moins un mort dans un immeuble résidentiel de Kyiv survient après des jours d’euphorie en Ukraine alimentés par la reprise de la ville de Kherson au sud.

Photo: Les bombardements russes forcent régulièrement les Ukrainiens à se réfugier dans des abris.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas commenté la défaite et le retrait des troupes de Kherson face à la contre-offensive ukrainienne, mais l’ampleur de l’opération de mardi trahit la colère du Kremlin.

En frappant en fin d’après-midi, peu avant la tombée du jour, les Russes ont forcé les équipes de secours à travailler dans le noir et ont donné bien peu de temps aux travailleurs de réparer le réseau électrique endommagé.

Plus d’une douzaine de régions — dont Lviv et Kharkiv — ont signalé avoir intercepté ou tenté d’intercepter des frappes aériennes. Tout autant de régions ont déclaré des pannes électriques affectant des millions de personnes.

Le président Zelensky a mis en garde contre d’autres frappes et a prié la population de se mettre à l’abri.

Alors que ses échecs s’accumulent sur le champ de bataille, la Russie se tourne de plus en plus vers les opérations de sape contre le réseau électrique. L’objectif semble être d’utiliser l’hiver comme une arme en condamnant la population ukrainienne au noir et au froid.

Le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Wopke Hoekstra, a dû se réfugier dans un abri antimissile à Kyiv après avoir rendu visite à son homologue ukrainien. Il a décrit l’expérience des bombardements comme une « énorme source de motivation pour demeurer debout aux côtés » de l’Ukraine.

Kherson, un nouveau Jour J

Plus tôt dans la journée, mardi, le président Zelensky a comparé la reprise de la ville méridionale de Kherson aux débarquements alliés en France au Jour J de la Deuxième Guerre mondiale, affirmant que les deux étaient des points tournants sur la voie d’une éventuelle victoire.

La police ukrainienne, quant à elle, a annoncé son intention d’enquêter sur les sites de torture russes présumés dans les zones désormais reprises, et les enquêteurs de l’ONU ont déclaré qu’ils se pencheraient sur les disparitions forcées et les détentions.

S’exprimant par liaison vidéo lors du sommet du G20 en Indonésie, M. Zelensky a déclaré que la libération de Kherson après huit mois d’occupation russe « rappelle de nombreuses batailles du passé, qui sont devenues des tournants dans les guerres ».

« C’est comme, par exemple, le Jour J ― le débarquement des Alliés en Normandie. Ce n’était pas encore un point final dans la lutte contre le mal, mais cela déterminait déjà tout le cours ultérieur des événements. C’est exactement ce que nous ressentons maintenant », a-t-il lancé.

La reprise de Kherson a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine depuis l’invasion russe et a porté un autre coup dur au Kremlin. Mais de grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine restent sous contrôle russe et les combats se poursuivent. Les autorités ukrainiennes ont fait état mardi d’une autre perte de civils, due à des bombardements russes, dans l’est de l’Ukraine, ajoutant au lourd bilan de l’invasion de plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés.

La libération de Kherson ― la seule capitale provinciale dont Moscou s’était emparée ― a déclenché des jours de fête en Ukraine et permis aux familles d’être réunies pour la première fois depuis des mois.

Le président américain Joe Biden a qualifié la situation de « victoire significative » pour l’Ukraine. S’exprimant en marge du sommet du G20, M. Biden a ajouté : « Nous allons continuer à donner au peuple ukrainien la capacité de se défendre ».

Dans son discours au G20, M. Zelensky a appelé à la création d’un tribunal spécial pour juger les personnalités militaires et politiques russes pour le crime d’agression contre l’Ukraine, et à la création d’un mécanisme international pour indemniser Kyiv pour les morts et les destructions en temps de guerre.

« Partout, lorsque nous libérons notre terre, nous voyons une chose : la Russie laisse derrière elle des chambres de torture et des fosses communes… Combien y a-t-il de fosses communes sur le territoire qui reste sous le contrôle de la Russie ? », a demandé M. Zelensky avec insistance.

Les autorités ukrainiennes disent trouver des indices d’atrocités à Kherson, comme dans d’autres zones libérées. Le chef de la police nationale d’Ukraine, Igor Klymenko, a déclaré mardi que les autorités allaient commencer à enquêter sur les rapports des habitants de Kherson selon lesquels les forces russes auraient installé au moins trois sites de torture présumés dans des parties désormais libérées de la région élargie de Kherson et que « notre peuple a peut-être été détenu et torturé là-bas ».

« Le déminage est actuellement en cours. Après cela, je pense qu’aujourd’hui, les actions d’enquête vont commencer », a-t-il lancé sur les ondes de la télévision ukrainienne.

Les enquêteurs de l’ONU veulent également se rendre dans la ville pour vérifier les allégations de près de 80 cas de disparitions forcées et de détention arbitraire et « comprendre si l’ampleur est en fait plus grande que ce que nous avons déjà documenté », a expliqué la cheffe de la mission ukrainienne du bureau de surveillance des droits de la personne de l’ONU, Matilda Bogner.