Derniers adieux à la reine Élisabeth II

Le cercueil de la reine Élisabeth II est entré lundi dans l’abbaye de Westminster pour ses funérailles d’État.



Le prince George et la princesse Charlotte marchaient derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère pour son entrée dans l'abbaye.



Le prince de 9 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, et la princesse de 7 ans, vêtus de sombre, marchaient près de leurs parents William et Kate, derrière le roi Charles III, et d'autres membres de la famille royale.



Le cercueil est arrivé sur un affût de canon de la Royal Navy, escorté par 142 marins.



Des dignitaires du monde entier assistent à la cérémonie.

Plus de détails suivront.