L’Écosse s’incline devant la défunte reine

On aurait cru à une scène médiévale, sauf pour les caméras et les téléphones. Édimbourg et ses vieilles pierres verdies de mousse ont rendu hommage au corps de la reine Élisabeth II lors d’une première chapelle ardente, lundi.

Des milliers de personnes se sont massé des deux côtés de l’étroite rue centrale de la capitale écossaise pour assister au transfert du cercueil d’Élisabeth II de sa demeure royale jusqu’à la Cathédrale St-Gilles, un trajet d’une trentaine de minutes à pied.

Le roi Charles III en uniforme militaire, entouré de ses frères et soeur, a mené la marche. La compagnie royale des Archers – les gardes du corps cérémoniels – les accompagnait. La foule est demeurée silencieuse aux abords du cortège funèbre. Un jeune homme a invectivé un des fils de la reine, Andrew, accusé d’agressions sexuelles. « Vieil homme malade », a-t-il eu le temps de crier avant d’être expulsé manu militari.

Un silence lourd s’est emparé de la place devant la cathédrale St-Gilles lorsque le profil du corbillard est apparu. Un vent froid a aussi saisi le public. Seuls les cliquetis des appareils photos ont persillé l’atmosphère.

Le corps de la reine a ensuite pénétré le lieu, doucement. La couronne d’Écosse et l’héraldique royal étaient déposés sur le cercueil de chêne et de plomb. Le service funèbre n’a duré qu’à peine une heure avant que les dignitaires ne quittent l’endroit.

C’était alors au public de pouvoir circuler devant la dépouille mise en bière. L’attente s’annonçait longue, alors que des milliers de personnes souhaitent rendre hommage à leur ancienne monarque. Cette première chapelle ardente doit durer 24 heures. Une seconde doit se tenir à Londres à partir de mercredi. Des centaines de milliers de personnes sont attendues.

Quelques heures avant cette cérémonie, lundi matin, le roi Charles III avait prononcé son premier discours devant le Parlement britannique en tant que chef d’État. Soulignant le « devoir désintéressé » de sa mère dans lequel il souhaitait s’inscrire, il a souligné le caractère historique de tout ce protocole. « En me tenant devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’Histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent », a-t-il notamment déclaré.

La famille européenne éplorée

Des Européens d’un peu partout, principalement de passage au Royaume-Uni pour des vacances, ont fait le détour lundi dans la capitale écossaise pour assister à ce moment historique.

« Je suis royaliste, alors je me devais de venir rendre hommage à cette reine », raconte Marie Dejardins, venue de Belgique. « Il y a d’ailleurs des liens familiaux entre la familiale royale britannique et la royauté en Belgique. Et puis, la reine Élisabeth II est venue chez nous lors de la mort de notre roi, le roi Baudouin [en 1993]. »

« Il n’y a rien à faire. C’est l’histoire », renchérit son conjoint aux origines italiennes, Gestion Farris.

Des Allemands, des Ukrainiens et des Français rencontrés partageaient ce sentiment de respect envers la défunte.

« Elle était très appréciée. Elle est bien plus aimée que notre roi à nous et ses scandales », témoigne l’Espagnole Maria Peorio.

« On s’en fout un peu [de la monarchie]. Nous, on fait nos affaires dans notre coin », a laissé tomber un Suisse en plaisantant à peine.

Les Québécois rencontrés à Édimbourg ne portaient pas tant de respect pour la couronne, mais surtout pour la personnalité de la reine. L’événement apparaît tout de même comme l’attraction de l’année au pays. « On ne partage pas cet attachement vraiment avec la royauté comme dans le reste du Canada. C’est un peu comme quand, durant le référendum, on disait qu’on ne voulait pas perdre les rocheuses. C’est bien beau, mais on ne comprend pas vraiment son rôle », énonce le Montréalais David Leclair, de passage en Grande-Bretagne pour les vacances. « Elle est un peu comme une mascotte. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.