Le négationnisme comme poursuite des buts de guerre

Vingt-sept ans après la guerre, le pays est encore marqué au fer rouge. Le puissant révisionnisme historique à l’oeuvre s’ajoute aux velléités sécessionnistes des Serbes de Bosnie. Ces velléités pourraient-elles mener vers un nouveau conflit ?

Les horreurs de la rue Pionirska se sont déroulées là, au rez-de-chaussée de cette maison de Višegrad. Elle paraît tout à fait banale pourtant, avec sa façade blanche quelque peu défraîchie et ses vulgaires piliers de béton. Mais c’est ici, le 14 juin 1992, qu’a été commis l’indicible. La terreur régnait à l’époque dans cette ville de Bosnie orientale, prise d’assaut par les forces serbes quelques semaines auparavant.

Cette nuit-là, escortés à la pointe des fusils, environ 70 Bosniaques musulmans, femmes et enfants pour la plupart, marchent dans l’obscurité. L’occupant vient de leur annoncer qu’un convoi les sortirait bientôt du calvaire de Višegrad. Mensonge. Ils sont d’abord fouillés au corps et pillés. Puis, forcé à coups de crosse, le groupe s’entasse dans la maison de la rue Pionirska. Toutes les issues sont verrouillées. Les tapis de la pièce — concluront par la suite les enquêteurs — ont été imbibés d’une substance inflammable. Quand détonne l’engin explosif dissimulé, les damnés de la rue Pionirska plongent en enfer.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Les soldats serbes, postés à l’extérieur, abattaient quiconque tentait d’échapper aux flammes par les fenêtres. Une poignée seulement a survécu. La plus jeune des victimes était un nourrisson né quarante-huit heures plus tôt, encore sans prénom. Brûlé vif dans les bras de sa mère. Trois décennies plus tard, l’atelier d’un carrossier s’est implanté à quelques encablures du lieu tragique. C’est un fracas de ferraille qui s’est substitué aux hurlements d’alors.

La demeure a aujourd’hui été reconstruite par la fille du propriétaire, chassé de chez lui pendant la guerre, et des familles de victimes y ont apposé une discrète plaque commémorative. Les rideaux sont tirés, personne n’y habite. La municipalité de Višegrad cherche depuis des années à la démolir, prétextant des travaux de voirie. Un sort qui a été réservé à la « maison de Bikavac », jadis perchée plus loin sur une colline. Rasée, et avec elle, la mémoire des quelque 70 personnes tuées, le 27 juin 1992. Elle aussi avait été transformée en bûcher à huis clos.

Milan Lukić, condamné à perpétuité, était l’un des responsables de ces exactions témoignant « d’un mépris total pour la vie humaine », selon le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Âgé de 23 ans à l’époque, le « bourreau de Višegrad » avait constitué une milice, les Aigles blancs. Il connaissait bon nombre de ses victimes. La guerre de Bosnie, c’était aussi des voisins devenus soudain tortionnaires. Il s’agissait de chasser les « Turcs », c’est ainsi que les ultranationalistes tchetniks désignaient leurs semblables Bosniaques — des Slaves, tout comme les Serbes orthodoxes ou les Croates catholiques — convertis à un islam modéré au tournant du XVe siècle. « Les crimes commis dans la Bosnie de l’Est, région adulée par les idéologues de la ‘‘Grande Serbie’’, ont radicalement transformé la composition ethnique des populations », explique Ermin Kuka, professeur associé à l’Université de Sarajevo et sommité sur l’étude des crimes de guerre. « Ils disaient libérer des villes ‘‘occupées’’ par des voisins, alors qu’ils avaient vécu à leurs côtés pendant des années ! »

Révisionnisme historique

Au printemps 1992, la Bosnie-Herzégovine emboîtait le pas à la Slovénie et à la Croatie en proclamant son indépendance. Belgrade, qui présidait au destin d’une Yougoslavie en pleine implosion, le prit comme une déclaration de guerre. De ce conflit aux 100 000 morts, Višegrad incarne l’une des pages les plus sombres. En l’espace de quelques mois, trois milliers de Bosniaques y furent massacrés, des milliers d’autres chassés.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

