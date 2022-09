Les populistes, deuxième parti de Suède ?

Le Maison de la culture de Stockholm est une sorte de Beaubourg suédois fortement marqué par l’architecture moderniste des années 1960. Sur sa grande place qui a mal vieilli, Taje est venu d’Eskilstuna, à 100 kilomètres à l’ouest de la capitale, pour tenir un kiosque. Cet entrepreneur qui dirige une petite entreprise de produits forestiers veut croire que, dimanche, les électeurs porteront au pouvoir le bloc de droite soutenu par les Démocrates de Suède (SD).

« Dans ce pays, on avait une bonne défense, de bonnes écoles, une bonne politique énergétique et peu d’immigration, tout cela s’est détérioré avec les années », dit cet ancien militant social-démocrate qui s’est joint au parti populiste. « On a beau nous traiter de racistes, ça ne marche plus. Il y a longtemps que nous avons expulsé les néonazis qui étaient là à la fondation du parti. Nous sommes devenus un parti normal. Nous avons même été les premiers à soulever les problèmes d’immigration et de criminalité aujourd’hui reconnus par tous. Moi, je préfère voter pour l’original que pour les copies. »

Alors que les blocs de gauche et de droite qui s’affronteront dimanche sont au coude-à-coude dans les sondages, à la surprise générale, les Démocrates de Suède semblent avoir franchi un nouveau seuil. Avec 20 % du soutien populaire, le parti serait sur le point de devenir le deuxième parti politique de Suède, derrière les sociaux-démocrates (SAP), à 28 %, et devant les conservateurs du parti des Modérés (M), à 18 %. Un exploit pour un parti longtemps banni de la vie parlementaire et dont le premier président, Anders Klarström, était clairement identifié au national-socialisme.

Ces origines sulfureuses que personne ne nie refont d’ailleurs régulièrement la manchette. Dans cette campagne, pas moins de cinq candidats ont dû démissionner après que d’anciennes déclarations — antimusulmanes ou antisémites — eurent refait surface. Sur TV4, mercredi, le chef Jimmie Akesson a réitéré ce qu’il martèle depuis qu’il y a plus de dix ans, il a pris la direction du parti pour en expulser les éléments les plus radicaux : « Nous poursuivons cette politique de tolérancezéro [à l’égard du racisme] en expulsant ces gens de nos listes électorales. »

Les populistes en progression

Ce genre d’incidents ne semble pourtant pas avoir d’effet sur la progression constante des Démocrates, reconnaît le politologue Johan Martinsson, de l’Université de Göteborg. « On s’attendait à ce que le parti régresse dans les sondages. C’est le contraire qui se produit. » Martinsson en veut pour preuve que lorsque, chaque été, tous les partis suédois participent à la traditionnelle rencontre de Visby, qui rassemble des milliers de militants de toutes tendances dans l’île de Gotland, il n’est pas rare que des participants portent les t-shirts des Démocrates.

Depuis peu, cette progression est en train d’ébranler les fragiles équilibres du bloc de droite composé des Modérés (conservateurs) d’Ulf Kristersson, des Chrétiens-démocrates de Göran Hägglund et des Libéraux de Johan Pehrson. Dans un contexte où les deux blocs sont pratiquement ex aequo dans les sondages, si, dimanche, les Démocrates devançaient les Modérés, cela constituerait une petite révolution dans la vie politique suédoise.

La Suède pourrait se retrouver dans l’étrange situation de voir accéder au pouvoir Ulf Kristersson même s’il ne dirige que le troisième parti en importance, alors que le second en serait écarté. Car, si les Modérés ont créé un choc (et provoqué le départ des centristes) en annonçant qu’ils accepteraient pour la première fois de gouverner avec le soutien parlementaire des Démocrates, il ne saurait être question ni pour eux ni pour leurs alliés libéraux d’accepter qu’ils participent au gouvernement. Et cela, même si Kristersson aime rappeler que cela a pourtant déjà été le cas en Autriche, en Finlande et en Norvège.

Un parti « normal » ?

