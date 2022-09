En Italie, victoire historique de l’extrême droite

L’extrême droite fait une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Giorgia Meloni aux législatives de dimanche en Italie, où un parti post-fasciste est aux portes du pouvoir.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le parti Fratelli d’Italia, fondé fin 2012 par Giorgia Meloni, avait récolté 25,7 % des voix, selon le ministère de l’Intérieur italien. « Il n’y a pas de doute que Giorgia Meloni sera la présidente du Conseil des ministres », a avancé dimanche soir Luca Sollai, chargé de cours au Département d’histoire de l’Université de Montréal.

La coalition que Fratelli d’Italia forme avec l’autre parti eurosceptique d’extrême droite, la Lega de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, récoltait 42,27 % des suffrages.

« C’est la majorité sans doute la plus à droite que l’Italie républicaine a vécue dans son histoire, c’est certain », commente M. Sollai. Mais ce n’est « pas exactement la première fois qu’une droite d’origine fasciste arrive au gouvernement », note-t-il en faisant référence au gouvernement en place en 1994.

Cette percée du fascisme n’est pas « nostalgique », selon le chercheur. Le fascisme, « ce n’est pas ce que Mme Meloni a mis en avant pendant sa campagne électorale. […] C’est un vote de protestation de beaucoup d’Italiens pour Fratelli d’Italia, qui était, jusqu’à la veille des élections, un parti d’opposition. »

Autre potentielle influence sur le sort des élections, le taux de participation a chuté à 64,07 %, contre 73,86 % en 2018. « C’est une chute considérable, à laquelle on ne s’attendait pas nécessairement. […] C’est toujours mauvais signe, peu importe quel parti politique gagne », a souligné M. Sollai.

Il prévoit une « majorité confortable, mais pas écrasante » au Sénat pour Fratelli d’Italia, ce qui empêcherait la future première ministre de modifier la Constitution et limiterait les pouvoirs de réforme quant à la place de l’Italie dans l’Union européenne (UE).

Des modifications des droits civiques, particulièrement des droits homosexuels et possiblement de l’avortement, sont par contre à prévoir, selon le chercheur. Elles seront axées sur une droite identitaire, défendant la religion et la vision traditionnelle de la famille.

Montée de la droite en Europe

Cette percée de l’extrême droite intervient deux semaines après la victoire en Suède d’un bloc conservateur comprenant les Démocrates de Suède, parti issu de la mouvance néonazie.

Dans ce qui a été mal perçu à Rome comme un avertissement sans frais, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé que l’UE disposait « d’instruments » pour sanctionner les États membres portant atteinte à l’État de droit et à ses valeurs communes.

Bêtes noires de Bruxelles, le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, et son homologue polonais, Mateusz Morawiecki, ont adressé dès dimanche soir leurs « félicitations » à Mme Meloni.

Mme Meloni « a montré la voie vers une Europe orgueilleuse et libre de nations souveraines », s’est réjoui de son côté le leader du parti espagnol d’extrême droite VOX, Santiago Abascal.

« S’inscrire dans la durée »

Pour Mme Meloni, « le défi sera de transformer son succès électoral en leadership de gouvernement qui puisse s’inscrire dans la durée », a estimé Lorenzo De Sio, professeur de sciences politiques à l’Université Luiss de Rome.

Mme Meloni, sans expérience gouvernementale à part un passage éphémère au ministère de la Jeunesse, devra gérer ses encombrants alliés, bien plus expérimentés : Silvio Berlusconi a été plusieurs fois chef de gouvernement et Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur et vice-premier ministre.

M. Salvini a « fait un résultat modeste, mais plus élevé que ce à quoi on s’attendait. Donc il pourrait conditionner la politique du gouvernement. L’autre parti de la ligue, celui de M. Berlusconi, était le plus fort de la coalition, mais a fait une chute de dix points de pourcentage. Il y a une grande probabilité qu’il parte », estime M. Sollai. Mais les différends importants ne garantissent pas d’entraîner la chute du gouvernement, nuance-t-il.

Le gouvernement de Giorgia Meloni devra notamment gérer la crise causée par l’inflation galopante, l’Italie croulant déjà sous une dette représentant 150 % du PIB, le ratio le plus élevé de la zone euro, derrière la Grèce.

Avec l’Agence France-Presse