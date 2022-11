Ukraine: SOCODEVI toujours présente, malgré la guerre

Ce texte fait partie du cahier spécial Solidarité internationale

Depuis 2008, SOCODEVI aide à l’implantation du modèle coopératif en Ukraine, mais depuis dix mois, son action est devenue principalement humanitaire.

Fondée en 1985, l’organisation non gouvernementale SOCODEVI est l’outil en développement international de plusieurs grandes coopérativeset sociétés mutuelles québécoises, telles Agropur et Promutuel Assurance.

« Notre approche en développement international est d’aider à bâtir et à consolider le modèle coopératif, précise François Dionne, directeur du programme international de SOCODEVI. Notre apport consiste à mettre à la disposition de nos partenaires, dans les pays où nous sommes présents, l’expertise acquise par nos membres dans les différents secteurs de l’économie où ils sont actifs, par exemple la foresterie ou l’agroalimentaire. Les projets que nous mettons en place avec nos partenaires sur le terrain sont financés par Affaires mondiales Canada. »

Les premiers pas en Ukraine

À son arrivée en 2008, SOCODEVI a d’abord identifié deux régions, soit les provinces de Lviv, à l’est du pays, et de Dnipro, plus à l’ouest, où se trouvaient déjà de nombreuses fermes laitières familiales. L’intention était d’abord de consolider ce secteur agroalimentaire en favorisant les coopératives agricoles, en modernisant les équipements des fermes afin d’accroître la productivité et en renforçant la commercialisation des produits laitiers.

Quelques années plus tard, SOCODEVI ouvrait un nouveau chantier de collaboration avec la même approche, mais cette fois dans la région du Donbass et dans les secteurs céréalier — principalement blé et tournesol — et maraîcher, en particulier en serre.

« La preuve du succès de ces initiatives est qu’elles ont fait des petits, avance François Dionne. Non seulement ces deux secteurs se sont consolidés, mais ils ont pris de l’ampleur et mené à d’autres projets, dont la construction d’un élévateur à grains à Dnipro et une usine de transformation laitière à Lviv. »

La donne change…

En 2014, la Russie arrache à l’Ukraine la Crimée, en annexant unilatéralement cette dernière. Mais ce qui bouscule la donne pour SOCODEVI, c’est plutôt l’insurrection prorusse dans le Donbass ukrainien, soutenue sous cape par la Russie.

« Si nos activités dans la région de Lviv n’étaient pas perturbées, raconte François Dionne, c’était tout le contraire dans le Donbass. Il a fallu concentrer nos efforts sur la consolidation des coopératives, particulièrement celles de Louhansk et de Donetsk, situées près de la frontière séparatiste, et aider à la reconstruction de celles endommagées par les combats dans la région. »

Et change encore

L’invasion en février dernier de l’Ukraine par la Russie a bousculé et transformé entièrement la vie civile en Ukraine, et SOCODEVI n’a pas eu de choix que de s’adapter à cette nouvelle et dure réalité.

« Notre première tâche a été de soutenir nos partenaires coopératifs dans le Donbass dans leurs efforts pour aider leurs citoyens à quitter la région et à se déplacer dans des régions plus sécuritaires du pays, affirme François Dionne. Ensuite, même si cela ne fait pas partie de notre mandat, nous avons contribué à l’aide humanitaire, par exemple en distribuant des médicaments aux citoyens qui étaient incapables de quitter la région. »

Autre problème : l’afflux de réfugiés ukrainiens à Lviv qui, située à l’est, échappait en général aux frappes russes. « Beaucoup d’agriculteurs du Donbass se sont réfugiés à Lviv, raconte François Dionne. Donc, avec nos partenaires coopératifs ukrainiens, nous avons eu l’idée de créer un projet de culture maraîchère en serre dans cette région. Les agriculteurs du Donbass peuvent y travailler, et ainsi fournir des produits agricoles. Nous avons aussi aidé les producteurs laitiers à transformer le lait directement sur la ferme, en fabriquant du fromage, par exemple, parce que la transformation du lait à grande échelle est perturbée. » Autre réalité à laquelle SOCODEVI a dû s’adapter. « Aujourd’hui, rappelle François Dionne, les hommes sont au front, et ce sont les femmes qui dirigent maintenant les coopératives agricoles. »

Après bientôt dix mois de conflit armé, la priorité, selon SOCODEVI, est la sécurité alimentaire. « Nous sommes maintenant impliqués dans des coopératives agricoles et maraîchères dans cinq régions de l’Ukraine que nous considérons comme sécuritaires afin de contribuer à la sécurité alimentaire, souligne François Dionne. Et lorsque la guerre sera terminée, nous serons encore sur place pour aider à la reconstruction de l’Ukraine. »

