Votes d’annexion en Ukraine: la commission électorale russe annonce le «oui» en tête

La commission électorale de Russie a annoncé mardi que le « oui » l’emportait lors des « référendums » d’annexion, selon des résultats préliminaires portant sur les bureaux de vote en territoire russe, un vote fortement décrié par la communauté internationale.

La commission a affirmé que le « oui » emportait entre 97 % et 98 % des suffrages après dépouillement de 20 % à 27 % des votes dans les bureaux de vote en Russie, alors que le comptage commençait dans les régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou, ont rapporté les agences Ria Novosti, TASS et Interfax.

Des centaines de milliers d’Ukrainiens sont venus en Russie pour échapper aux combats en Ukraine, et la commission électorale a ouvert des bureaux de vote pour cette diaspora en territoire russe.

Parlant à la presse russe, le chef de l’administration d’occupation de Kherson, Vladimir Saldo, revendiquait déjà la victoire lors de ce vote organisé dans l’urgence sur cinq jours, malgré les bombardements et en présence des forces armées russes.

« Il est déjà clair que la majorité écrasante des gens ont soutenu la sortie de l’Ukraine et l’union avec la Russie », a-t-il dit au sujet de la zone sous son contrôle.

En Crimée, péninsule annexée en 2014 par la Russie, des bureaux de votes étaient ouverts pour des réfugiés de guerre de la région de Donetsk (est), partiellement contrôlée par Moscou et ses alliés séparatistes.

« Avec ma voix je veux essayer d’apporter ma petite contribution pour que la guerre s’arrête », a dit à l’AFP Galina Korsakova, 63 ans, « j’ai très envie de rentrer à la maison. »

Les résultats « ne changeront rien » pour Kiev

Les résultats de ces votes « ne changeront rien » aux actions de Kiev face à l’armée russe, a affirmé mardi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

« Cela ne changera rien à notre politique, à notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire », a déclaré M. Kouleba lors d’une conférence de presse à Kiev avec son homologue française, Catherine Colonna.

Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, « par ses décisions, la Russie démontre qu’elle ne recherche pas la paix », alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis plusieurs mois.

« La Russie ne veut pas de négociations, arrêtez de jouer à ce jeu », a-t-il encore lancé à l’adresse des pays qui disent vouloir organiser des pourparlers entre les deux pays, comme la Turquie.

Le problème des Caesar résolu

Au sujet des livraisons d’armes françaises à Kiev, M. Kouleba a indiqué, aux côtés de Mme Colonna, qu’une « nouvelle étape » avait été « franchie » mardi « dans la résolution du problème du transfert de nouveaux Caesar en Ukraine ».

Le ministre ukrainien n’a toutefois pas précisé de quelles difficultés logistiques il parlait, ni si la France allait fournir de nouveaux Caesar, ces canons français montés sur camion d’une portée de 40 kilomètres dont les Ukrainiens font usage depuis plusieurs mois face aux Russes.

La ministre française des Affaires étrangères a de son côté souligné que la France serait aux côtés de Kiev « jusqu’à ce que l’Ukraine recouvre sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale ».

Mme Colonna a évoqué une « enveloppe de plus de deux milliards d’euros » fournie par Paris à Kiev ces derniers mois, pour « l’action politique et diplomatique, humanitaire et de reconstruction et la lutte contre l’impunité » des crimes imputés à la Russie.

La ministre française a enfin mis la Russie en garde contre « des sanctions » si elle venait à annexer officiellement les quatre régions ukrainiennes sous son contrôle dans les prochains jours.

Ces mesures seront « très certainement individuelles, pour cibler les responsables de ces opérations illégales » et « toucheront sans doute d’autres secteurs qui n’étaient pas encore sous sanctions », a-t-elle déclaré face à la presse.