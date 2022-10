Deux ans après la mort de Samuel Paty, des hommages et des remous sur la laïcité en France

Deux ans après l’assassinat de Samuel Paty, enseignants et élèves vont honorer à travers la France la mémoire du professeur tué par un jeune homme radicalisé, dans un contexte de regain d’inquiétude sur le respect de la laïcité et de la loi interdisant les signes religieux à l’école.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie de 47 ans, était décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, à l’ouest de Paris, par un réfugié russe d’origine tchétchène de 18 ans qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

Les juges d’instruction antiterroristes ont clôturé la semaine dernière leurs investigations.

L’événement avait suscité une émotion considérable dans tout le pays. Cette année, comme en octobre 2021, écoles, collèges et lycées sont invités par le ministère de l’Éducation à rendre hommage au professeur, vendredi ou lundi.

Ce temps « pourra prendre différentes formes (minute de silence, échange, séquence pédagogique) dont le contenu sera laissé au choix des équipes », indique le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye dans un courrier envoyé la semaine dernière aux recteurs d’académie.

« Cet hommage à Samuel Paty suscite toujours beaucoup d’émotion pour les enseignants, certains d’entre eux ont encore des craintes à aborder cette thématique de la laïcité », déclare à l’AFP Didier Georges, du SNPDEN-Unsa, premier syndicat chez les chefs d’établissements.

Pap Ndiaye sera présent à l’université de la Sorbonne samedi après-midi au côté de Mickaëlle Paty, soeur de l’enseignant, pour la remise du premier prix Samuel Paty, organisé par l’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG).

Le lendemain, jour de l’anniversaire de la mort, un hommage aura lieu à 18 h 00 devant le collège où il exerçait, et une gerbe de fleurs sera déposée au square Samuel-Paty à Paris, face à la Sorbonne, inauguré en 2021.

Abayas et qamis

Ces commémorations interviennent dans un contexte de nouveaux remous autour du respect de la laïcité à l’école.

Avant la rentrée de septembre, un service anti-radicalisation de l’État avait tiré la sonnette d’alarme : le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) avait accusé la « mouvance islamiste » de remettre « en cause le principe de laïcité à l’école » en s’appuyant sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou TikTok, pour encourager le port de vêtements marquant une appartenance religieuse.

Pour septembre, le ministère de l’Éducation a recensé 313 signalements pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées, selon des chiffres publiés jeudi matin. « Cette rentrée s’inscrit dans le niveau des signalements observé lors du précédent trimestre scolaire, qui en a recensé 904, d’avril à juillet », précise-t-il.

Ils sont cependant en hausse par rapport à la moyenne du premier trimestre 2022 (décembre à mars), où 627 incidents avaient été relevés.

Ces données seront désormais publiées tous les mois, et non plus tous les trimestres comme auparavant.

Le ministère souligne une poursuite de la « tendance à l’augmentation » des incidents pour « port de signes et de tenues » religieux (dont les abayas et les qamis, des vêtements longs portés respectivement par les femmes et par les hommes) : ils représentaient 54 % des incidents recensés en septembre, contre 41 % au deuxième trimestre 2022 et 22 % au premier trimestre.

« La loi de 2004 est très claire. Elle interdit le port de vêtements, de signes religieux ostentatoires dans les enceintes scolaires. Cette loi doit être respectée. Je serai ferme et intransigeant là-dessus », a déclaré mardi le ministre de l’Éducation.

Le port de tenues religieuses a été signalé dans « certaines académies » et une « réponse unifiée » doit « être apportée », indiquait mi-septembre le ministère dans une note aux recteurs.

Les personnels de direction du syndicat ID-FO ont de leur côté demandé des « directives claires » face à un problème qui « ne s’est pas atténué depuis la rentrée, bien au contraire ».

Parmi les incidents recensés, un professeur d’un lycée de Thann (est) a « subi des menaces de mort de la part de l’oncle d’une de ses élèves » début octobre après avoir « abordé en classe la liberté d’expression, les caricatures de Mahomet et Charlie Hebdo », selon une source judiciaire. Le rectorat de Strasbourg a « fermement » condamné mercredi ces « intimidations et menaces ».

Jeudi, le parquet d’Evry, au sud de Paris, a ouvert une enquête sur des menaces de mort visant un professeur d’histoire-géographie, auquel une lettre anonyme promet le même sort que Samuel Paty, a appris l’AFP de sources policière et judiciaire.

L’enseignant d’une trentaine d’années a été placé sous protection de la police.