Ce n’est pas un hasard si la petite flamme qui ornait le logo des Démocrates de Suède a été remplacée par une anémone. Depuis quatre ans, les Démocrates dirigent sans trop de heurts la ville de Sölvesborg, dans le sud du pays. Seuls véritables changements, des patrouilles de nuit parcourent dorénavant la ville et le drapeau arc-en-ciel des militants gais a disparu des bâtiments publics.

Si le parti n’est peut-être pas encore tout à fait considéré comme « normal », il est clair qu’il a beaucoup changé et qu’il est devenu un parti essentiellement conservateur et nationaliste, estime Martinsson. « Jimmie Akesson gagnerait d’ailleurs à se montrer magnanime et humble en acceptant de ne pas participer au gouvernement. Ce qui ne l’empêchera pas d’avoir une grande influence dans les négociations. Étrangement, cela pourrait faire pencher le gouvernement à gauche puisque les Démocrates ont un programme économique plus à gauche que les autres partis de la droite. »

Malgré tout, au-delà des grandes déclarations qui font la une des médias, la vie politique suédoise semble suivre son cours. Depuis l’entrée au Parlement des Démocrates de Suède (en 2010), les partis ont appris à collaborer sans trop de difficulté. « Dans le travail quotidien, on est loin de l’animosité des déclarations publiques de la campagne, nous confie un fonctionnaire qui travaille au Riksdag, le Parlement suédois. Nous avons une longue tradition de consensus et de négociation politiques dans ce pays, et ça ne devrait pas changer. »

La gauche divisée sur l’OTAN

Mais, il n’y a pas que le bloc de droite qui traîne ses divisions. Celui de gauche n’est pas en meilleure situation. Depuis la défection des Verts l’an dernier, la première ministre Magdalena Andersson dirigeait un gouvernement minoritaire. Sa campagne axée essentiellement sur la réduction de l’immigration et la lutte contre la criminalité qui se manifeste dans les banlieues ne lui a pas fait que des amis à gauche. « Si le bloc de gauche l’emporte, les négociations ne seront pas faciles », dit Martinsson.

C’est sans compter le choix de la Suède d’intégrer l’OTAN. Soutien parlementaire des sociaux-démocrates, le Parti de gauche a toujours été opposé à cette intégration. Son leader, Nooshi Dadgostar, a d’ailleurs réclamé en vain un référendum sur le sujet. Depuis l’agression russe en Ukraine, notent les observateurs, il n’a fallu que quelques mois pour que s’évapore la politique traditionnelle de neutralité de la Suède. Une politique pourtant instaurée au XIXe siècle !

« Notre solidarité traditionnelle avec la Finlande a joué un rôle important dans cette décision historique », explique le responsable des relations internationales du Parti social-démocrate, Johan Hassel. C’est une des raisons, dit-il, pour laquelle, en dépit de son soutien parlementaire, il est hors de question que le Parti de gauche participe au gouvernement.

Dans ce pays, le débat politique a toujours été plutôt harmonieux, dit Anders Mellbourn, ancien rédacteur en chef du quotidien de Stockholm Dagens Nyheter. « Pourtant, depuis quelques années, il n’a jamais été aussi acrimonieux. Le problème, c’est qu’on essaie de faire entrer cette élection dans le traditionnel schéma gauche/droite. Mais ça ne marche pas. Au sein de la gauche comme au sein de la droite, on s’écharpe. Pourtant, les deux grands partis de droite et de gauche n’ont jamais été aussi proches l’un de l’autre. »

Dans la presse, l’idée d’une « grosse coalition » à l’allemande qui réunirait les sociaux-démocrates et les Modérés, avec possiblement le soutien du Parti du centre, commence à faire son chemin. « Dans une conjoncture qui n’a jamais été aussi sombre avec la guerre en Ukraine, la pandémie de COVID et la crise énergétique, il est peut-être temps d’essayer autre chose », dit Anders Mellbourn. Chose certaine, quel que soit le vainqueur dimanche, il ne l’emportera que par une très faible marge.

Pour votre info Le Parlement suédois compte 349 membres élus dans 29 circonscriptions au scrutin proportionnel. Selon les derniers sondages, le bloc de gauche dirigé par les sociaux-démocrates obtiendrait entre 49,1 % et 50,1 %, contre 49,2 % à 49,9 % pour celui de droite dirigé par les Modérés (conservateurs).