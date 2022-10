Des militants écologistes répandent de la peinture sur des bâtiments emblématiques à Londres

Des membres du groupe écologiste Just Stop Oil ont répandu lundi de la peinture orange à Londres sur les façades du ministère de l’Intérieur, du MI5 (renseignement intérieur), de la Banque d’Angleterre et du siège du groupe de médias News Corp.

« Ces bâtiments ont été choisis parce qu’ils représentent les piliers qui soutiennent et maintiennent le pouvoir de l’économie des énergies fossiles, le gouvernement, la sécurité, la finance et les médias », a revendiqué Just Stop Oil, qui milite pour l’arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier, dans un communiqué.

Huit personnes au total ont été interpellées, a annoncé la police.

« L’ère des énergies fossiles devrait être terminée depuis longtemps, mais les ramifications insidieuses des intérêts des énergies fossiles continuent à corrompre notre politique, le gouvernement et les médias comme ils l’ont fait depuis des décennies », a déclaré un porte-parole du groupe.

Parmi les sites visés lundi se trouve le siège londonien de News Corp, le groupe américain du magnat australien Rupert Murdoch, qui possède notamment au Royaume-Uni le quotidien de référence The Times et le tabloïd The Sun.

Des imprimeries britanniques du groupe avaient été bloquées en septembre 2020 par des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion, perturbant la distribution des journaux.

Just Stop Oil a réalisé depuis le début du mois une série d’actions au Royaume-Uni, où des militants ont entarté la statue de cire du roi Charles chez Madame Tussauds, jeté de la soupe à la tomate sur Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery ou aspergé de peinture une concession Aston Martin.

Des militants ont bloqué à plusieurs reprises des rues à Londres pendant le week-end et se sont trouvés confrontés à la colère d’automobilistes qui les ont parfois délogés manu militari.

Un homme et une femme ont par exemple tiré des militants pour se frayer un passage dimanche tandis qu’une automobiliste leur criait qu’elle devait passer car elle avait un enfant malade à bord de sa voiture.

Samedi, un responsable de la police de Londres, Matt Twist, avait appelé le public à ne pas « intervenir directement » pour déloger les manifestants.

Il avait alors annoncé que la police avait procédé à 651 interpellations depuis le 1er octobre et que les actions de Just Stop Oil avaient requis 7900 vacations de membres des forces de l’ordre.