Une escalade russe entre délire et condamnation

C’est loin d’être anodin ! Le président russe Vladimir a choisi la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, pour faire monter la tension d’un nouveau cran dans la guerre d’invasion qu’il a lancé contre l’Ukraine le 24 février dernier. Comment ? Par un discours à la nation livré mercredi matin et dans lequel il vient d’appeler à une conscription partielle des réservistes russes pour reconstituer ses forces armées repoussées et élaguées depuis des mois par une résistance ukrainienne que l’homme fort du Kremlin n’avait pas soupçonnée.

Un appel sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale en Russie, utilisée par Poutine pour braver une nouvelle fois les pays occidentaux, contre lesquels Moscou prétend devoir se défendre, mais qui, à terme, pourrait conduire le président russe ailleurs que là où il espère finalement aller. Décryptage.

Que cherche Vladimir Poutine avec son discours ?

Près de deux semaines après une contre-offensive ukrainienne efficace dans le nord-est et le sud de l’Ukraine qui a illustré la fragilité de l’invasion et de l’occupation russe, Vladimir Poutine a besoin de réaffirmer son contrôle sur la guerre et l’appel à la conscription partielle s’inscrit dans cette logique. En substance, le Kremlin espère ainsi appeler près de 300 000 hommes pour les envoyer combattre dans l’ex-république soviétique.

Moscou souhaite aussi regarnir ses troupes sur le front, tout en minimisant les pertes que son armée a subies depuis le déclenchement du conflit. Mercredi, le ministère russe de la Défense a évoqué un bilan humain inférieur à 6000 hommes. Des chiffres bien en deçà des 53 000 victimes russes évaluées par les Ukrainiens, mais aussi par l’analyse fine des indemnités versées aux familles des soldats morts au combat par le ministère russe de Finance. Une fuite récente de document permet de déduire que ces pertes sont de 48 000 hommes, à la fin du mois d’août dernier.

L’appel de Poutine intervient au lendemain de l’annonce de la tenue de référendums d’annexion tenus dans quatre régions sous occupation russe depuis le début du conflit. Les scrutins ont été déclenchés dans l’urgence pour débuter ce vendredi et dans les prochains jours. Par cette mise en scène de consultation publique, Poutine pourrait chercher par la suite des bases juridiques afin d’intensifier sa guerre contre l’Ukraine, mais aussi contre les Occidentaux qui soutiennent l’ex-république soviétique.

Dans son discours de 7 minutes à la nation, il a d’ailleurs une nouvelle fois brandi l’arsenal nucléaire contre l’ouest en insistant sur le fait qu’il « ne bluffait pas ». La menace reprenait les grandes lignes de celle formulée par Moscou au commencement de la guerre, le 24 février dernier.

Que risque Vladimir Poutine avec ce discours ?

Après près de sept mois d’une guerre en Ukraine vécue par les Russes depuis le confort de leur salon, dans un environnement de vie quotidienne que le Kremlin a tout fait pour maintenir dans une certaine normalité, l’appel à la conscription, même partielle, vient désormais rapprocher le conflit de la vie de millions de Russes. Avec le risque de faire monter une contestation de l’intérieur du pays que l’échec de la guerre éclair promise et la débâcle récente de l’armée russe face à la résistance ukrainienne n’ont fait qu’attiser.

Signe de résistance au projet guerrier de Poutine : une heure après son discours presque tous les vols au départ de la Russie et à destination de pays où les Russes peuvent se rendre sans visa affichaient complet. Cela a touché les voyages vers la Géorgie, la Turquie et l’Arménie. En quelques heures, les vols de Moscou vers l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Kyrgyzstan ont cessé d’afficher des sièges disponibles dans les moteurs de recherche des sites spécialisés en voyage en Russie, a rapporté le média russe RBC.

La conscription de réserviste est devenue la cible du mouvement antiguerre Vesna qui dans la foulée du discours de Poutine a appelé à une mobilisation générale contre l’agression russe en Ukraine et a appelé à des manifestations mercredi soir dans l’ensemble des villes du pays.

« Nous appelons les militaires russes dans les unités de combat et en première ligne à refuser de participer à “l’opération spéciale” et à se rendre dès que possible », a déclaré le groupe. « Vous n’avez pas à mourir pour Poutine. Vous êtes plus utile en Russie pour ceux qui vous aiment. Pour les autorités, vous n’êtes que de la chair à canon, où vous allez être gaspillé sans aucune raison valable et sans but ».

Où cela pourrait-il mener l’homme fort du Kremlin ?

Pour le spécialiste de l’Ukraine, Alexander Motyl, professeur à la Rutgers University de Newark, le discours de Poutine et son appel à la conscription ne laissent aucun doute sur le fait que « l’armée russe a été battue et que la Russie est en train de perdre », écrit-il dans les pages numériques du magazine 19Fortyfive.

L’analyste politique russe Dmitry Oreshkin a déclaré à l’Associated Press (AP) que l’annonce de Poutine ressemblait à « un acte de désespoir » alors que le gouvernement britannique a qualifié les propos d’« admission claire » que l’invasion de l’Ukraine est un échec pour Poutine.

Sur Twitter, le président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué que l’Union européenne allait rester « ferme » dans son soutien à l’Ukraine. Il n’y a « qu’un seul agresseur, la Russie, et un seul pays agressé, l’Ukraine », a-t-il indiqué en opposition à la réalité alternative qu’a cherché une nouvelle fois à imposer Poutine lors de son annonce.

Mercredi, l’analyste pro-Kremlin Sergueï Markov et ex-membre du parti de Poutine s’en est fait le porte-voix en défendant la conscription sur les ondes de la BBC. Il a dit : « les Ukrainiens sont nos frères, mais l’Ukraine est occupée par les pays occidentaux et ce sont les pays occidentaux qui se battent contre l’armée russe en utilisant des soldats ukrainiens comme esclaves ».

La nouvelle bravade de Vladimir Poutine n’a pas qu’induit une condamnation unanime des pays occidentaux. La Chine, pourtant un allié de la Russie, en général et dans ce conflit, a appelé mercredi à un « cessez-le-feu à travers le dialogue » dans le conflit en Ukraine, et insisté sur la nécessité de respecter « l’intégrité territoriale de tous les pays », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse.

« L’heure est grave », estime M. Motyl, en pariant sur « l’échec de la conscription » et la « galvanisation de l’opposition », contre Poutine. « Les révolutions commencent souvent lorsque les régimes font quelque chose d’extrêmement brutal ou stupide. La mobilisation décrétée par Poutine peut être l’étincelle qui va déclencher une déflagration politique et sociale et mettre fin à son régime », prédit-il.