La résistance fut vaine. Une fois Višegrad tombée aux mains des Serbes, à la mi-avril 1992, des milliers de personnes fuient vers l’enclave bosniaque de Goražde, non loin de là. Mais dans Višegrad occupée, frontalière de la Serbie, les nouvelles autorités leur intiment l’ordre de revenir, sinon ils perdront leur emploi. Depuis la gare routière de Goražde, de nombreux citadins sont alors retournés vers le piège qui les attendait, en dépit de ceux qui tentaient de les en dissuader. Trente ans plus tard, un éclat d’obus s’étale au milieu de la chaussée, tel un stigmate. « Ils croyaient naïvement que rien n’allait leur arriver… Ils ont fini égorgés, torturés, exécutés », regrette de sa voix portante Murat Šabanović, 69 ans, ancien résistant de Višegrad.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Depuis son domicile près de Sarajevo, l’homme aux perçants yeux bleus ressasse sa vie d’avant la guerre, peste contre la rhétorique ethno-nationaliste qui n’a de cesse de diviser sa Bosnie bien-aimée. Les accords de paix, signés à Dayton en décembre 1995, auront fait taire les armes. Mais le pays hérite d’un système politique des plus dysfonctionnels, les résultats de l’épuration ethnique ayant été entérinés, ce qui a figé le conflit. Fracturée en deux, la Republika Srpska (République serbe) d’un côté, la Fédération croato-bosniaque de l’autre, la Bosnie-Herzégovine s’enfonce dans le marasme : corruption endémique, chômage touchant 30 % de la population active, exode de la jeunesse… Et un puissant révisionnisme historique qui plombe toute perspective de réconciliation.

Crainte d’un nouveau conflit

Murat Šabanović n’a jamais pu retourner se recueillir sur la tombe de son père, à Višegrad, ville octroyée à l’entité serbe de Bosnie. Et pour cause, il y est « recherché ». C’est que Murat Šabanović, ancien électricien, a provoqué l’ire des Serbes de Bosnie en osant défendre Višegrad. Au début de la guerre, il a cherché à saboter l’imposant barrage hydroélectrique en amont de la ville pour freiner l’avancée de l’armée populaire yougoslave (JNA), sous contrôle de Belgrade. « Si c’était à refaire, je ne changerais rien. Je reçois encore beaucoup de lettres de menaces. » Quant à sa femme, Fatima, elle n’a jamais pu donner de sépulture à son père, tué à Višegrad. Comme tant d’autres, ses ossements n’ont jamais été retrouvés.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Les élections du 2 octobre 2022 ont été, pour Murat Šabanović, une légère bouffée d’oxygène. Deux candidats sociaux-démocrates, non issus de partis nationalistes, l’un croate et l’autre bosniaque, ont pu se hisser à la présidence tripartite du pays. Une première dans ce paysage politique morcelé par la logique ethno-confessionnelle. Or, le pays fait face à sa plus grande menace d’après-guerre, selon certains observateurs. La crainte d’un nouveau conflit hante les esprits. À Banja Luka, Milorad Dodik agite le spectre d’une sécession de facto, menaçant de mettre sur pied sa propre armée. Le leader des Serbes de Bosnie, fidèle allié de Vladimir Poutine, entraînerait-il la Bosnie au bord du gouffre ? « Les circonstances actuelles sont bien différentes de celles des années 1990 », tempère Ermin Kuka. La donne géopolitique, il est vrai, a changé avec la présence de troupes européennes en Bosnie, déployées pour maintenir sa « stabilité », et d’un haut représentant international nommé par l’ONU pour faire respecter l’accord de paix.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Mais vingt-sept ans plus tard, « on poursuit, en temps de paix, les objectifs de guerre qui n’ont pas pu être réalisés », regrette le chercheur, soit la séparation des communautés. « Le déni, les discours prônant le rattachement à la Serbie ou celui prétendant qu’il est impossible de vivre sur un territoire avec d’autres personnes ethniquement différentes préparent le terrain à des escalades futures. Et il y a trente ans, on est aussi passé par l’étape des menaces », rappelle Ermin Kuka. Comme en 1991, lorsque le chef des Bosno-Serbes, Radovan Karadžić, avait lancé que l’autonomie bosnienne provoquerait la « disparition des musulmans ».

Višegrad, bastion serbe

« Bienvenue dans la ville du tourisme », prétend un écriteau aux abords de Višegrad. L’été, le vieux pont qui enjambe la Drina, classé patrimoine de l’UNESCO, attire en effet les foules. Mais savent-ils que, sous les jolies arches ottomanes du pont, les eaux vertes renferment encore d’innombrables dépouilles ? L’hôtel Vilina Vlas, niché au milieu des bois en lisière de Višegrad, ploie lui aussi sous d’importants non-dits. En 1992, ce sanatorium servait de quartier général aux hommes de Milan Lukić. C’était aussi l’un de ces « camps de viol », où filles et femmes étaient enfermées par dizaines, endurant les pires sévices. On les enchaînait aux radiateurs des chambres sombres, les mêmes où il est possible, encore aujourd’hui, d’y séjourner en vacances.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Car l’hôtel Vilina Vlas, prisé des vacanciers serbes, n’a jamais cessé ses activités. C’est à peine s’il a été restauré. On peut toujours se prélasser dans la grande piscine, tout en feignant d’ignorer qu’elle avait servi de lieu de tueries. On peut aussi respirer le grand air depuis son balcon, peut-être l’un de ceux d’où se jetaient les captives voulant mettre fin au supplice. Là encore, la bâtisse vieillotte n’est dotée d’aucune plaque commémorative. Une négation viscérale que l’on retrouve jusqu’au cimetière musulman de Višegrad, unique gardien de la mémoire. Les autorités serbes y ont rayé la mention du mot « génocide » sur une stèle. À Višegrad, bastion de la « serbitude », où flotte partout l’étoffe serbe rouge-bleu-blanc, évoquer ce passé trouble attire méfiance et, parfois, menaces. Milan Lukić, lui, continue de tout nier du fond de sa cellule.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

