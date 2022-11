Des âmes rongées par la guerre

La guerre ravage des territoires et des vies, mais entaille aussi des âmes en les blessant souvent à tout jamais. « Je ne pensais jamais que je ressentirais de la satisfaction en regardant des corps de militaires russes, laisse tomber Maryna Khromykh, une Ukrainienne de 35 ans. Mais chaque fois que j’en vois un, c’est ce que je ressens : du bonheur et de la satisfaction. » En semant la mort et la dévastation chez 43 millions d’Ukrainiens, la Russie a fait germer une rage profonde envers son gouvernement et son armée, mais aussi parfois envers son peuple tout entier.

Jointe chez elle, à Kiev, Maryna Khromykh se dit elle-même surprise de ressentir ces émotions. « Si quelqu’un m’avait dit il y a un an que je ressentirais ça, je lui aurais dit “mais non”, poursuit-elle. Je comprends que ce n’est pas bien. Mais la guerre nous rend différents, au moins pour le temps qu’elle dure. »

Aujourd’hui directrice générale de la Fondation DEJURE, qui milite pour la mise en place d’une réforme judiciaire en Ukraine, la professionnelle de 35 ans oeuvrait auparavant dans le domaine des droits de la personne. « Si même des gens comme moi [qui croient à la règle de droit et abhorrent la violence] sont heureux de voir des corps de militaires russes, qu’en est-il de ceux qui n’étaient pas sensibles aux droits de la personne avant la guerre ? » se demande-t-elle avec effroi.

Mais comment garder son sang-froid alors que depuis huit mois, les récits d’horreur — où des civils sont pris pour cibles, sont violés et torturés — défilent sans relâche ? « Chaque fois que j’entends ces histoires, c’est tellement douloureux, rapporte Maryna Khromykh. Je ressens une rage profonde et même de la furie. »

Aucune pitié

Résidant elle aussi à Kiev, Julia, une étudiante de 19 ans, dit ne ressentir aucune pitié pour les soldats russes qui perdent la vie en Ukraine. « Ils sont venus ici pour nous tuer », rappelle-t-elle, en évoquant les gestes « génocidaires » que la Russie pose à l’endroit des Ukrainiens. « La Russie tue des civils parce qu’elle perd sur le champ de bataille, condamne-t-elle. [Ses forces] se foutent de toutes les normes et n’ont aucune morale. »

Selon la jeune femme, qui étudie en traduction, ce ne sont pas que le gouvernement et l’armée russes qui sont responsables de l’invasion militaire de son pays, mais bien tous les citoyens de la Russie. « Si des Russes veulent prouver aux Ukrainiens qu’ils sont innocents, ils doivent militer activement contre la guerre et ne pas avoir peur de se tenir debout face au gouvernement de Poutine. Ils ne devraient pas avoir peur d’aller en prison pour défendre leurs valeurs. »

La victoire éventuelle de l’Ukraine serait la victoire du « monde civilisé sur le démon infernal », analyse Julia, qui dit toutefois ne pas avoir suffisamment d’énergie pour détester les Russes. « Je rêve qu’ils se foutent tout simplement de notre existence », lâche-t-elle.

L’étudiante espère néanmoins le démantèlement de la Russie telle qu’on la connaît aujourd’hui. « La Russie doit perdre la guerre et être détruite en plus petites nations », dit-elle. La Russie est actuellement composée de 21 républiques (regroupant des peuples du Caucase, turcs, mongols et ouraliens), notamment la Tchétchénie, le Tatarstan, l’Ossétie du Nord, le Daghestan et la Bouriatie. « Ces nations vivent en ce moment sous l’oppression russe, et leurs membres sont envoyés en plus grand nombre pour combattre et mourir en Ukraine », dénonce Julia.

État « terroriste »

Mamuka Mamulashvili croit aussi que la Russie dans ses frontières actuelles n’existera plus à la fin de la guerre, et que le pays de Vladimir Poutine, affaibli, sera fractionné. L’homme de 44 ans est à la tête de la Légion géorgienne, une formation composée d’environ un millier de combattants professionnels provenant majoritairement de la Géorgie, mais aussi d’une trentaine d’autres pays, officiellement intégrée à l’armée ukrainienne.

Actuellement, la Légion, scindée en unités d’une vingtaine d’hommes réparties sur les fronts est et sud-est, est affectée exclusivement aux opérations spéciales. « On cible les officiers russes, les centres de commandement et les équipements techniques comme les systèmes radio », explique l’homme originaire de la Géorgie.

Depuis qu’il a 14 ans, Mamuka Mamulashvili consacre sa vie à combattre la Russie (guerre d’Abkhazie, guerre de Tchétchénie, guerre russo-géorgienne et guerre du Donbass). « C’est très difficile d’être le voisin de la Russie », dénonce-t-il en disant devoir continuellement se battre « pour protéger la liberté ». Au printemps dernier, le militaire a fait partie des premiers soldats à pénétrer dans la banlieue de Kiev après que les forces russes se furent retirées. « Il y avait des corps d’enfants et de femmes violés dont les mains étaient attachées », rage-t-il, en ne mâchant pas ses mots à l’égard de la Russie tout entière.

« C’est un État terroriste, y compris ses femmes et ses enfants », lance le commandant avec aigreur. Mais n’y a-t-il pas une différence entre le gouvernement et l’armée russes, et les citoyens du pays ? « Il n’y a aucune différence, répond l’homme tout de go. De la même manière que la société allemande a été empoisonnée pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit aujourd’hui que la société russe est malade et ne respecte aucune règle dans le monde. »

Aujourd’hui comme demain, la réconciliation avec la Russie est inconcevable, dit-il. « Les Ukrainiens et les Géorgiens n’oublieront jamais les atrocités que les Russes ont commises sur nos territoires et envers nos peuples », soutient Mamuka Mamulashvili.

Bombes personnalisées

De son côté, Serhii Fishchuk, un professionnel de 28 ans qui s’est enrôlé dans l’armée dès les premiers jours de la guerre, dit ne pas savoir s’il a tué ou non des soldats russes depuis le 24 février. « Ça peut paraître vraiment dur, mais je ne ressens aucune émotion négative [à l’idée d’en avoir peut-être tué], mentionne-t-il. C’est mon devoir de défendre mon peuple. »

Posté sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, le militaire envoie à l’armée russe des grenades sur lesquelles sont inscrits des messages rédigés à la main. « J’écris des messages en ukrainien que des gens m’envoient », explique-t-il, comme « Brûlez en enfer » ou « Pour les médecins qui ont perdu la vie en Ukraine ». Un geste peut-être voué à purger la colère ou encore à la galvaniser, qu’on ne peut vraisemblablement comprendre qu’en ayant vécu dans un pays où les âmes ont été rongées par la guerre.