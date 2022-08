En Ukraine, le jour de l’indépendance prend une portée nouvelle

Le jour de l’indépendance sera particulier cette année pour les Ukrainiens. Leur fête nationale, célébrée le 24 août, marquera aussi, jour pour jour, les six mois du début de l’invasion des forces russes sur leur territoire, le 24 février.

« Je n’aurais jamais pensé que ça arriverait, et que ça durerait si longtemps », laisse tomber Alina Lyonga, début trentaine, qui est arrivée à Québec avec ses enfants il y a deux mois. Elle a fui Marioupol, et après un long siège, sa ville est maintenant en ruine.

« Quand je suis partie, je n’ai pas fait mon sac correctement, parce que j’étais certaine que je reviendrai, raconte-t-elle, encore à fleur de peau. Tout a tellement changé. Je suis certaine que je retournerai en Ukraine. Mais je n’ai pas l’impression que je peux planifier des choses dans cette vie, parce que ça peut changer abruptement. »

L’Ukraine fêtera pour la trente et unième fois mercredi son indépendance de l’URSS en 1991. C’est la première fois qu’Alina la célébrera à l’extérieur de son pays, et cette fois-ci, l’humeur ne sera pas légère. « C’est très sérieux et spécial cette année. Nous n’y avons jamais pensé de façon si profonde avant la guerre », dit-elle.

Sasha Samar, un acteur arrivé à Montréal il y a 26 ans, était encore dans son pays d’origine lorsque l’indépendance est survenue. « Avant, c’était un événement très festif. Mais présentement, c’est une position politique, lance-t-il. Aujourd’hui, je crois que c’est encore plus précieux qu’en 1991. À l’époque, ce n’était pas difficile, l’indépendance nous a presque été donnée. »

Six mois plus tard

Ivan Katchanovski, professeur à temps partiel à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa et spécialiste de longue date des conflits en Ukraine, affirme que la situation actuelle est très dangereuse pour l’avenir du pays. « C’est la situation la plus dangereuse pour l’Ukraine depuis son indépendance, et même avant », dit-il, rappelant que celle-ci s’est faite de façon pacifique.

L’expert ne pense pas que l’Ukraine perdra son indépendance, mais il estime que les impacts de la guerre sont dévastateurs et il est pessimiste quant à l’avenir du pays. Après avoir quitté la région de Kiev en mars, les Russes sont maintenant cantonnés à l’est et au sud du pays, où ils ont fait des gains. L’attention est actuellement sur Zaporijjia, où se trouve la plus grande centrale nucléaire de l’Europe maintenant occupée par l’armée russe et autour de laquelle il y a une recrudescence des combats.

« De larges parties de l’Ukraine vont être occupées et annexées. Et les probabilités que l’Ukraine soit capable de déloger les forces russes sont très petites », pense Ivan Katchanovski.

Photo: Bulent Kilic Agence France-Presse

La guerre comporte son lot de dommages aux infrastructures et de coûts matériels, mais aussi humains. Dans une mise à jour datant du 15 août, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a rapporté que plus de 5500 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre, et près de 7700 civils ont été blessés. Le mois de mars a été le plus meurtrier.

« La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l’utilisation d’armes explosives ayant des effets sur une vaste zone, notamment des tirs d’artillerie lourde, des systèmes de roquettes à lancement multiple, des missiles et des frappes aériennes », a indiqué le HCDH.

Si les Ukrainiens perdent du territoire, la guerre a contribué à renforcer leur identité. « Il y a un ralliement autour du drapeau ukrainien et une résistance contre l’envahisseur. C’est un grand changement par rapport à ce qui s’est vu par le passé », pense Ivan Katchanovski.

De leur côté, les amis de Sasha Samar, russophones comme plusieurs Ukrainiens et « russes dans l’âme », et qui vivent à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front, ne « veulent plus rien savoir » de la culture russe. « Ils veulent parler ukrainien. Tout en sachant que bientôt, probablement, les Russes vont entrer dans leur ville, dit-il. Dans un moment de stress et de peur, on comprend finalement qui on est. C’est une décharge électrique. »

Comme d’autres, il ne s’attendait pas à ce que l’Ukraine résiste pendant six mois face à l’armée russe. « C’est très encourageant, mais en même temps, on a peur, glisse-t-il. On ne sait pas trop jusqu’où on est capable d’aller. On va tester. »

Inquiétudes

Dans leur pays d’origine, les Ukrainiens attendent avec une certaine inquiétude leur fête nationale. Dans une déclaration vidéo publiée cette fin de semaine, le président Volodymyr Zelensky a redouté que la Russie puisse « faire quelque chose de particulièrement dégoûtant » et « cruel » cette semaine.

« Un des objectifs clés de l’ennemi est de nous humilier », de « semer l’abattement, la peur et des conflits », mais « nous devons être suffisamment forts pour résister à toute provocation » et « faire payer les occupants pour leur terreur », a-t-il déclaré.

Un conseiller de la présidence, Mykhaïlo Podoliak, estime de son côté que la Russie pourrait intensifier ses bombardements de villes ukrainiennes pendant les 23 et 24 août.

Selon le média The Kyiv Independent, la Russie a augmenté le nombre de porte-missiles de croisière dans la mer Noire, signe que les forces russes pourraient se préparer à lancer une attaque.

À cause de la guerre, les rassemblements publics seront interdits à Kiev du 22 au 25 août. Un long couvre-feu sera imposé dans la région de Kharkiv du 23 août au soir jusqu’au 25 août au matin.

Avec l’Agence France-Presse