À l’époque, cette ville relevait de la mosaïque ethnique, bien que majoritairement composée de Bosniaques. Sa population est désormais serbe à 90 %. Mais pour Svetozar Guzina, « c’est simple comme bonjour, Višegrad est devenue serbe au moment de l’arrivée de la JNA, et les musulmans sont partis d’eux-mêmes à Goražde et à Sarajevo », affirme avec bonhomie ce Serbe aux larges épaules. À Višegrad, où il dirige l’Association des anciens combattants de la localité, l’homme est venu s’installer peu après la fin de la guerre. « Les musulmans ont compris qu’ils ne pouvaient pas avoir d’avenir dans cette ville, tout comme nous, Serbes, nous avons compris que nous ne pouvions avoir de vie à Sarajevo. Chacun s’est rassemblé de son côté. »

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Il s’arrête, ne souhaite pas s’épancher davantage sur Višegrad : pendant la guerre, Svetozar Guzina « n’y était pas », il ne peut donc « rien raconter sur ce qu’[il] n’a pas vu ». De 1992 à 1995, cet ancien restaurateur était responsable d’un de ces bataillons serbes qui encerclaient Sarajevo, sa ville natale qu’il évoque avec un soupçon de nostalgie. Or, le siège de la capitale bosnienne, pour lui, n’en était pas un. Cela faisait partie d’une « guerre patriotique ». « La Haye n’a pas été juste et honnête en faisant des procès majoritairement aux Serbes », pourfend celui qui dit « regretter les vies perdues de chaque côté ». C’est vrai, les crimes de guerre n’étaient pas l’apanage de « son » peuple. Pourtant, les faits, rigoureusement documentés, sont impitoyables. La grande majorité des 20 000 morts du côté serbe étaient des militaires, contre 70 % de civils chez les 70 000 Bosniaques tués. Dans un local de son association, Svetozar Guzina se pose fièrement entre deux fresques tapissées au mur, à l’effigie de Radovan Karadžić et du général Ratko Mladić tous deux en prison pour crimes contre l’humanité. Une héroïsation qui est légion dans une Republika Srpska frappée d’amnésie.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Famille décimée

Midheta Kaloper-Oruli, elle, refuse de faire comme si de rien n’était. Cette femme de 50 ans au regard doux a grandi à Foča, dans le sud-est de la Bosnie, où la population a été chassée violemment. C’est en mai 1992 que s’est déroulée la « période la plus sombre » de sa vie. La quasi-totalité de sa famille venait d’être décimée, parfois sous ses yeux. Des miliciens serbes l’avaient faite prisonnière, avec 38 autres femmes. « Le viol, c’est une arme de guerre qui, sans même tirer de balle, laisse des plaies incicatrisables », souffle-t-elle. Alors, « pour que plus jamais cela ne se reproduise », Midheta s’investit dans l’Association des victimes de la guerre de Foča 92-95. Dans le local, logé à l’angle d’un immeuble de Sarajevo, s’alignent des machines à coudre. « C’est une manière de se reconstruire par le travail, de se sentir utile. Il n’y a que nous, membres de l’association, qui pouvons nous comprendre. »

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Aujourd’hui, cette Sarajévienne d’adoption retourne souvent à Foča, démarche nécessaire à la guérison. Avec à chaque fois, sur la voie du retour, de la tristesse « pour les bons moments passés là-bas, et les quelque 600 personnes toujours portées disparues dans les environs ». De la tristesse, aussi, pour l’impunité qui persiste, et pour la minorité bosniaque revenue vivre en ces lieux recouverts de murales à l’honneur de criminels de guerre. À ses côtés, Rejhana Sijerčić est catégorique. Revisiter Rogatica, sa ville d’enfance « nettoyée », la « perturbe », elle « n’aime pas ça ». « Tout bascule, on perd sa maison, sa famille, et arrive la pire des tortures… Ce n’est plus ma ville, elle l’a été jusqu’au jour où… » Rejhana ne termine pas sa phrase.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

Il est bientôt 15 h. Une femme aux cheveux blancs, l’air discret, entre dans la pièce, suivie par d’autres femmes. La lumière du soleil perce les nuages et s’immisce dans le vestibule, venant éclairer les quelques machines à coudre. Bientôt, elles s’y affaireront.

Avec Ermina Aljičević