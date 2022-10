Avoir le mal du pays

Ils se sont opposés à la guerre pendant des mois. Ils ont protesté, publiquement parfois, en privé souvent. Par milliers, ils ont été emprisonnés. Maintenant, ils fuient massivement leur pays. Depuis l’appel à la mobilisation lancé par le président Poutine le 21 septembre, quelque 700 000 Russes en âge de combattre auraient quitté la contrée des tsars. Le Devoir s’est entretenu avec quelques-uns d’entre eux. Dernier portrait d’une série de quatre.

Il y a ceux qui fuient pour ne pas être envoyés au front. Et il y a ceux qui partent parce qu’ils ne peuvent plus supporter l’oppression du régime. Yaroslav, qui souffre de problème de santé mentale, ne risquait pas d’être enrôlé de force dans l’armée. Mais face à un système qui ne tolère plus aucune dissidence, le jeune homme de 18 ans a décidé de franchir la frontière russe le 25 septembre pour trouver refuge au Kazakhstan.

« J’espérais ne pas devoir partir, dit Yaroslav, visiblement déchiré, en entrevue vidéo avec Le Devoir. Tous les jours depuis mon départ, je pense à mon retour en Russie. » Un retour qui pourrait toutefois prendre plusieurs années avant de se concrétiser, convient-il. « J’essaye de me concentrer sur le moment présent. »

Dans les premiers jours de la guerre, Yaroslav — qui prend des médicaments pour contrôler un trouble bipolaire et des épisodes de manie — dit avoir souffert d’une « attaque de panique extrême ». Depuis, son anxiété a diminué, indique-t-il. « Mais j’avais quand même préparé un sac d’urgence avec mon passeport, de l’argent comptant dans deux devises étrangères et des documents personnels. Comme ça, j’étais prêt à partir à tout moment. »

Lorsque la mobilisation a été décrétée, le jeune homme a réussi à dégoter un billet d’avion pour se rendre de Saint-Pétersbourg, où il habitait, à Orenburg, près de la frontière kazakhe. De là, il a pris un train pour entrer dans le Kazakhstan voisin.

Un trajet que Yaroslav a l’habitude de faire depuis qu’il est enfant. « Généralement, sur ce trajet, il y a des Russes et des Kazakhs [qui rentrent chez eux]. Mais là, il y avait juste des Russes, rend-il compte. Tous les passagers fuyaient la conscription. »

Tensions dans le train

À mesure que le train s’approchait de la frontière, la tension montait dans la voiture, rapporte le jeune homme. « Moi, j’essayais de rester calme en me souvenant que j’avais été admis dans un hôpital psychiatrique [ce qui le rend inapte à la conscription] », dit-il.

Des douaniers sont montés dans le train, ont questionné les passagers sur le moment où ils avaient acheté leur billet et ont demandé à quelques hommes s’ils avaient reçu une lettre pour la conscription. Puis le train a pu poursuivre sa route sans anicroche.

Yaroslav prévoit maintenant de rester quelque temps au Kazakhstan — où il a retrouvé sa mère, qui était partie plus tôt de Russie — avant de s’installer dans un pays des Balkans. « Je ne sais pas si c’est relié à la guerre, mais je souffre d’insomnie en ce moment, confie-t-il. J’ai des cauchemars dans lesquels je suis un soldat russe. »

Une vision qui ne correspond en rien à ses croyances. « Je ne supporte aucunement la guerre en Ukraine, souligne Yaroslav. Je n’approuve aucun argument voulant que l’OTAN ait déployé des bases en Ukraine [avant la guerre] ou que des fascistes se trouvent en Ukraine. Ça n’a pas de sens. »

Difficile de dire pour l’instant si le départ de centaines de milliers de jeunes de Russie aura un impact sur le régime au pouvoir, soutient le jeune homme. « Poutine ne voulait pas déclencher la mobilisation puisque ça va signifier pour lui une baisse dans les sondages, dit-il. Mais la pression sur le régime va surtout dépendre de ce qui va se passer sur le champ de bataille. »

Alors que les morts continuent de s’accumuler dans les deux camps, Yaroslav s’estime chanceux. « Je suis en sécurité ici, et j’étais probablement parmi ceux qui étaient les moins en danger [d’être envoyés au front] », dit-il. Une chance qui prend par moments des airs de culpabilité. « J’aurais aimé donner mon billet d’avion à quelqu’un qui était en plus grand danger que moi et qui n’était pas capable de quitter la Russie », laisse-t-il tomber.

Avec Vlada Nebo